Kia elektromobili va tezyurar poyezd: Parijdan Berlingacha kim birinchi yetib boradi?
Zamonaviy transport texnologiyalari rivojlanishi bilan elektromobillarning uzoq masofalarga sayohat qilish imkoniyatlari jamoat transporti, xususan, tezyurar poyezdlar bilan raqobat darajasiga chiqdi. Yaqinda oʻtkazilgan noyob sinov doirasida Parijdan Berlingacha boʻlgan 650 millik (taxminan 1046 kilometr) masofada Kia EV6 elektromobili va Yevropaning eng zamonaviy temir yoʻl tizimi oʻrtasida oʻziga xos poyga tashkil etildi. Ushbu tajriba nafaqat tezlik, balki infratuzilma tayyorgarligini ham sinovdan oʻtkazdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Poyga shartlariga koʻra, haydovchi Kia EV6 rulida Fransiya poytaxtidan Germaniya poytaxti tomon yoʻl oldi. Shu bilan bir vaqtda, boshqa bir ishtirokchi tezyurar poyezdlar orqali manzilga yetib borishi kerak edi. Bu sinov avtomobil ixlosmandlari va ekologik transport tarafdorlari uchun juda muhim, chunki u elektromobillarning uzoq safarlardagi samaradorligini amalda koʻrsatib beradi.
Infratuzilma va quvvatlantirish muammolariSayohat davomida Kia EV6 haydovchisi bir qator qiziqarli muhandislik inshootlari, jumladan, Germaniyaning eng qadimgi ichimlik suvi omborlari va ulkan toʻgʻonlar yonidan oʻtdi. Biroq, asosiy eʼtibor yoʻldagi quvvatlantirish stansiyalariga qaratildi. Elektromobil uchun eng katta toʻsiq — bu batareyani toʻldirish uchun ketadigan vaqt va stansiyalarning joylashuvidir. Tezyurar poyezd esa toʻxtovsiz harakatlanish ustunligiga ega.
Kia EV6 oʻzining 800 voltli tezkor quvvatlanish tizimi bilan mashhur boʻlsa-da, real yoʻl sharoitida haydovchi marshrutni aniq rejalashtirishi shart edi. Poyezd yoʻlovchisi esa stansiyalardagi kutish vaqtlariga qaramay, harakatlanish davomida dam olish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu holat elektromobil egalari uchun hali ham marshrutni rejalashtirish eng muhim omil ekanligini tasdiqlaydi.
Natijalar va xulosalarSinov yakunlari shuni koʻrsatdiki, 1000 kilometrdan ortiq masofada poyezd va elektromobil oʻrtasidagi vaqt farqi kutilganidan ancha kam boʻlib chiqdi. Kia EV6 oʻzining texnik koʻrsatkichlari va qulayligi bilan uzoq masofali sayohatlar uchun toʻliq tayyorligini isbotladi. Biroq, Yevropaning rivojlangan temir yoʻl tarmogʻi hali ham vaqt nuqtai nazaridan biroz ustunlikka ega.
Ushbu poyga natijalari Oʻzbekiston kabi elektromobillar bozori jadal rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham dolzarbdir. Mamlakatimizda Toshkentdan Xiva yoki Termizgacha boʻlgan masofalar ham taxminan shunchani tashkil etadi. Bu kabi sinovlar shuni koʻrsatadiki, elektromobillarning ommalashishi uchun nafaqat avtomobilning oʻzi, balki yoʻl boʻyida joylashgan tezkor quvvatlash stansiyalari tarmogʻi ham hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Kia brendi ushbu tajriba orqali elektromobillarning cheklovlari haqidagi stereotiplarni sindirishga harakat qildi. Garchi poyezd qulaylik va vaqt boʻyicha yetakchilik qilgan boʻlsa-da, shaxsiy transportning erkinligi va Kia EV6 kabi modellarning texnologik ustunligi elektromobillarni kelajakning asosiy transportiga aylantirmoqda.
…