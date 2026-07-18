Kia elektromobili va tezyurar poyezd: Parijdan Berlingacha kim birinchi yetib boradi?

·27·Avto
Kia elektromobili va tezyurar poyezd: Parijdan Berlingacha kim birinchi yetib boradi?

Zamonaviy transport texnologiyalari rivojlanishi bilan elektromobillarning uzoq masofalarga sayohat qilish imkoniyatlari jamoat transporti, xususan, tezyurar poyezdlar bilan raqobat darajasiga chiqdi. Yaqinda oʻtkazilgan noyob sinov doirasida Parijdan Berlingacha boʻlgan 650 millik (taxminan 1046 kilometr) masofada Kia EV6 elektromobili va Yevropaning eng zamonaviy temir yoʻl tizimi oʻrtasida oʻziga xos poyga tashkil etildi. Ushbu tajriba nafaqat tezlik, balki infratuzilma tayyorgarligini ham sinovdan oʻtkazdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Poyga shartlariga koʻra, haydovchi Kia EV6 rulida Fransiya poytaxtidan Germaniya poytaxti tomon yoʻl oldi. Shu bilan bir vaqtda, boshqa bir ishtirokchi tezyurar poyezdlar orqali manzilga yetib borishi kerak edi. Bu sinov avtomobil ixlosmandlari va ekologik transport tarafdorlari uchun juda muhim, chunki u elektromobillarning uzoq safarlardagi samaradorligini amalda koʻrsatib beradi.

Infratuzilma va quvvatlantirish muammolari

Sayohat davomida Kia EV6 haydovchisi bir qator qiziqarli muhandislik inshootlari, jumladan, Germaniyaning eng qadimgi ichimlik suvi omborlari va ulkan toʻgʻonlar yonidan oʻtdi. Biroq, asosiy eʼtibor yoʻldagi quvvatlantirish stansiyalariga qaratildi. Elektromobil uchun eng katta toʻsiq — bu batareyani toʻldirish uchun ketadigan vaqt va stansiyalarning joylashuvidir. Tezyurar poyezd esa toʻxtovsiz harakatlanish ustunligiga ega.

Kia EV6 oʻzining 800 voltli tezkor quvvatlanish tizimi bilan mashhur boʻlsa-da, real yoʻl sharoitida haydovchi marshrutni aniq rejalashtirishi shart edi. Poyezd yoʻlovchisi esa stansiyalardagi kutish vaqtlariga qaramay, harakatlanish davomida dam olish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu holat elektromobil egalari uchun hali ham marshrutni rejalashtirish eng muhim omil ekanligini tasdiqlaydi.

Natijalar va xulosalar

Sinov yakunlari shuni koʻrsatdiki, 1000 kilometrdan ortiq masofada poyezd va elektromobil oʻrtasidagi vaqt farqi kutilganidan ancha kam boʻlib chiqdi. Kia EV6 oʻzining texnik koʻrsatkichlari va qulayligi bilan uzoq masofali sayohatlar uchun toʻliq tayyorligini isbotladi. Biroq, Yevropaning rivojlangan temir yoʻl tarmogʻi hali ham vaqt nuqtai nazaridan biroz ustunlikka ega.

Ushbu poyga natijalari Oʻzbekiston kabi elektromobillar bozori jadal rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham dolzarbdir. Mamlakatimizda Toshkentdan Xiva yoki Termizgacha boʻlgan masofalar ham taxminan shunchani tashkil etadi. Bu kabi sinovlar shuni koʻrsatadiki, elektromobillarning ommalashishi uchun nafaqat avtomobilning oʻzi, balki yoʻl boʻyida joylashgan tezkor quvvatlash stansiyalari tarmogʻi ham hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Kia brendi ushbu tajriba orqali elektromobillarning cheklovlari haqidagi stereotiplarni sindirishga harakat qildi. Garchi poyezd qulaylik va vaqt boʻyicha yetakchilik qilgan boʻlsa-da, shaxsiy transportning erkinligi va Kia EV6 kabi modellarning texnologik ustunligi elektromobillarni kelajakning asosiy transportiga aylantirmoqda.

KiaElektromobilTexnologiyaAvtoYevropa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fiat 500e narxi keskin arzonlashdi: Italiya elektromobili gibrid modeldan ham arzonroqFiat 500e narxi keskin arzonlashdi: Italiya elektromobili gibrid modeldan ham arzonroqKecha, 19:20Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqdaNiva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqdaKecha, 16:27Yangi avlod BMW M3 sinovdan oʻtmoqda: Afsonaviy sedan mexanik uzatmalar qutisini saqlab qoladiYangi avlod BMW M3 sinovdan oʻtmoqda: Afsonaviy sedan mexanik uzatmalar qutisini saqlab qoladiKecha, 15:28Peugeot 2030-yilga qadar yettita yangi model va radikal E-208 elektromobilini taqdim etadiPeugeot 2030-yilga qadar yettita yangi model va radikal E-208 elektromobilini taqdim etadiKecha, 12:25Aston Martin kompaniyasi Call of Duty oʻyini uchun maxsus Dreadnought yoʻltanlamasini yaratdiAston Martin kompaniyasi Call of Duty oʻyini uchun maxsus Dreadnought yoʻltanlamasini yaratdiKecha, 11:28Avtomobil bozorida sadoqat davri tugadimi: Brendlar oʻrtasidagi raqobat keskinlashmoqdaAvtomobil bozorida sadoqat davri tugadimi: Brendlar oʻrtasidagi raqobat keskinlashmoqdaKecha, 09:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob