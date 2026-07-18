Tojiyev derbidan keyin «Paxtakor» futbolchilarini qattiq tanqid qildi
«Paxtakor» Toshkent derbisida «Lokomotiv» bilan 1:1 hisobida durang o‘ynab, chempionlik poygasida muhim ikki ochkoni yo‘qotdi. Uchrashuvdan keyin jamoa bosh murabbiyi Kamoliddin Tojiyev shogirdlarining harakatlaridan keskin norozi ekanini yashirmadi.
Mutaxassisning aytishicha, «Paxtakor» erta gol urganidan so‘ng amalda o‘yindan to‘xtab qolgan.
«Bir gol urdik va keyin o‘ynamadik»
«Paxtakor» uchrashuvning 11-daqiqasida Rustam Turdimurodovning goli orqali hisobda oldinga chiqdi. Biroq jamoa ustunlikni saqlab qola olmadi va ikkinchi bo‘limda Shodiyor Shodiboyev javob golini urdi.
Tojiyev futbolchilari dastlabki goldan keyin g‘alaba osonlikcha qo‘lga kiritiladi, deb o‘ylab qolgan bo‘lishi mumkinligini aytdi.
«Bitta gol urdik va shu bilan “Paxtakor” jamoasi o‘ynamadi. Nimaga bunday bo‘ldi, bilmadim. Qiynalmasdan yutib ketamiz, deb o‘ylashdi. Lekin hech kim osonlikcha bermaydi», — dedi murabbiy.
Uning ta’kidlashicha, birinchi o‘n daqiqani hisobga olmaganda, jamoa butun uchrashuvni yomon o‘tkazgan.
«Hech kim o‘z darajasida o‘ynamadi»
Matbuot anjumanida murabbiydan jamoaning sust harakatiga ikki oylik tanaffus ta’sir qilgan bo‘lishi mumkinligi haqida so‘raldi.
Biroq Tojiyev buni asosiy bahona sifatida qabul qilmadi.
«Tonus bo‘lmasa hamma kurashishi, o‘ynashi va yugurishi kerak. Hamma tonusda emas. Menimcha, boshqa narsa. Ko‘rib, tahlil qilib, gaplashamiz», — dedi u.
Mutaxassisning fikricha, muammo faqat bir chiziq yoki ayrim futbolchilar bilan bog‘liq emas.
«Barcha pozitsiyada muammo bor edi»
Uchrashuv statistikasida «Paxtakor» darvoza tomon bor-yo‘g‘i ikkita aniq zarba yo‘llagan. «Lokomotiv»da esa bu ko‘rsatkich beshtani tashkil etgan.
Tojiyev jamoasining hujumlarni zarba bilan yakunlay olmaganiga ham e’tibor qaratdi.
«Bugun muammo ko‘p edi. Hamma pozitsiyada muammo bor edi. Jarima maydoniga boramiz, lekin hech kim darvozaga tepmayapti. Darvozaga tepmasa, hech kim gol ura olmaydi», — dedi murabbiy.
Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchilar qulay vaziyatlarda ham zarba berish o‘rniga ortiqcha harakatlarga berilib ketgan.
Chineduga vaqt kerak
Kamoliddin Tojiyev yangi hujumchi Chineduning o‘yiniga ham baho berdi.
«Chinedu mashg‘ulotlarda yaxshi. Bugun ham harakat qildi. Hali o‘yinga kirishib ketishi kerak. Yaqinda keldi. Xudo xohlasa, gollar uradi», — deya murabbiyning so‘zlarini keltirdi Tribuna.uz jurnalisti.
Tojiyevning bayonotidan kelib chiqib, «Paxtakor»da derbidan keyin jiddiy tahlil va futbolchilar bilan ochiq suhbat o‘tkazilishi kutilmoqda.
Chempionlik uchun kurashayotgan jamoa keyingi turlarda bunday ochko yo‘qotishlarni takrorlamasligi kerak bo‘ladi.
…