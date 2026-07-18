Tojiyev derbidan keyin «Paxtakor» futbolchilarini qattiq tanqid qildi

·2·Sport
Tojiyev derbidan keyin «Paxtakor» futbolchilarini qattiq tanqid qildi

«Paxtakor» Toshkent derbisida «Lokomotiv» bilan 1:1 hisobida durang o‘ynab, chempionlik poygasida muhim ikki ochkoni yo‘qotdi. Uchrashuvdan keyin jamoa bosh murabbiyi Kamoliddin Tojiyev shogirdlarining harakatlaridan keskin norozi ekanini yashirmadi.

Mutaxassisning aytishicha, «Paxtakor» erta gol urganidan so‘ng amalda o‘yindan to‘xtab qolgan.

«Bir gol urdik va keyin o‘ynamadik»

«Paxtakor» uchrashuvning 11-daqiqasida Rustam Turdimurodovning goli orqali hisobda oldinga chiqdi. Biroq jamoa ustunlikni saqlab qola olmadi va ikkinchi bo‘limda Shodiyor Shodiboyev javob golini urdi.

Tojiyev futbolchilari dastlabki goldan keyin g‘alaba osonlikcha qo‘lga kiritiladi, deb o‘ylab qolgan bo‘lishi mumkinligini aytdi.

«Bitta gol urdik va shu bilan “Paxtakor” jamoasi o‘ynamadi. Nimaga bunday bo‘ldi, bilmadim. Qiynalmasdan yutib ketamiz, deb o‘ylashdi. Lekin hech kim osonlikcha bermaydi», — dedi murabbiy.

Uning ta’kidlashicha, birinchi o‘n daqiqani hisobga olmaganda, jamoa butun uchrashuvni yomon o‘tkazgan.

«Hech kim o‘z darajasida o‘ynamadi»

Matbuot anjumanida murabbiydan jamoaning sust harakatiga ikki oylik tanaffus ta’sir qilgan bo‘lishi mumkinligi haqida so‘raldi.

Biroq Tojiyev buni asosiy bahona sifatida qabul qilmadi.

«Tonus bo‘lmasa hamma kurashishi, o‘ynashi va yugurishi kerak. Hamma tonusda emas. Menimcha, boshqa narsa. Ko‘rib, tahlil qilib, gaplashamiz», — dedi u.

Mutaxassisning fikricha, muammo faqat bir chiziq yoki ayrim futbolchilar bilan bog‘liq emas.

«Barcha pozitsiyada muammo bor edi»

Uchrashuv statistikasida «Paxtakor» darvoza tomon bor-yo‘g‘i ikkita aniq zarba yo‘llagan. «Lokomotiv»da esa bu ko‘rsatkich beshtani tashkil etgan.

Tojiyev jamoasining hujumlarni zarba bilan yakunlay olmaganiga ham e’tibor qaratdi.

«Bugun muammo ko‘p edi. Hamma pozitsiyada muammo bor edi. Jarima maydoniga boramiz, lekin hech kim darvozaga tepmayapti. Darvozaga tepmasa, hech kim gol ura olmaydi», — dedi murabbiy.

Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchilar qulay vaziyatlarda ham zarba berish o‘rniga ortiqcha harakatlarga berilib ketgan.

Chineduga vaqt kerak

Kamoliddin Tojiyev yangi hujumchi Chineduning o‘yiniga ham baho berdi.

«Chinedu mashg‘ulotlarda yaxshi. Bugun ham harakat qildi. Hali o‘yinga kirishib ketishi kerak. Yaqinda keldi. Xudo xohlasa, gollar uradi», — deya murabbiyning so‘zlarini keltirdi Tribuna.uz jurnalisti.

Tojiyevning bayonotidan kelib chiqib, «Paxtakor»da derbidan keyin jiddiy tahlil va futbolchilar bilan ochiq suhbat o‘tkazilishi kutilmoqda.

Chempionlik uchun kurashayotgan jamoa keyingi turlarda bunday ochko yo‘qotishlarni takrorlamasligi kerak bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdiMessi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdiBugun, 09:27Tom Brady va Lionel Messi uchrashuvi: Lamine Yamal bilan bogʻliq mashhur surat muhokama qilindiTom Brady va Lionel Messi uchrashuvi: Lamine Yamal bilan bogʻliq mashhur surat muhokama qilindiBugun, 05:56Mak Allister Messining kelajagi haqida ochiq gapirdi...Mak Allister Messining kelajagi haqida ochiq gapirdi...Bugun, 00:20Muhammad Saloh «Beshiktosh» bilan kelishdi: maoshi ham ma’lum bo‘ldiMuhammad Saloh «Beshiktosh» bilan kelishdi: maoshi ham ma’lum bo‘ldiKecha, 23:49«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdiKecha, 22:39Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?Kecha, 22:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi