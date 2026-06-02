«Real» Denzel Dumfris transferi bo‘yicha faol muzokaralarga kirishdi

·113·Sport
«Real» Denzel Dumfris transferi bo‘yicha faol muzokaralarga kirishdi

Yevropaning transfer bozorida haqiqiy "dovvul" boshlanish arafasida turibdi. Madridning «Real» klubi o‘ng qanot mudofaa chizig‘ini yanada mustahkamlash va ushbu pozitsiyaga yuqori saviyali ijrochini olib kelish ustida jiddiy ish boshladi. "Qaymoqranglilar"ning bu galgi nishoni — Milanning «Inter» klubi va Niderlandiya milliy terma jamoasining mahoratli a’zosi Denzel Dumfris bo‘lib turibdi.

Dunyoga mashhur va nufuzli The Athletic nashri tarqatgan so‘nggi qaynoq xabarlarga ko‘ra, aynan niderlandiyalik ushbu uchqur himoyachi Madrid grandining yozgi transfer oynasidagi eng asosiy va ustuvor maqsadlaridan biriga aylangan.

Shaxsiy shartnoma tayyor, tovon puli ham ma’lum

Manba bergan ishonchli ma’lumotlarga qaraganda, «Qirollik klubi» vakillari allaqachon futbolchining agentlari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqaga chiqib, dastlabki muzokaralarni o‘tkazishga ulgurishgan. Quvonarlisi, madridliklar uchun Denzel Dumfrisning shaxsiy shartnoma shartlari bo‘yicha kelishuvga erishish hech qanday qiyinchilik tug‘dirmaydi — futbolchining o‘zi ham faoliyatini "Santyago Bernabeu"da davom ettirishga to‘liq rozi.

Ayni paytda Denzel Dumfrisning «Inter» bilan amaldagi shartnomasida ko‘rsatilgan rasmiy tovon puli 25 million yevroni tashkil etadi. Zamonaviy futbol bozori uchun bunday yuqori saviyali himoyachining ushbu narxda baholanishi «Real Madrid» rahbariyatini juda qoniqtirmoqda.

Peresning katta rejasi: Transfer qachon e’lon qilinadi?

Insayderlarning ta’kidlashicha, ushbu transferning rasmiylashtirilishi Madrid klubidagi ichki siyosiy jarayonlarga bevosita bog‘liq. «Real Madrid» klubi prezidenti Florentino Peres bo‘lajak prezidentlik saylovlarida navbatdagi g‘alabasini qo‘lga kiritgan taqdirda, klub ushbu transferni rasman amalga oshirishni rejalashtirgan.

Agar hammasi ko‘ngildagidek kechsa, "los-blankos" muxlislari 7 iyun sanasidan keyin Denzel Dumfrisning «Real Madrid» futbolchisiga aylangani haqidagi rasmiy xushxabarni eshitishlari mumkin bo‘ladi. Bunday kuchli va jismonan bahaybat himoyachining kelishi Madrid jamoasi muxlislariga haqiqiy bayram tuhfa qilishi aniq! Ushbu olamshumul transfer tafsilotlarini Zamin sahifalarida kuzatib boring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi