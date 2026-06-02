«Real» Denzel Dumfris transferi bo‘yicha faol muzokaralarga kirishdi
Yevropaning transfer bozorida haqiqiy "dovvul" boshlanish arafasida turibdi. Madridning «Real» klubi o‘ng qanot mudofaa chizig‘ini yanada mustahkamlash va ushbu pozitsiyaga yuqori saviyali ijrochini olib kelish ustida jiddiy ish boshladi. "Qaymoqranglilar"ning bu galgi nishoni — Milanning «Inter» klubi va Niderlandiya milliy terma jamoasining mahoratli a’zosi Denzel Dumfris bo‘lib turibdi.
Dunyoga mashhur va nufuzli The Athletic nashri tarqatgan so‘nggi qaynoq xabarlarga ko‘ra, aynan niderlandiyalik ushbu uchqur himoyachi Madrid grandining yozgi transfer oynasidagi eng asosiy va ustuvor maqsadlaridan biriga aylangan.
Shaxsiy shartnoma tayyor, tovon puli ham ma’lum
Manba bergan ishonchli ma’lumotlarga qaraganda, «Qirollik klubi» vakillari allaqachon futbolchining agentlari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqaga chiqib, dastlabki muzokaralarni o‘tkazishga ulgurishgan. Quvonarlisi, madridliklar uchun Denzel Dumfrisning shaxsiy shartnoma shartlari bo‘yicha kelishuvga erishish hech qanday qiyinchilik tug‘dirmaydi — futbolchining o‘zi ham faoliyatini "Santyago Bernabeu"da davom ettirishga to‘liq rozi.
Ayni paytda Denzel Dumfrisning «Inter» bilan amaldagi shartnomasida ko‘rsatilgan rasmiy tovon puli 25 million yevroni tashkil etadi. Zamonaviy futbol bozori uchun bunday yuqori saviyali himoyachining ushbu narxda baholanishi «Real Madrid» rahbariyatini juda qoniqtirmoqda.
Peresning katta rejasi: Transfer qachon e’lon qilinadi?
Insayderlarning ta’kidlashicha, ushbu transferning rasmiylashtirilishi Madrid klubidagi ichki siyosiy jarayonlarga bevosita bog‘liq. «Real Madrid» klubi prezidenti Florentino Peres bo‘lajak prezidentlik saylovlarida navbatdagi g‘alabasini qo‘lga kiritgan taqdirda, klub ushbu transferni rasman amalga oshirishni rejalashtirgan.
Agar hammasi ko‘ngildagidek kechsa, "los-blankos" muxlislari 7 iyun sanasidan keyin Denzel Dumfrisning «Real Madrid» futbolchisiga aylangani haqidagi rasmiy xushxabarni eshitishlari mumkin bo‘ladi. Bunday kuchli va jismonan bahaybat himoyachining kelishi Madrid jamoasi muxlislariga haqiqiy bayram tuhfa qilishi aniq! Ushbu olamshumul transfer tafsilotlarini Zamin sahifalarida kuzatib boring.
…