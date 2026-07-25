Muhammad Saloh «Beshiktosh»ga yaqin: so‘nggi qaror kimda?
Muhammad Salohning Istanbulga ko‘chishi haqidagi xabarlar transfer bozorini larzaga soldi. Ayrim manbalar tomonlar shartnoma shartlarini kelishib olganini yozmoqda, ammo «Beshiktosh» prezidentining eng so‘nggi bayonoti bitim hali imzolanmaganini ko‘rsatdi.
Turkiya klubi misrlik yulduzga yakuniy rasmiy taklifini yubordi. Endi transfer taqdiri Saloh va uning vakillari beradigan javobga bog‘liq.
Skira tarqatgan xabarda qanday shartlar bor?
Italiyalik jurnalist Nikolo Skira ma’lumotiga ko‘ra, «Beshiktosh» Saloh bilan shaxsiy shartlar borasida kelishuvga yaqinlashgan. Taklif 2027 yilgacha amal qiladigan shartnoma va uni yana bir mavsumga uzaytirish imkonini o‘z ichiga oladi.
Xabarlarda misrlik futbolchiga yiliga 12 million yevro maosh taklif qilingani aytilmoqda. Saloh «Liverpul» bilan shartnomasi yakunlangani sababli yangi klubiga transfer pulisiz qo‘shilishi mumkin.
Bitim tafsiloti
Xabar qilingan shart
Shartnoma muddati
2027 yilgacha
Uzaytirish imkoni
Yana bir mavsum
Yillik maosh
12 million yevro
Transfer maqomi
Erkin agent
Rasmiy imzo
Hozircha qo‘yilmagan
«Beshiktosh» prezidenti vaziyatga oydinlik kiritdi
25 iyul kuni «Beshiktosh» prezidenti Serdal Adali muzokaralar davom etayotganini va klub futbolchi tomoniga yakuniy rasmiy taklifni taqdim etganini ma’lum qildi.
«Endi qaror futbolchi tomonida».
Adali Saloh va uning vakillaridan qisqa muddat ichida aniq javob kutilayotganini ta’kidladi. Demak, shaxsiy shartlar bo‘yicha katta yaqinlashuv bo‘lgan bo‘lsa-da, transferni hozircha rasman yakunlangan deb bo‘lmaydi.
Muzokaralar nega cho‘zilib ketdi?
Saloh dastlab «Beshiktosh»ga o‘tishga ijobiy munosabat bildirgani aytilgan. Biroq transfer yakunlangani haqida xabarlar tarqalgach, futbolchi vakillarining moliyaviy talablari oshgan va muzokaralarda jiddiy to‘siq paydo bo‘lgan.
Serdal Adali futbolchining agenti so‘ragan komissiya miqdori taxminan 35 foizga yetganini va klub bunday shartni qabul qilmaganini ma’lum qilgan. Keyinchalik tomonlar muzokara stoliga qaytib, «Beshiktosh» o‘zining so‘nggi taklifini yuborgan.
Shu sababli vaziyat bir necha kun ichida uch marta o‘zgardi:
Salohning transferga dastlabki roziligi;
agent talablari sabab muzokaralarning qiyinlashishi;
«Beshiktosh» tomonidan yakuniy taklif yuborilishi.
Salohning «Liverpul»dagi buyuk davri yakunlandi
«Liverpul» Saloh 2025/26 yilgi mavsum oxirida klubni tark etishini mart oyida rasman ma’lum qilgan edi. Misrlik hujumchi Angliya jamoasida to‘qqiz yil o‘ynab, klub tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biriga aylandi.
U «Liverpul» safida 441 ta uchrashuvda 257 ta gol urdi. Saloh jamoa bilan ikki marta Premer-liga, Chempionlar ligasi, klublar o‘rtasidagi jahon chempionati va bir qator milliy sovrinlarni qo‘lga kiritdi.
Bunday futbolchining Turkiya chempionatiga kelishi «Beshiktosh» uchun faqat sport jihatidan emas, tijoriy va imij nuqtayi nazaridan ham ulkan voqea bo‘ladi.
Transferning uchta ehtimoliy yakuni
Hozirgi vaziyatda uchta ssenariy mavjud:
Saloh yakuniy taklifni qabul qiladi va «Beshiktosh» transferni rasman e’lon qiladi.
Tomonlar ayrim moliyaviy shartlarni yana bir bor muhokama qiladi.
Futbolchi taklifni rad etib, Saudiya Arabistoni yoki boshqa chempionatdagi variantni tanlaydi.
Salohning Turkiyaga o‘tishga rozilik bergani haqida jiddiy xabarlar bor. Lekin shartnoma imzolanmaguncha, uni «Beshiktosh» futbolchisi deb atashga erta. Transfer bozorida og‘zaki kelishuv — nikoh emas, hali faqat sovchilik.
Sizningcha, Muhammad Saloh «Beshiktosh»da ham avvalgi darajasini ko‘rsata oladimi? Fikringizni izohlarda yozing va bu xabarni Telegram'da futbol muxlislariga ulashing.
…