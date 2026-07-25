Muhammad Saloh «Beshiktosh»ga yaqin: so‘nggi qaror kimda?

·55·Sport
Muhammad Saloh «Beshiktosh»ga yaqin: so‘nggi qaror kimda?

Muhammad Salohning Istanbulga ko‘chishi haqidagi xabarlar transfer bozorini larzaga soldi. Ayrim manbalar tomonlar shartnoma shartlarini kelishib olganini yozmoqda, ammo «Beshiktosh» prezidentining eng so‘nggi bayonoti bitim hali imzolanmaganini ko‘rsatdi.

Turkiya klubi misrlik yulduzga yakuniy rasmiy taklifini yubordi. Endi transfer taqdiri Saloh va uning vakillari beradigan javobga bog‘liq.

Skira tarqatgan xabarda qanday shartlar bor?

Italiyalik jurnalist Nikolo Skira ma’lumotiga ko‘ra, «Beshiktosh» Saloh bilan shaxsiy shartlar borasida kelishuvga yaqinlashgan. Taklif 2027 yilgacha amal qiladigan shartnoma va uni yana bir mavsumga uzaytirish imkonini o‘z ichiga oladi.

Xabarlarda misrlik futbolchiga yiliga 12 million yevro maosh taklif qilingani aytilmoqda. Saloh «Liverpul» bilan shartnomasi yakunlangani sababli yangi klubiga transfer pulisiz qo‘shilishi mumkin.

Bitim tafsiloti

Xabar qilingan shart

Shartnoma muddati

2027 yilgacha

Uzaytirish imkoni

Yana bir mavsum

Yillik maosh

12 million yevro

Transfer maqomi

Erkin agent

Rasmiy imzo

Hozircha qo‘yilmagan

«Beshiktosh» prezidenti vaziyatga oydinlik kiritdi

25 iyul kuni «Beshiktosh» prezidenti Serdal Adali muzokaralar davom etayotganini va klub futbolchi tomoniga yakuniy rasmiy taklifni taqdim etganini ma’lum qildi.

«Endi qaror futbolchi tomonida».

Adali Saloh va uning vakillaridan qisqa muddat ichida aniq javob kutilayotganini ta’kidladi. Demak, shaxsiy shartlar bo‘yicha katta yaqinlashuv bo‘lgan bo‘lsa-da, transferni hozircha rasman yakunlangan deb bo‘lmaydi.

Muzokaralar nega cho‘zilib ketdi?

Saloh dastlab «Beshiktosh»ga o‘tishga ijobiy munosabat bildirgani aytilgan. Biroq transfer yakunlangani haqida xabarlar tarqalgach, futbolchi vakillarining moliyaviy talablari oshgan va muzokaralarda jiddiy to‘siq paydo bo‘lgan.

Serdal Adali futbolchining agenti so‘ragan komissiya miqdori taxminan 35 foizga yetganini va klub bunday shartni qabul qilmaganini ma’lum qilgan. Keyinchalik tomonlar muzokara stoliga qaytib, «Beshiktosh» o‘zining so‘nggi taklifini yuborgan.

Shu sababli vaziyat bir necha kun ichida uch marta o‘zgardi:

  • Salohning transferga dastlabki roziligi;

  • agent talablari sabab muzokaralarning qiyinlashishi;

  • «Beshiktosh» tomonidan yakuniy taklif yuborilishi.

Salohning «Liverpul»dagi buyuk davri yakunlandi

«Liverpul» Saloh 2025/26 yilgi mavsum oxirida klubni tark etishini mart oyida rasman ma’lum qilgan edi. Misrlik hujumchi Angliya jamoasida to‘qqiz yil o‘ynab, klub tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biriga aylandi.

U «Liverpul» safida 441 ta uchrashuvda 257 ta gol urdi. Saloh jamoa bilan ikki marta Premer-liga, Chempionlar ligasi, klublar o‘rtasidagi jahon chempionati va bir qator milliy sovrinlarni qo‘lga kiritdi.

Bunday futbolchining Turkiya chempionatiga kelishi «Beshiktosh» uchun faqat sport jihatidan emas, tijoriy va imij nuqtayi nazaridan ham ulkan voqea bo‘ladi.

Transferning uchta ehtimoliy yakuni

Hozirgi vaziyatda uchta ssenariy mavjud:

  1. Saloh yakuniy taklifni qabul qiladi va «Beshiktosh» transferni rasman e’lon qiladi.

  2. Tomonlar ayrim moliyaviy shartlarni yana bir bor muhokama qiladi.

  3. Futbolchi taklifni rad etib, Saudiya Arabistoni yoki boshqa chempionatdagi variantni tanlaydi.

Salohning Turkiyaga o‘tishga rozilik bergani haqida jiddiy xabarlar bor. Lekin shartnoma imzolanmaguncha, uni «Beshiktosh» futbolchisi deb atashga erta. Transfer bozorida og‘zaki kelishuv — nikoh emas, hali faqat sovchilik.

Sizningcha, Muhammad Saloh «Beshiktosh»da ham avvalgi darajasini ko‘rsata oladimi? Fikringizni izohlarda yozing va bu xabarni Telegram'da futbol muxlislariga ulashing.

Mohamed SalahBeşiktaşLiverpoolNicolò SchiraSerdal Adalı
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi