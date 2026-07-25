Fyuri Vaxni to‘xtatdi: endi katta jang yaqinmi? (video)

·61·Sport
Fyuri Vaxni to‘xtatdi: endi katta jang yaqinmi? (video)

Tayson Fyuri Tailanddagi qaytish jangini ishonchli g‘alaba bilan yakunladi. 46 yoshli Mariush Vax yetti raund davomida tik turgan bo‘lsa-da, sakkizinchi raundga chiqmadi — ammo bu oqshomning asosiy intrigasi ringdagi natijadan keyin boshlandi.

Britaniyalik sobiq jahon chempioni navbatda Entoni Joshua bilan kutilgan mega-jang tomon yana bir qadam tashladi. Endi ushbu to‘qnashuvning taqdiri ikkinchi britan yulduzining natijasiga bog‘liq bo‘lib turibdi.

Vax sakkizinchi raundga chiqmadi

24 iyul kuni Pattayya shahridagi Max Muay Thai Stadium arenasida o‘tkazilgan o‘n raundlik jangda Fyuri birinchi daqiqalardan ustunlikni qo‘lga oldi.

Britaniyalik bokschi djeb orqali masofani nazorat qildi, turli stoykalarda harakatlandi va raqibining boshi hamda tanasiga ketma-ket zarbalar yo‘lladi. Vax nokautga uchramadi, ammo yettinchi raunddan keyin uning burchagi jangni davom ettirmaslikka qaror qildi. Shu tariqa Fyuriga texnik nokaut orqali g‘alaba berildi.

Vaxning sekundantlari uni sakkizinchi raundga chiqarishdan bosh tortdi.

Jang televideniye orqali jonli namoyish etilmadi. Pattayyadagi boks oqshomini taxminan 1,5 ming tomoshabin arenadan kuzatdi.

Raqamlarda Fyurining navbatdagi g‘alabasi

Ko‘rsatkich

Tayson Fyuri

Mariush Vax

Yoshi

37

46

Professional rekordi

36–2–1

39–14

Nokautli g‘alabalari

25

20

Jang natijasi

Texnik nokaut

Mag‘lubiyat

Jang yakunlangan payt

7-raunddan keyin

8-raundga chiqmadi

Bu Fyurining 2026 yildagi ketma-ket ikkinchi g‘alabasi bo‘ldi. U aprel oyida Arslanbek Maxmudovni ochkolar hisobiga mag‘lub etgan va 16 oylik tanaffusdan keyin faoliyatini qayta tiklagan edi.

Pattayyadagi natija yana bir jihati bilan ahamiyatli: bu Fyurining Derek Chisorani 2022 yil dekabrida to‘xtatganidan keyingi ilk muddatidan avvalgi g‘alabasi bo‘ldi.

Fyurining g‘alati harakati ham muhokama qilindi

Jang bir tomonlama kechgan bo‘lsa-da, oltinchi raunddagi kutilmagan holat ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi. Klinch vaqtida Fyuri raqibini o‘pgandek harakat qildi va hakam ularni ajratishga majbur bo‘ldi.

Bu harakat Fyurining ringdagi shou uslubining bir qismi sifatida qabul qilindi. Ammo asosiy sport natijasi o‘zgarmadi: britaniyalik bokschi jang sur’atini to‘liq boshqardi, Vax esa so‘nggi raundlarda tobora kamroq javob qaytara boshladi.

Aslida bu jang nima uchun tashkil qilindi?

Vaxga qarshi to‘qnashuv Fyuri uchun chempionlik jangi emas, balki kattaroq bahs oldidan tayyorgarlik vazifasini bajardi.

Britaniyalik bokschining asosiy maqsadi — uzoq yillardan beri muhokama qilinayotgan Entoni Joshuaga qarshi jang. Fyuri g‘alaba qozonib, o‘z vazifasini bajardi. Endi Joshua Saudiya Arabistonida Kristian Prengaga qarshi uchrashuvdan muvaffaqiyatli o‘tishi kerak.

Fyuri jangdan keyin katta to‘qnashuv bo‘yicha muzokaralar tez orada yakuniga yetishiga umid bildirdi:

«Dam olib, kuch to‘playman. Umid qilamanki, bitim kelasi hafta imzolanadi».

U ehtimoliy jang London, Las-Vegas, Nyu-York, Irlandiya yoki hatto Pattayyada o‘tkazilishi mumkinligini ham aytdi.

Hal qiluvchi sinov endi Joshuani kutmoqda

Fyurining Vax ustidan g‘alabasi sensatsiya bo‘lmadi. Polyak bokschisi so‘nggi yillarda ko‘p mag‘lubiyatga uchragan va bu jangda yaqqol autsayder sifatida qaralgan edi. Shu bois haqiqiy savol Fyuri g‘alaba qozonadimi, degan masala emasdi — u katta jang oldidan qanday holatda ekani muhim edi.

Fyuri ringda faol harakat qildi, yetti raund davomida bosimni pasaytirmadi va tanaffusdan keyin jang ritmini qayta topayotganini ko‘rsatdi. Biroq Vaxning hozirgi darajasi Entoni Joshua kabi raqibga qarshi haqiqiy tayyorgarlikni to‘liq baholash imkonini bermaydi.

Endi barcha e’tibor Joshuaning navbatdagi jangiga qaratiladi. U ham g‘alaba qozonsa, Britaniya boksi tarixidagi eng katta to‘qnashuvlardan birini o‘tkazish uchun oxirgi katta to‘siq qolmaydi.

Sizningcha, Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangida kim g‘alaba qozonadi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram'da boks muxlislari bilan ulashing.

Tyson FuryMariusz WachAnthony JoshuaThailandPattaya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi