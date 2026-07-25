Fyuri Vaxni to‘xtatdi: endi katta jang yaqinmi? (video)
Tayson Fyuri Tailanddagi qaytish jangini ishonchli g‘alaba bilan yakunladi. 46 yoshli Mariush Vax yetti raund davomida tik turgan bo‘lsa-da, sakkizinchi raundga chiqmadi — ammo bu oqshomning asosiy intrigasi ringdagi natijadan keyin boshlandi.
Britaniyalik sobiq jahon chempioni navbatda Entoni Joshua bilan kutilgan mega-jang tomon yana bir qadam tashladi. Endi ushbu to‘qnashuvning taqdiri ikkinchi britan yulduzining natijasiga bog‘liq bo‘lib turibdi.
Vax sakkizinchi raundga chiqmadi
24 iyul kuni Pattayya shahridagi Max Muay Thai Stadium arenasida o‘tkazilgan o‘n raundlik jangda Fyuri birinchi daqiqalardan ustunlikni qo‘lga oldi.
Britaniyalik bokschi djeb orqali masofani nazorat qildi, turli stoykalarda harakatlandi va raqibining boshi hamda tanasiga ketma-ket zarbalar yo‘lladi. Vax nokautga uchramadi, ammo yettinchi raunddan keyin uning burchagi jangni davom ettirmaslikka qaror qildi. Shu tariqa Fyuriga texnik nokaut orqali g‘alaba berildi.
Vaxning sekundantlari uni sakkizinchi raundga chiqarishdan bosh tortdi.
Jang televideniye orqali jonli namoyish etilmadi. Pattayyadagi boks oqshomini taxminan 1,5 ming tomoshabin arenadan kuzatdi.
Raqamlarda Fyurining navbatdagi g‘alabasi
Ko‘rsatkich
Tayson Fyuri
Mariush Vax
Yoshi
37
46
Professional rekordi
36–2–1
39–14
Nokautli g‘alabalari
25
20
Jang natijasi
Texnik nokaut
Mag‘lubiyat
Jang yakunlangan payt
7-raunddan keyin
8-raundga chiqmadi
Bu Fyurining 2026 yildagi ketma-ket ikkinchi g‘alabasi bo‘ldi. U aprel oyida Arslanbek Maxmudovni ochkolar hisobiga mag‘lub etgan va 16 oylik tanaffusdan keyin faoliyatini qayta tiklagan edi.
Pattayyadagi natija yana bir jihati bilan ahamiyatli: bu Fyurining Derek Chisorani 2022 yil dekabrida to‘xtatganidan keyingi ilk muddatidan avvalgi g‘alabasi bo‘ldi.
Fyurining g‘alati harakati ham muhokama qilindi
Jang bir tomonlama kechgan bo‘lsa-da, oltinchi raunddagi kutilmagan holat ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi. Klinch vaqtida Fyuri raqibini o‘pgandek harakat qildi va hakam ularni ajratishga majbur bo‘ldi.
Bu harakat Fyurining ringdagi shou uslubining bir qismi sifatida qabul qilindi. Ammo asosiy sport natijasi o‘zgarmadi: britaniyalik bokschi jang sur’atini to‘liq boshqardi, Vax esa so‘nggi raundlarda tobora kamroq javob qaytara boshladi.
Aslida bu jang nima uchun tashkil qilindi?
Vaxga qarshi to‘qnashuv Fyuri uchun chempionlik jangi emas, balki kattaroq bahs oldidan tayyorgarlik vazifasini bajardi.
Britaniyalik bokschining asosiy maqsadi — uzoq yillardan beri muhokama qilinayotgan Entoni Joshuaga qarshi jang. Fyuri g‘alaba qozonib, o‘z vazifasini bajardi. Endi Joshua Saudiya Arabistonida Kristian Prengaga qarshi uchrashuvdan muvaffaqiyatli o‘tishi kerak.
Fyuri jangdan keyin katta to‘qnashuv bo‘yicha muzokaralar tez orada yakuniga yetishiga umid bildirdi:
«Dam olib, kuch to‘playman. Umid qilamanki, bitim kelasi hafta imzolanadi».
U ehtimoliy jang London, Las-Vegas, Nyu-York, Irlandiya yoki hatto Pattayyada o‘tkazilishi mumkinligini ham aytdi.
Hal qiluvchi sinov endi Joshuani kutmoqda
Fyurining Vax ustidan g‘alabasi sensatsiya bo‘lmadi. Polyak bokschisi so‘nggi yillarda ko‘p mag‘lubiyatga uchragan va bu jangda yaqqol autsayder sifatida qaralgan edi. Shu bois haqiqiy savol Fyuri g‘alaba qozonadimi, degan masala emasdi — u katta jang oldidan qanday holatda ekani muhim edi.
Fyuri ringda faol harakat qildi, yetti raund davomida bosimni pasaytirmadi va tanaffusdan keyin jang ritmini qayta topayotganini ko‘rsatdi. Biroq Vaxning hozirgi darajasi Entoni Joshua kabi raqibga qarshi haqiqiy tayyorgarlikni to‘liq baholash imkonini bermaydi.
Endi barcha e’tibor Joshuaning navbatdagi jangiga qaratiladi. U ham g‘alaba qozonsa, Britaniya boksi tarixidagi eng katta to‘qnashuvlardan birini o‘tkazish uchun oxirgi katta to‘siq qolmaydi.
Sizningcha, Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangida kim g‘alaba qozonadi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram'da boks muxlislari bilan ulashing.
…