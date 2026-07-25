SpaceX tarixiy burilish ostonasida: Starship kemasini havoda tutib olish rejalashtirilmoqda

·46·Texno
SpaceX tarixiy burilish ostonasida: Starship kemasini havoda tutib olish rejalashtirilmoqda

Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi koinotni zabt etish yoʻlida navbatdagi inqilobiy qadamni tashlashga tayyorlanmoqda. Muvaffaqiyatli yakunlangan 13-sinov parvozidan soʻng, kompaniya endi Starship kosmik kemasining 50 metrlik yuqori bosqichini bevosita havoda tutib olishni rejalashtirmoqda. Ushbu murakkab texnologik jarayon avgust oyida amalga oshirilishi kutilayotgan Flight 14 missiyasi doirasida sinab koʻrilishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

SpaceX asoschisi Ilon Mask oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida maʼlum qilishicha, agar oʻtkazilgan soʻnggi parvoz maʼlumotlari tahlili hech qanday jiddiy muammolarni koʻrsatmasa, kompaniya navbatdagi urinishda Starship V3 kemasini Mechazilla minorasi yordamida tutib olishga harakat qiladi. Bu koinot texnikasini qayta ishlatish borasidagi eng muhim yutuqlardan biri boʻlishi kutilmoqda.

Mechazilla va "choʻpcha"lar texnologiyasi

Hozirga qadar Starship kemasining barcha sinov parvozlari uning okeanga qoʻnishi bilan yakunlangan edi. Masalan, 12-sinovda kema suvga tushishi bilan portlab ketgan boʻlsa, 13-parvozda Starship V3 ilk bor Hind okeaniga yumshoq qoʻnishni amalga oshirdi. ixbt.com nashrining yozishicha, kema oʻz yaxlitligini saqlab qolgan va suv ustida suzib yurgan holda telemetriya maʼlumotlarini uzatishda davom etgan. SpaceX muhandislari buni dastur tarixidagi "eng yumshoq qoʻnish" deb baholashdi.

Flight 14 missiyasida esa kema okeanga emas, balki toʻgʻridan-toʻgʻri start maydonchasiga qaytib kelishi kerak. Bu yerda uni Mechazilla deb nomlanuvchi ulkan xizmat koʻrsatish minorasi kutib oladi. Minora oʻzining "chopsticks" (ovqatlanish choʻpchalari) deb ataluvchi ikkita gigant mexanik manipulyatorlari yordamida 50 metrlik kemani havoning oʻzida tutib oladi.

Toʻliq koʻp marta foydalaniladigan tizim sari

Taʼkidlash joizki, SpaceX avvalroq Super Heavy deb nomlanuvchi birinchi bosqich (tezlatkich)ni xuddi shu usulda muvaffaqiyatli tutib olishga erishgan edi. Biroq, Starship kemasining oʻzi (yuqori bosqich) hali hech qachon bunday usulda qaytarilmagan. Agar avgust oyidagi sinov muvaffaqiyatli oʻtsa, bu toʻliq koʻp marta foydalaniladigan oʻta ogʻir kosmik tizimni yaratish yoʻlidagi asosiy toʻsiqni olib tashlaydi.

Ushbu texnologiyaning asosiy afzalligi shundaki, kema va tezlatkich qoʻngandan soʻng murakkab tiklash ishlariga yoki okeandan qidirib topishga ehtiyoj qolmaydi. Ular darhol start maydonchasida texnik koʻrikdan oʻtkazilib, qisqa vaqt ichida qayta parvozga tayyorlanishi mumkin boʻladi. Bu esa koinotga yuk tashish xarajatlarini keskin kamaytirish va parvozlar chastotasini oshirish imkonini beradi.

Oʻzbekistonlik kosmik texnologiyalar ishqibozlari uchun ham ushbu yangilik katta ahamiyatga ega, zero Starship kelajakda Oyni oʻzlashtirish va Marsga ilk insonlarni yetkazish uchun moʻljallangan asosiy transport vositasi hisoblanadi. Avgust oyidagi sinovlar butun dunyo kabi mintaqamizdagi texnologiya ixlosmandlari diqqat markazida boʻlishi shubhasiz.

SpaceXStarshipElon MuskMechazillaKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiTayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiBugun, 12:59AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob