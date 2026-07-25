Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi reja
Saudiya Arabistonining «Al-Nasr» klubi va Portugaliya terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu jamoaning transfer siyosatiga bevosita ta’sir o‘tkazishni boshladi. 41 yoshli afsonaviy forvard klub rahbariyatidan tashqi aralashuvlarsiz, faqat sport departamenti qaror qabul qiladigan mustaqil va professional tizim yaratishni talab qilmoqda.
Zamin.uz Saudiya futbolidagi sensatsion transfer rejalari va Ronalduning Brunu Fernandesh bo‘yicha shaxsiy «hujumi» tafsilotlarini taqdim etadi.
1. Tashqi aralashuvga chek qo‘yish: Ronalduning yangi loyihasi
365Scores Arabic nashri ma’lumotlariga ko‘ra, Krishtianu Ronaldu «Al-Nasr» atrofida ichki chempionat va Osiyo Chempionlar Ligasida muntazam ravishda zafar qucha oladigan uzoq muddatli «imperiya» barpo etmoqchi.
Ronalduning klub oldidagi asosiy sharti:
«Al-Nasr» tarkibini shakllantirish va transfer siyosatini yuritish faqat klubning sport departamenti vakillari tomonidan amalga oshirilishi lozim. Jamoaning ichki qarorlariga tashqi tuzilmalar aralashuviga chek qo‘yilishi kerak.
2. Brunu Fernandesh uchun so‘nggi urinish: Krishtianu shaxsan muzokara o‘tkazadi
«Al-Nasr»ning yozgi transfer oynasidagi bosh nishoni — «Manchester Yunayted» sardori Brunu Fernandesh bo‘lib turibdi.
So‘nggi taklif: Saudiyaliklar Portugaliya terma jamoasi yarim himoyachisi uchun so‘nggi va eng jozibador taklifni tayyorlamoqda.
Ronalduning roli: Ronaldu milliy jamoadagi sherigini Er-Riyodga ko‘chib o‘tishga va «Al-Nasr» loyihasiga qo‘shilishga shaxsan o‘zi ko‘ndirishga tayyor.
Fernandeshning pozitsiyasi: Ilgari Brunu Yevropa elitasida qolishni afzal ko‘rib, bir necha bor Saudiya klublariga rad javobini bergan edi. Ammo bu safar Ronalduning shaxsiy omili va katta moliyaviy paket vaziyatni tubdan o‘zgartirishi mumkin.
«Al-Nasr» va Brunu Fernandesh transferi atrofidagi holat
Jihatlar
Trasfer atrofidagi real holat
Bosh transfer nishoni
Brunu Fernandesh («Manchester Yunayted» sardori)
Krishtianu Ronalduning roli
Transferni shaxsan nazorat qilish va o‘yinchini ko‘ndirish
Moliyaviy sharoit
Moliyaviy samaradorlik sertifikati olindi, qarzdorlik mavjud emas
JCH-2026 statistikasi
Ronaldu: 5 o‘yinda 3 gol (6 ta JCHda gol urgan ilk futbolchi)
3. Yashil chiroq: Moliyaviy cheklovlar to‘liq bekor qilindi
Al-Riyadiyah nashri xabariga ko‘ra, «Al-Nasr» yozgi transfer oynasi oldidan moliyaviy samaradorlik sertifikatini muvaffaqiyatli qo‘lga kiritdi.
Qarzlar yo‘qligi: Klubning Saudiya Arabistoni Sport vazirligi va mahalliy liga oldida hech qanday muddati o‘tgan qarzi yoki majburiyati yo‘q.
Davlat ko‘magi: Klub davlat tomonidan ajratilgan moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni oldi. Bu mablag‘larning salmoqli qismi aynan Brunu Fernandesh darajasidagi yulduzlarni sotib olishga yo‘naltiriladi.
4. Ronaldu va Brununing JCH-2026 dagi natijalari
2026 yilgi Jahon chempionatida 41 yoshli Krishtianu Ronaldu 5 ta o‘yinda maydonga tushib, 3 ta gol urdi va tarixda 6 ta mundialda gol urgan yagona futbolchiga aylanib, JCHlardagi umumiy gollari sonini 11 taga yetkazdi.
Brunu Fernandesh ham Portugaliyaning sinovli kechgan barcha 5 uchrashuvida qatnashib, 1 ta golli uzatma muallifi bo‘ldi. Portugaliya terma jamoasi 1/8 final bosqichida musobaqaning kelajakdagi chempioni — Ispaniyaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib, turnirni tark etgan edi. Endi ikki portugaliyalik yulduzning taqdiri Er-Riyodda qayta tutashishi mumkin.
Ushbu eksklyuziv futbol yangiligini do‘stlaringizga ulashing!
Krishtianu Ronalduning «Al-Nasr»dagi mavqei tobora kuchayib bormoqda va bu yozgi transferlar davrida Saudiya ligasida navbatdagi shov-shuvli transferlar to‘lqinini boshlab berishi kutilmoqda.
Ushbu qaynok futbol yangiligini do‘stlaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Brunu Fernandesh Ronalduning chaqirig‘iga rozi bo‘lib, «Manchester Yunayted»ni «Al-Nasr»ga almashtiradimi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…