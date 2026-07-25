Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi reja

·255·Sport
Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi reja

Saudiya Arabistonining «Al-Nasr» klubi va Portugaliya terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu jamoaning transfer siyosatiga bevosita ta’sir o‘tkazishni boshladi. 41 yoshli afsonaviy forvard klub rahbariyatidan tashqi aralashuvlarsiz, faqat sport departamenti qaror qabul qiladigan mustaqil va professional tizim yaratishni talab qilmoqda.

Zamin.uz Saudiya futbolidagi sensatsion transfer rejalari va Ronalduning Brunu Fernandesh bo‘yicha shaxsiy «hujumi» tafsilotlarini taqdim etadi.

1. Tashqi aralashuvga chek qo‘yish: Ronalduning yangi loyihasi

365Scores Arabic nashri ma’lumotlariga ko‘ra, Krishtianu Ronaldu «Al-Nasr» atrofida ichki chempionat va Osiyo Chempionlar Ligasida muntazam ravishda zafar qucha oladigan uzoq muddatli «imperiya» barpo etmoqchi.

Ronalduning klub oldidagi asosiy sharti:

«Al-Nasr» tarkibini shakllantirish va transfer siyosatini yuritish faqat klubning sport departamenti vakillari tomonidan amalga oshirilishi lozim. Jamoaning ichki qarorlariga tashqi tuzilmalar aralashuviga chek qo‘yilishi kerak.

2. Brunu Fernandesh uchun so‘nggi urinish: Krishtianu shaxsan muzokara o‘tkazadi

«Al-Nasr»ning yozgi transfer oynasidagi bosh nishoni — «Manchester Yunayted» sardori Brunu Fernandesh bo‘lib turibdi.

  • So‘nggi taklif: Saudiyaliklar Portugaliya terma jamoasi yarim himoyachisi uchun so‘nggi va eng jozibador taklifni tayyorlamoqda.

  • Ronalduning roli: Ronaldu milliy jamoadagi sherigini Er-Riyodga ko‘chib o‘tishga va «Al-Nasr» loyihasiga qo‘shilishga shaxsan o‘zi ko‘ndirishga tayyor.

  • Fernandeshning pozitsiyasi: Ilgari Brunu Yevropa elitasida qolishni afzal ko‘rib, bir necha bor Saudiya klublariga rad javobini bergan edi. Ammo bu safar Ronalduning shaxsiy omili va katta moliyaviy paket vaziyatni tubdan o‘zgartirishi mumkin.

«Al-Nasr» va Brunu Fernandesh transferi atrofidagi holat

Jihatlar

Trasfer atrofidagi real holat

Bosh transfer nishoni

Brunu Fernandesh («Manchester Yunayted» sardori)

Krishtianu Ronalduning roli

Transferni shaxsan nazorat qilish va o‘yinchini ko‘ndirish

Moliyaviy sharoit

Moliyaviy samaradorlik sertifikati olindi, qarzdorlik mavjud emas

JCH-2026 statistikasi

Ronaldu: 5 o‘yinda 3 gol (6 ta JCHda gol urgan ilk futbolchi)

3. Yashil chiroq: Moliyaviy cheklovlar to‘liq bekor qilindi

Al-Riyadiyah nashri xabariga ko‘ra, «Al-Nasr» yozgi transfer oynasi oldidan moliyaviy samaradorlik sertifikatini muvaffaqiyatli qo‘lga kiritdi.

  1. Qarzlar yo‘qligi: Klubning Saudiya Arabistoni Sport vazirligi va mahalliy liga oldida hech qanday muddati o‘tgan qarzi yoki majburiyati yo‘q.

  2. Davlat ko‘magi: Klub davlat tomonidan ajratilgan moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni oldi. Bu mablag‘larning salmoqli qismi aynan Brunu Fernandesh darajasidagi yulduzlarni sotib olishga yo‘naltiriladi.

4. Ronaldu va Brununing JCH-2026 dagi natijalari

2026 yilgi Jahon chempionatida 41 yoshli Krishtianu Ronaldu 5 ta o‘yinda maydonga tushib, 3 ta gol urdi va tarixda 6 ta mundialda gol urgan yagona futbolchiga aylanib, JCHlardagi umumiy gollari sonini 11 taga yetkazdi.

Brunu Fernandesh ham Portugaliyaning sinovli kechgan barcha 5 uchrashuvida qatnashib, 1 ta golli uzatma muallifi bo‘ldi. Portugaliya terma jamoasi 1/8 final bosqichida musobaqaning kelajakdagi chempioni — Ispaniyaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib, turnirni tark etgan edi. Endi ikki portugaliyalik yulduzning taqdiri Er-Riyodda qayta tutashishi mumkin.

Ushbu eksklyuziv futbol yangiligini do‘stlaringizga ulashing!

Krishtianu Ronalduning «Al-Nasr»dagi mavqei tobora kuchayib bormoqda va bu yozgi transferlar davrida Saudiya ligasida navbatdagi shov-shuvli transferlar to‘lqinini boshlab berishi kutilmoqda.

Ushbu qaynok futbol yangiligini do‘stlaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Brunu Fernandesh Ronalduning chaqirig‘iga rozi bo‘lib, «Manchester Yunayted»ni «Al-Nasr»ga almashtiradimi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Cristiano RonaldoAl-NassrBruno FernandesManchester UnitedRiyadh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi