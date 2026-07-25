Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?

·112·Sport
Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?

Yevropa transfer bozorida yozning eng katta kurashlaridan biri boshlanishi mumkin. Jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi Rodrini «Real» o‘zining asosiy maqsadi deb bilmoqda, ammo PSJ va «Barselona»ning kutilmagan harakati vaziyatni keskin o‘zgartirdi.

Ispaniyalik yarim himoyachining o‘zi Madrid variantiga moyil ekani aytilmoqda. Biroq «Manchester Siti» bilan rasmiy kelishuv mavjud emas — demak, hal qiluvchi kurash endi boshlanyapti.

PSJ birinchi amaliy qadamni tashladi

RMC Sport ma’lumotiga ko‘ra, PSJ Rodri transferi bo‘yicha «Manchester Siti» rahbariyati bilan bog‘langan. Parijliklar futbolchining narxi, klubning pozitsiyasi va ehtimoliy bitim shartlarini bilish uchun dastlabki muloqotni boshlagan.

Hozircha rasmiy taklif yuborilgani haqida ma’lumot yo‘q. Shunga qaramay, PSJning to‘g‘ridan to‘g‘ri Manchester klubiga murojaat qilgani qiziqish oddiy kuzatuv bosqichidan o‘tganini ko‘rsatmoqda.

Parijliklar transfer poygasida eng kech paydo bo‘lgan da’vogar bo‘lsa-da, birinchi amaliy harakatni aynan ular boshladi.

Rodri kabi o‘yinni boshqara oladigan futbolchining kelishi PSJga markazda nazorat, himoyada muvozanat va katta uchrashuvlarda tajriba berishi mumkin.

«Barselona» rejasini jarohat o‘zgartirdi

«Barselona»ning Rodriga qiziqishi Frenki de Yongning jiddiy jarohatidan keyin kuchaygan. Kataloniya klubi niderlandiyalik yarim himoyachining o‘ng tizza ichki yon bog‘lami shikastlanganini rasman ma’lum qildi.

De Yong bir necha oy maydonga tusha olmasligi mumkinligi sababli, klub markaziy chiziqni kuchaytirish variantlarini o‘rganmoqda. Xabarlarga ko‘ra, Rodri rahbariyat tomonidan qisqa muddatli o‘rinbosar emas, balki yarim himoyani qayta qurishga qodir strategik futbolchi sifatida baholanmoqda.

«Barselona» uchun asosiy muammolar esa kam emas:

  • transfer uchun katta mablag‘ topish;

  • maosh jamg‘armasida joy ochish;

  • «Manchester Siti»ni sotuvga ko‘ndirish;

  • «Real» va PSJning moliyaviy imkoniyatlari bilan raqobatlashish.

Shu sababli kataloniyaliklarning qiziqishi jiddiy bo‘lsa ham, bitimni amalga oshirish imkoniyati hozircha noaniq.

Nega barcha aynan Rodrini istamoqda?

30 yoshli yarim himoyachi 2026 yilgi jahon chempionatida Ispaniyaning chempion bo‘lishida hal qiluvchi rol o‘ynadi va turnirning eng yaxshi futbolchisiga beriladigan «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritdi.

U musobaqa davomida 747 ta aniq uzatmani amalga oshirib, 93 foizlik pas aniqligini qayd etdi. Rodri turnirda eng ko‘p masofa bosib o‘tgan futbolchi ham bo‘ldi.

Rodrining ustunligi

Jamoaga beradigan foyda

To‘p nazorati

O‘yin sur’atini belgilaydi

Pozitsion savodxonlik

Himoya va hujum o‘rtasini bog‘laydi

Aniq uzatmalar

Raqib pressingini buzadi

Katta o‘yinlar tajribasi

Bosim ostida barqarorlik beradi

Jismoniy tayyorgarlik

Maydon markazini to‘liq nazorat qiladi

Rodri oddiy tayanch yarim himoyachisi emas. U jamoaning o‘yin uslubini boshqaradigan, murabbiyning taktik g‘oyalarini maydonda amalga oshiradigan futbolchi hisoblanadi.

«Real» nega hali ham asosiy favorit?

PSJ va «Barselona»ning harakatiga qaramay, Rodri uchun kurashda «Real» hali ham asosiy favorit sifatida ko‘rsatilmoqda. Manbalar futbolchi Madridda o‘ynashni afzal ko‘rishi va tomonlar shaxsiy shartlar bo‘yicha og‘zaki tushunishga erishgan bo‘lishi mumkinligini xabar qilmoqda.

Biroq bu yerda muhim farq bor:

Og‘zaki kelishuv — rasmiy shartnoma emas.

«Real» Rodri bilan kelishgan taqdirda ham, «Manchester Siti»ning roziligini olishi zarur. Manchesterliklar o‘z o‘yin tizimining asosiy futbolchisini osonlik bilan qo‘yib yubormasligi tabiiy.

Madrid klubi uchun Rodrining transferi bir nechta muammoni bir vaqtda hal qilishi mumkin:

  • yarim himoyaga haqiqiy nazoratchi olib kelish;

  • himoya oldidagi muvozanatni kuchaytirish;

  • yosh futbolchilarga tajribali yetakchi qo‘shish;

  • katta uchrashuvlarda o‘yin sur’atini boshqaradigan futbolchiga ega bo‘lish.

Transfer taqdirini nima hal qiladi?

Hozirgi vaziyatda uch klubning imkoniyatlari turlicha ko‘rinmoqda:

Klub

Asosiy ustunlik

Katta to‘siq

«Real»

Futbolchining ehtimoliy xohishi

«Siti» bilan kelishish

PSJ

Katta moliyaviy imkoniyat

Rodrini Parijga ko‘ndirish

«Barselona»

Ispaniyaga qaytish va muhim rol

Moliyaviy cheklovlar

Asosiy qarorni Rodrining istagi, «Manchester Siti» belgilaydigan shartlar va rasmiy takliflar miqdori belgilaydi. Hozircha PSJ muzokara eshigini ochdi, «Barselona» vaziyatni o‘rganmoqda, «Real» esa futbolchining tanloviga ishonmoqda.

Biroq rasmiy taklif va klublar o‘rtasidagi kelishuvsiz Rodrining Madridga o‘tishi hal qilingan masala emas. Transfer bozorida «deyarli kelishildi» degan gap ba’zan «umuman bo‘lmadi»ga bir kechada aylanadi — futbolning ofsayd chizig‘i kabi nozik joyi shu.

Sizningcha, Rodri qaysi klubni tanlashi kerak: «Real», PSJ yoki «Barselona»? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram'da futbol muxlislari bilan ulashing.

RodriReal MadridPSGBarcelonaManchester City
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi