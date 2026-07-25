Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?
Yevropa transfer bozorida yozning eng katta kurashlaridan biri boshlanishi mumkin. Jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi Rodrini «Real» o‘zining asosiy maqsadi deb bilmoqda, ammo PSJ va «Barselona»ning kutilmagan harakati vaziyatni keskin o‘zgartirdi.
Ispaniyalik yarim himoyachining o‘zi Madrid variantiga moyil ekani aytilmoqda. Biroq «Manchester Siti» bilan rasmiy kelishuv mavjud emas — demak, hal qiluvchi kurash endi boshlanyapti.
PSJ birinchi amaliy qadamni tashladi
RMC Sport ma’lumotiga ko‘ra, PSJ Rodri transferi bo‘yicha «Manchester Siti» rahbariyati bilan bog‘langan. Parijliklar futbolchining narxi, klubning pozitsiyasi va ehtimoliy bitim shartlarini bilish uchun dastlabki muloqotni boshlagan.
Hozircha rasmiy taklif yuborilgani haqida ma’lumot yo‘q. Shunga qaramay, PSJning to‘g‘ridan to‘g‘ri Manchester klubiga murojaat qilgani qiziqish oddiy kuzatuv bosqichidan o‘tganini ko‘rsatmoqda.
Parijliklar transfer poygasida eng kech paydo bo‘lgan da’vogar bo‘lsa-da, birinchi amaliy harakatni aynan ular boshladi.
Rodri kabi o‘yinni boshqara oladigan futbolchining kelishi PSJga markazda nazorat, himoyada muvozanat va katta uchrashuvlarda tajriba berishi mumkin.
«Barselona» rejasini jarohat o‘zgartirdi
«Barselona»ning Rodriga qiziqishi Frenki de Yongning jiddiy jarohatidan keyin kuchaygan. Kataloniya klubi niderlandiyalik yarim himoyachining o‘ng tizza ichki yon bog‘lami shikastlanganini rasman ma’lum qildi.
De Yong bir necha oy maydonga tusha olmasligi mumkinligi sababli, klub markaziy chiziqni kuchaytirish variantlarini o‘rganmoqda. Xabarlarga ko‘ra, Rodri rahbariyat tomonidan qisqa muddatli o‘rinbosar emas, balki yarim himoyani qayta qurishga qodir strategik futbolchi sifatida baholanmoqda.
«Barselona» uchun asosiy muammolar esa kam emas:
transfer uchun katta mablag‘ topish;
maosh jamg‘armasida joy ochish;
«Manchester Siti»ni sotuvga ko‘ndirish;
«Real» va PSJning moliyaviy imkoniyatlari bilan raqobatlashish.
Shu sababli kataloniyaliklarning qiziqishi jiddiy bo‘lsa ham, bitimni amalga oshirish imkoniyati hozircha noaniq.
Nega barcha aynan Rodrini istamoqda?
30 yoshli yarim himoyachi 2026 yilgi jahon chempionatida Ispaniyaning chempion bo‘lishida hal qiluvchi rol o‘ynadi va turnirning eng yaxshi futbolchisiga beriladigan «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritdi.
U musobaqa davomida 747 ta aniq uzatmani amalga oshirib, 93 foizlik pas aniqligini qayd etdi. Rodri turnirda eng ko‘p masofa bosib o‘tgan futbolchi ham bo‘ldi.
Rodrining ustunligi
Jamoaga beradigan foyda
To‘p nazorati
O‘yin sur’atini belgilaydi
Pozitsion savodxonlik
Himoya va hujum o‘rtasini bog‘laydi
Aniq uzatmalar
Raqib pressingini buzadi
Katta o‘yinlar tajribasi
Bosim ostida barqarorlik beradi
Jismoniy tayyorgarlik
Maydon markazini to‘liq nazorat qiladi
Rodri oddiy tayanch yarim himoyachisi emas. U jamoaning o‘yin uslubini boshqaradigan, murabbiyning taktik g‘oyalarini maydonda amalga oshiradigan futbolchi hisoblanadi.
«Real» nega hali ham asosiy favorit?
PSJ va «Barselona»ning harakatiga qaramay, Rodri uchun kurashda «Real» hali ham asosiy favorit sifatida ko‘rsatilmoqda. Manbalar futbolchi Madridda o‘ynashni afzal ko‘rishi va tomonlar shaxsiy shartlar bo‘yicha og‘zaki tushunishga erishgan bo‘lishi mumkinligini xabar qilmoqda.
Biroq bu yerda muhim farq bor:
Og‘zaki kelishuv — rasmiy shartnoma emas.
«Real» Rodri bilan kelishgan taqdirda ham, «Manchester Siti»ning roziligini olishi zarur. Manchesterliklar o‘z o‘yin tizimining asosiy futbolchisini osonlik bilan qo‘yib yubormasligi tabiiy.
Madrid klubi uchun Rodrining transferi bir nechta muammoni bir vaqtda hal qilishi mumkin:
yarim himoyaga haqiqiy nazoratchi olib kelish;
himoya oldidagi muvozanatni kuchaytirish;
yosh futbolchilarga tajribali yetakchi qo‘shish;
katta uchrashuvlarda o‘yin sur’atini boshqaradigan futbolchiga ega bo‘lish.
Transfer taqdirini nima hal qiladi?
Hozirgi vaziyatda uch klubning imkoniyatlari turlicha ko‘rinmoqda:
Klub
Asosiy ustunlik
Katta to‘siq
«Real»
Futbolchining ehtimoliy xohishi
«Siti» bilan kelishish
PSJ
Katta moliyaviy imkoniyat
Rodrini Parijga ko‘ndirish
«Barselona»
Ispaniyaga qaytish va muhim rol
Moliyaviy cheklovlar
Asosiy qarorni Rodrining istagi, «Manchester Siti» belgilaydigan shartlar va rasmiy takliflar miqdori belgilaydi. Hozircha PSJ muzokara eshigini ochdi, «Barselona» vaziyatni o‘rganmoqda, «Real» esa futbolchining tanloviga ishonmoqda.
Biroq rasmiy taklif va klublar o‘rtasidagi kelishuvsiz Rodrining Madridga o‘tishi hal qilingan masala emas. Transfer bozorida «deyarli kelishildi» degan gap ba’zan «umuman bo‘lmadi»ga bir kechada aylanadi — futbolning ofsayd chizig‘i kabi nozik joyi shu.
Sizningcha, Rodri qaysi klubni tanlashi kerak: «Real», PSJ yoki «Barselona»? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram'da futbol muxlislari bilan ulashing.
…