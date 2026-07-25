Kalshi platformasi Netflix servisidan yangi hujjatli film treylerini oʻchirishni talab qildi

·40·Texno
Kalshi platformasi Netflix servisidan yangi hujjatli film treylerini oʻchirishni talab qildi

Bashoratlar bozori (prediction markets) sohasida faoliyat yurituvchi mashhur Kalshi platformasi Netflix striming gigantiga qarshi rasmiy eʼtiroz bildirdi. Kompaniya oʻzining huquqiy talabnomasida Netflix tomonidan tayyorlangan "Instadocs: The Prediction Games" hujjatli filmi treylerini darhol oʻchirib tashlashni soʻragan. Kalshi vakillarining taʼkidlashicha, ushbu video material tuhmat xarakteriga ega boʻlib, unda soxtalashtirilgan hujjatlar hamda chalgʻituvchi maʼlumotlar aks ettirilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

"The Prediction Games" filmi bashoratlar bozorining rivojlanishi va ushbu sohadagi asosiy oʻyinchilar hayotiga bagʻishlangan. Netflix maʼlumotlariga koʻra, mazkur loyihada Polymarket rahbari Shayne Coplan va Kalshi bosh direktori Tarek Mansour bilan eksklyuziv intervyular oʻrin olgan. Biroq, mojaroga sabab boʻlgan treylerda Las-Vegasdagi bazmlardan biri koʻrsatilgan boʻlib, unda yosh yigitlar futbol boʻyicha Jahon chempionati orqali millionlab dollar ishlab topganliklari bilan maqtanadi.

Soxta garovlar va huquqiy ziddiyatlar

Treylerdagi kadrda mehmonlardan biri oʻz telefonida Kalshi ilovasi orqali tikilgan 5000 dollarlik garovni koʻrsatadi. Muammo shundaki, hozirgi vaqtda sud qarori bilan Kalshi platformasiga Nevada shtatida (Las-Vegas joylashgan hudud) faoliyat yuritish taqiqlangan. Kompaniya ushbu kadrni "soxtalashtirilgan" deb atamoqda, chunki u foydalanuvchilarda Kalshi goʻyoki qonunni chetlab oʻtib, taqiqlangan hududda xizmat koʻrsatayotgani haqida notoʻgʻri tasavvur uygʻotadi.

Kalshi oʻz xatida koʻrsatilgan skrinshot aslida 2025-yilning 16-mayida, yaʼni taqiq kuchga kirishidan ancha avval amalga oshirilganini isbotlab bergan. Biroq Netflix montaj orqali ushbu voqeani 2026-yilning iyul oyida sodir boʻlgandek taqdim etgan. Bu esa platformaning millionlab obunachilari orasida kompaniyaning nufuziga putur yetkazishi mumkin boʻlgan chalgʻituvchi holat sifatida baholanmoqda.

The Hollywood Reporter nashrining xabar berishicha, Netflix vakillari hujjatli filmdagi hech bir kadr soxtalashtirilmaganini daʼvo qilmoqda. Striming xizmati matbuot kotibi kadrlar 2026-yil 17-iyulda Las-Vegasdagi Winible Jahon chempionati tadbirida olinganini tasdiqladi. Ularning fikricha, treyder oʻz ixtiyori bilan koʻrsatgan skrinshot va uning sanasi bilan bogʻliq masalalar faqat foydalanuvchi va ilova oʻrtasidagi munosabatdir.

Platformalar oʻrtasidagi raqobat va xavfsizlik

Ushbu mojaro bashoratlar bozori AQSHda qattiq nazorat ostiga olingan bir paytda yuz bermoqda. Kalshi va Polymarket kabi platformalar siyosiy voqealar, sport musobaqalari va iqtisodiy koʻrsatkichlarga pul tikish imkonini beradi. Bunday xizmatlarning ommaviylashishi ortidan huquqiy tartibga solish organlari ularning faoliyatini cheklashga urinmoqda.

Kalshi vakillari Netflix xodimlari bilan bogʻlanib, ushbu kadrni filmning yakuniy versiyasidan olib tashlash boʻyicha kelishuvga erishganliklarini aytishgan. Biroq, shunga qaramay, Netflix ilovasining bosh sahifasida aylanayotgan treylerda hali ham oʻsha bahsli lavha mavjud. Kompaniya buni tushunarsiz rad etish deb hisoblamoqda va oʻz huquqlarini sud orqali himoya qilishga tayyorligini bildirgan.

NetflixKalshiTexnologiyaHujjatli FilmSud
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50OpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariOpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariBugun, 06:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob