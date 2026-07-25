Kalshi platformasi Netflix servisidan yangi hujjatli film treylerini oʻchirishni talab qildi
Bashoratlar bozori (prediction markets) sohasida faoliyat yurituvchi mashhur Kalshi platformasi Netflix striming gigantiga qarshi rasmiy eʼtiroz bildirdi. Kompaniya oʻzining huquqiy talabnomasida Netflix tomonidan tayyorlangan "Instadocs: The Prediction Games" hujjatli filmi treylerini darhol oʻchirib tashlashni soʻragan. Kalshi vakillarining taʼkidlashicha, ushbu video material tuhmat xarakteriga ega boʻlib, unda soxtalashtirilgan hujjatlar hamda chalgʻituvchi maʼlumotlar aks ettirilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
"The Prediction Games" filmi bashoratlar bozorining rivojlanishi va ushbu sohadagi asosiy oʻyinchilar hayotiga bagʻishlangan. Netflix maʼlumotlariga koʻra, mazkur loyihada Polymarket rahbari Shayne Coplan va Kalshi bosh direktori Tarek Mansour bilan eksklyuziv intervyular oʻrin olgan. Biroq, mojaroga sabab boʻlgan treylerda Las-Vegasdagi bazmlardan biri koʻrsatilgan boʻlib, unda yosh yigitlar futbol boʻyicha Jahon chempionati orqali millionlab dollar ishlab topganliklari bilan maqtanadi.
Soxta garovlar va huquqiy ziddiyatlarTreylerdagi kadrda mehmonlardan biri oʻz telefonida Kalshi ilovasi orqali tikilgan 5000 dollarlik garovni koʻrsatadi. Muammo shundaki, hozirgi vaqtda sud qarori bilan Kalshi platformasiga Nevada shtatida (Las-Vegas joylashgan hudud) faoliyat yuritish taqiqlangan. Kompaniya ushbu kadrni "soxtalashtirilgan" deb atamoqda, chunki u foydalanuvchilarda Kalshi goʻyoki qonunni chetlab oʻtib, taqiqlangan hududda xizmat koʻrsatayotgani haqida notoʻgʻri tasavvur uygʻotadi.
Kalshi oʻz xatida koʻrsatilgan skrinshot aslida 2025-yilning 16-mayida, yaʼni taqiq kuchga kirishidan ancha avval amalga oshirilganini isbotlab bergan. Biroq Netflix montaj orqali ushbu voqeani 2026-yilning iyul oyida sodir boʻlgandek taqdim etgan. Bu esa platformaning millionlab obunachilari orasida kompaniyaning nufuziga putur yetkazishi mumkin boʻlgan chalgʻituvchi holat sifatida baholanmoqda.
The Hollywood Reporter nashrining xabar berishicha, Netflix vakillari hujjatli filmdagi hech bir kadr soxtalashtirilmaganini daʼvo qilmoqda. Striming xizmati matbuot kotibi kadrlar 2026-yil 17-iyulda Las-Vegasdagi Winible Jahon chempionati tadbirida olinganini tasdiqladi. Ularning fikricha, treyder oʻz ixtiyori bilan koʻrsatgan skrinshot va uning sanasi bilan bogʻliq masalalar faqat foydalanuvchi va ilova oʻrtasidagi munosabatdir.
Platformalar oʻrtasidagi raqobat va xavfsizlikUshbu mojaro bashoratlar bozori AQSHda qattiq nazorat ostiga olingan bir paytda yuz bermoqda. Kalshi va Polymarket kabi platformalar siyosiy voqealar, sport musobaqalari va iqtisodiy koʻrsatkichlarga pul tikish imkonini beradi. Bunday xizmatlarning ommaviylashishi ortidan huquqiy tartibga solish organlari ularning faoliyatini cheklashga urinmoqda.
Kalshi vakillari Netflix xodimlari bilan bogʻlanib, ushbu kadrni filmning yakuniy versiyasidan olib tashlash boʻyicha kelishuvga erishganliklarini aytishgan. Biroq, shunga qaramay, Netflix ilovasining bosh sahifasida aylanayotgan treylerda hali ham oʻsha bahsli lavha mavjud. Kompaniya buni tushunarsiz rad etish deb hisoblamoqda va oʻz huquqlarini sud orqali himoya qilishga tayyorligini bildirgan.
…