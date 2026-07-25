Sunʼiy intellektdan charchaganlar: Kutubxonachilar AI tizimlarini oʻchirishni oʻrgatmoqda
Zamonaviy texnologiyalar olamida sunʼiy intellekt (AI) shiddat bilan ommalashayotgan boʻlsa-da, hamma foydalanuvchilar ham bu yangilikni xushnudlik bilan kutib olayotgani yoʻq. Aksincha, yirik texnologik kompaniyalar tomonidan taqdim etilayotgan AI funksiyalarining majburiy ravishda qurilmalarga tatbiq etilishi koʻplab insonlarda eʼtiroz uygʻotmoqda. Shu sababli, AQSH kutubxonalarida sunʼiy intellektdan qochish va uni qurilmalarda butunlay oʻchirib qoʻyish boʻyicha maxsus seminarlar oʻtkazilishi ommalashib bormoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Janubiy Filadelfiyalik kutubxonachi Charlie Bailey tomonidan tashkil etilgan "Avoiding AI" (Sunʼiy intellektdan qochish) deb nomlangan darslar kutilmagan darajada katta qiziqishga sabab boʻldi. TechCrunch nashriga bergan intervyusida Bailey, odamlar oʻzlari soʻramagan va kundalik hayotiga majburan kiritilayotgan vositalardan charchaganini taʼkidladi. Uning darslarida kattalar Apple Intelligence va Google tomonidan taqdim etilgan Gemini kabi tizimlarni oʻz smartfonlarida qanday qilib bloklashni oʻrganmoqdalar.
Kutubxonachining soʻzlariga koʻra, bunday mashgʻulotlar raqamli savodxonlikning bir qismi boʻlib, foydalanuvchilarga oʻz texnologik tanlovlari ustidan nazoratni qaytarib berishga xizmat qiladi. Koʻpgina zamonaviy qurilmalarda sunʼiy intellekt funksiyalari shunday loyihalashtirilganki, ulardan voz kechish oddiy foydalanuvchi uchun texnik jihatdan ancha murakkab jarayonga aylangan.
Majburiy innovatsiyaga qarshi norozilikUshbu harakatning asoschilaridan biri, meynlik kutubxonachi Hannah Cyrusning aytishicha, odamlar koʻpincha oddiy savollar bilan murojaat qilishmoqda: "Nega bu tizim mening oʻrnimga elektron xat yozmoqchi boʻlyapti?" yoki "Nega u men oʻqiy oladigan birgina gapdan iborat xatni xulosa qilib beryapti?". Foydalanuvchilar oʻz shaxsiy maʼlumotlari va kundalik ish jarayonlariga sunʼiy intellektning aralashuvidan norozi boʻlishmoqda.
Cyrus xonimning taʼkidlashicha, odatda kompyuter savodxonligi boʻyicha oʻtkaziladigan darslarga sanoqli odam kelgan boʻlsa, sunʼiy intellektni oʻchirish boʻyicha seminarlarga roʻyxatdan oʻtishni muddatidan oldin toʻxtatishga toʻgʻri kelgan. Talab shunchalik yuqori boʻlganki, mashgʻulotlar Zoom platformasi orqali ham jonli efirga uzatilgan. Bu esa jamiyatda Apple, Google va Microsoft kabi gigantlarning "AI hamma joyda" siyosatiga nisbatan oʻziga xos qarshilik borligini koʻrsatadi.
Seminarlar davomida ishtirokchilarga quyidagi asosiy yoʻnalishlarda yordam berilmoqda:
- Smartfon va kompyuterlardagi AI chatbotlarini bloklash;
- Elektron pochta xizmatlaridagi avtomatik matn yozish funksiyalarini toʻxtatish;
- Qidiruv tizimlaridagi sunʼiy intellekt tomonidan tayyorlangan xulosalarni yashirish;
- Shaxsiy maʼlumotlarning AI modellarini oʻqitish uchun ishlatilishini taqiqlash.
…