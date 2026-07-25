Sunʼiy intellektdan charchaganlar: Kutubxonachilar AI tizimlarini oʻchirishni oʻrgatmoqda

·70·Texno
Sunʼiy intellektdan charchaganlar: Kutubxonachilar AI tizimlarini oʻchirishni oʻrgatmoqda

Zamonaviy texnologiyalar olamida sunʼiy intellekt (AI) shiddat bilan ommalashayotgan boʻlsa-da, hamma foydalanuvchilar ham bu yangilikni xushnudlik bilan kutib olayotgani yoʻq. Aksincha, yirik texnologik kompaniyalar tomonidan taqdim etilayotgan AI funksiyalarining majburiy ravishda qurilmalarga tatbiq etilishi koʻplab insonlarda eʼtiroz uygʻotmoqda. Shu sababli, AQSH kutubxonalarida sunʼiy intellektdan qochish va uni qurilmalarda butunlay oʻchirib qoʻyish boʻyicha maxsus seminarlar oʻtkazilishi ommalashib bormoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Janubiy Filadelfiyalik kutubxonachi Charlie Bailey tomonidan tashkil etilgan "Avoiding AI" (Sunʼiy intellektdan qochish) deb nomlangan darslar kutilmagan darajada katta qiziqishga sabab boʻldi. TechCrunch nashriga bergan intervyusida Bailey, odamlar oʻzlari soʻramagan va kundalik hayotiga majburan kiritilayotgan vositalardan charchaganini taʼkidladi. Uning darslarida kattalar Apple Intelligence va Google tomonidan taqdim etilgan Gemini kabi tizimlarni oʻz smartfonlarida qanday qilib bloklashni oʻrganmoqdalar.

Kutubxonachining soʻzlariga koʻra, bunday mashgʻulotlar raqamli savodxonlikning bir qismi boʻlib, foydalanuvchilarga oʻz texnologik tanlovlari ustidan nazoratni qaytarib berishga xizmat qiladi. Koʻpgina zamonaviy qurilmalarda sunʼiy intellekt funksiyalari shunday loyihalashtirilganki, ulardan voz kechish oddiy foydalanuvchi uchun texnik jihatdan ancha murakkab jarayonga aylangan.

Majburiy innovatsiyaga qarshi norozilik

Ushbu harakatning asoschilaridan biri, meynlik kutubxonachi Hannah Cyrusning aytishicha, odamlar koʻpincha oddiy savollar bilan murojaat qilishmoqda: "Nega bu tizim mening oʻrnimga elektron xat yozmoqchi boʻlyapti?" yoki "Nega u men oʻqiy oladigan birgina gapdan iborat xatni xulosa qilib beryapti?". Foydalanuvchilar oʻz shaxsiy maʼlumotlari va kundalik ish jarayonlariga sunʼiy intellektning aralashuvidan norozi boʻlishmoqda.

Cyrus xonimning taʼkidlashicha, odatda kompyuter savodxonligi boʻyicha oʻtkaziladigan darslarga sanoqli odam kelgan boʻlsa, sunʼiy intellektni oʻchirish boʻyicha seminarlarga roʻyxatdan oʻtishni muddatidan oldin toʻxtatishga toʻgʻri kelgan. Talab shunchalik yuqori boʻlganki, mashgʻulotlar Zoom platformasi orqali ham jonli efirga uzatilgan. Bu esa jamiyatda Apple, Google va Microsoft kabi gigantlarning "AI hamma joyda" siyosatiga nisbatan oʻziga xos qarshilik borligini koʻrsatadi.

Seminarlar davomida ishtirokchilarga quyidagi asosiy yoʻnalishlarda yordam berilmoqda:

  • Smartfon va kompyuterlardagi AI chatbotlarini bloklash;
  • Elektron pochta xizmatlaridagi avtomatik matn yozish funksiyalarini toʻxtatish;
  • Qidiruv tizimlaridagi sunʼiy intellekt tomonidan tayyorlangan xulosalarni yashirish;
  • Shaxsiy maʼlumotlarning AI modellarini oʻqitish uchun ishlatilishini taqiqlash.
Kutubxonachilarning fikricha, texnologik taraqqiyot foydalanuvchiga tanlov imkoniyatini qoldirishi kerak. Hozirda butun dunyo boʻylab oʻnlab mutaxassislar Hannah Cyrusdan ushbu seminarlar boʻyicha oʻquv materiallarini soʻrab murojaat qilishmoqda. Bu tendensiya kelajakda texnologiya kompaniyalarini oʻz mahsulotlarini joriy etishda foydalanuvchi xohish-irodasiga koʻproq eʼtibor qaratishga majbur qilishi mumkin.

Sunʼiy IntellektAppleGoogleTexnologiyaRaqamli Savodxonlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiTayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiBugun, 12:59AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob