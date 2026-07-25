Nyukasl Fikayo Tomori transferi boʻyicha Milan bilan muzokaralarni boshladi
Angliyaning Nyukasl jamoasi himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Milan markaziy himoyachisi Fikayo Tomori nomzodiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. "Qargʻalar" futbolchini ortga, Angliya Premer-ligasiga qaytarish uchun rasmiy taklif bilan chiqishdi. Oʻtgan mavsumda himoyadagi muammolar sababli koʻp ochko yoʻqotgan Eddi Xau jamoasi uchun Tomori asosiy maqsadlardan biri boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
MilanNews24 nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Nyukasl Milan klubiga 15 million yevrolik dastlabki taklifni yuborgan. Biroq, bu summa Italiya tomonini qoniqtirmadi. Milan rahbariyati oʻzining eng tajribali himoyachilaridan biri boʻlgan Tomorini arzon garovga qoʻyib yubormoqchi emas va transfer boʻyicha muzokaralarni davom ettirishga tayyor.
Muzokaralardagi tafovut va narx masalasiHozirda tomonlar oʻrtasidagi moliyaviy farq unchalik katta emas. Milan rahbariyati 26 yoshli himoyachi uchun bonuslar bilan birga kamida 20 million yevro talab qilmoqda. Nyukasl esa transfer oynasining boshida ushbu kelishuvni yakunlashga urinmoqda. Agar ingliz klubi taklifni yana 5 million yevroga oshirsa, kelishuv amalga oshishi ehtimoli juda yuqori.
Nyukasl oʻtgan mavsumda Angliya chempionatida 12-oʻrinni egallab, yevrokuboklar yoʻllanmasidan quruq qolgan edi. Jamoa oʻz darvozasidan 55 ta gol olib chiqqani himoya chizigʻida jiddiy islohotlar oʻtkazish zarurligini koʻrsatmoqda. Ayniqsa, Chempionlar ligasi nimchorak finalida Barselona jamoasidan qabul qilingan ogʻir magʻlubiyat (umumiy hisob 8-3) jamoaning zaif nuqtalarini fosh qilib qoʻydi.
Fikayo Tomori Milan safida 2021-yildan buyon toʻp surib kelmoqda. Dastlab Chelsi klubidan ijaraga olingan himoyachi, keyinchalik 25 million funt evaziga toʻliq sotib olingan edi. Uning milanliklar bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilgacha moʻljallangan. Tomori Italiyadagi faoliyati davomida jamoaning ajralmas qismiga aylanishga ulgurdi.
Statistikaga nazar tashlaydigan boʻlsak, Tomori Milan tarkibida jami 214 ta oʻyinda maydonga tushib, 7 ta gol va 6 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. U jamoasi bilan birgalikda 2021-22-yilgi mavsumda A Seriya chempionligini va 2024-25-yilgi mavsumda Italiya Superkubogini qoʻlga kiritgan. Shuningdek, 2022-23-yilgi mavsumda jamoaning Chempionlar ligasi yarim finaliga qadar yetib borishida katta hissa qoʻshgan.
Goal.com xabariga koʻra, oʻtgan mavsumda Tomori barcha musobaqalarda 37 ta oʻyinda qatnashib, 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Milan mavsumni 5-oʻrinda yakunlab, kelasi yili Yevropa ligasida ishtirok etadigan boʻldi. Endilikda futbolchining yana oʻz vataniga qaytib, kuchliroq chempionatda oʻzini koʻrsatish istagi transferning hal qiluvchi omili boʻlishi mumkin.
…