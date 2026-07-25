Nyukasl Fikayo Tomori transferi boʻyicha Milan bilan muzokaralarni boshladi

·96·Sport
Nyukasl Fikayo Tomori transferi boʻyicha Milan bilan muzokaralarni boshladi

Angliyaning Nyukasl jamoasi himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Milan markaziy himoyachisi Fikayo Tomori nomzodiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. "Qargʻalar" futbolchini ortga, Angliya Premer-ligasiga qaytarish uchun rasmiy taklif bilan chiqishdi. Oʻtgan mavsumda himoyadagi muammolar sababli koʻp ochko yoʻqotgan Eddi Xau jamoasi uchun Tomori asosiy maqsadlardan biri boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

MilanNews24 nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Nyukasl Milan klubiga 15 million yevrolik dastlabki taklifni yuborgan. Biroq, bu summa Italiya tomonini qoniqtirmadi. Milan rahbariyati oʻzining eng tajribali himoyachilaridan biri boʻlgan Tomorini arzon garovga qoʻyib yubormoqchi emas va transfer boʻyicha muzokaralarni davom ettirishga tayyor.

Muzokaralardagi tafovut va narx masalasi

Hozirda tomonlar oʻrtasidagi moliyaviy farq unchalik katta emas. Milan rahbariyati 26 yoshli himoyachi uchun bonuslar bilan birga kamida 20 million yevro talab qilmoqda. Nyukasl esa transfer oynasining boshida ushbu kelishuvni yakunlashga urinmoqda. Agar ingliz klubi taklifni yana 5 million yevroga oshirsa, kelishuv amalga oshishi ehtimoli juda yuqori.

Nyukasl oʻtgan mavsumda Angliya chempionatida 12-oʻrinni egallab, yevrokuboklar yoʻllanmasidan quruq qolgan edi. Jamoa oʻz darvozasidan 55 ta gol olib chiqqani himoya chizigʻida jiddiy islohotlar oʻtkazish zarurligini koʻrsatmoqda. Ayniqsa, Chempionlar ligasi nimchorak finalida Barselona jamoasidan qabul qilingan ogʻir magʻlubiyat (umumiy hisob 8-3) jamoaning zaif nuqtalarini fosh qilib qoʻydi.

Fikayo Tomori Milan safida 2021-yildan buyon toʻp surib kelmoqda. Dastlab Chelsi klubidan ijaraga olingan himoyachi, keyinchalik 25 million funt evaziga toʻliq sotib olingan edi. Uning milanliklar bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilgacha moʻljallangan. Tomori Italiyadagi faoliyati davomida jamoaning ajralmas qismiga aylanishga ulgurdi.

Statistikaga nazar tashlaydigan boʻlsak, Tomori Milan tarkibida jami 214 ta oʻyinda maydonga tushib, 7 ta gol va 6 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. U jamoasi bilan birgalikda 2021-22-yilgi mavsumda A Seriya chempionligini va 2024-25-yilgi mavsumda Italiya Superkubogini qoʻlga kiritgan. Shuningdek, 2022-23-yilgi mavsumda jamoaning Chempionlar ligasi yarim finaliga qadar yetib borishida katta hissa qoʻshgan.

Goal.com xabariga koʻra, oʻtgan mavsumda Tomori barcha musobaqalarda 37 ta oʻyinda qatnashib, 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Milan mavsumni 5-oʻrinda yakunlab, kelasi yili Yevropa ligasida ishtirok etadigan boʻldi. Endilikda futbolchining yana oʻz vataniga qaytib, kuchliroq chempionatda oʻzini koʻrsatish istagi transferning hal qiluvchi omili boʻlishi mumkin.

MilanNyukaslFikayo TomoriTransferlarA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiLiverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiBugun, 12:57Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi