Sunʼiy intellekt poygasi ekologiyadan ustun: Meta kompaniyasi RE100 alyansini tark etdi

·42·Texno
Sunʼiy intellekt poygasi ekologiyadan ustun: Meta kompaniyasi RE100 alyansini tark etdi

Dunyoning texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Meta korporatsiyasi 10 yillik hamkorlikdan soʻng RE100 xalqaro iqlim alyansidan chiqib ketdi. Bu qaror kompaniyaning sunʼiy intellekt (AI) tizimlarini rivojlantirish yoʻlida ulkan maʼlumotlar markazlarini barpo etish va ularni anʼanaviy gaz elektr stansiyalari orqali energiya bilan taʼminlash rejalariga bogʻliq. Mazkur holat texnologik taraqqiyot va ekologik barqarorlik oʻrtasidagi ziddiyatni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Climate Group tashkiloti tomonidan asos solingan RE100 tashabbusi oʻz aʼzolaridan isteʼmol qilinadigan elektr energiyasining 100 foizini qayta tiklanuvchi manbalardan (QTM) olishni talab qiladi. Biroq, Meta kompaniyasining Luiziana shtatida qiymati 200 milliard dollardan ortiq boʻlgan Hyperion nomli yirik AI-maʼlumotlar markazini qurish loyihasi ushbu talablarga zid keldi. Loyiha doirasida majmuani quvvatlantirish uchun 10 ta gaz elektr stansiyasini qurish koʻzda tutilgan.

Energiya taqchilligi va gaz loyihalari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Meta faqatgina Hyperion loyihasining oʻzi uchun 7 GW dan ortiq quvvat talab qilmoqda. Bundan tashqari, kompaniya Ogayo shtatida ham 200 MW quvvatga ega alohida gaz elektr stansiyasini qurish boʻyicha kelishuv imzolagan. Bunday ulkan energiya ehtiyojini faqatgina quyosh yoki shamol stansiyalari orqali qoplash hozirgi texnologik sharoitda juda murakkab va qimmatga tushishi taʼkidlanmoqda.

Meta vakillari 2021-yildan buyon oʻz faoliyatini toʻliq yashil energiya hisobidan yuritayotganini daʼvo qilib kelishgan. Buning uchun kompaniya maxsus ekologik sertifikatlardan foydalanadi. Ushbu tizimga koʻra, kompaniya isteʼmol qilgan anʼanaviy energiyasi miqdoriga teng ravishda boshqa hududlarda qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarilishini moliyalashtiradi. Biroq, Climate Group mutaxassislari yangi gaz loyihalari koʻlami tufayli kompaniya endi RE100 mezonlariga javob bermasligini maʼlum qildi.

Tahlilchilarning fikricha, sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish va ulardan foydalanish uchun zarur boʻlgan hisoblash quvvatlari geometrik progressiya bilan oʻsib bormoqda. Bu esa nafaqat Meta, balki Google va Microsoft kabi boshqa IT-gigantlarni ham oʻzlarining ekologik vaʼdalarini qayta koʻrib chiqishga majbur qilmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari hozircha AI infratuzilmasining barqaror va uzluksiz ishlashini toʻliq kafolatlay olmayapti.

Hozirgi kunda Meta oʻzining barcha energiya isteʼmolini sertifikatlar orqali qoplashda davom etishini taʼkidlamoqda. Ammo mutaxassislar bu yondashuvni tanqid ostiga olishgan. Sertifikatlar sotib olish maʼlum bir obʼektning aynan qanday manbadan quvvat olayotganini oʻzgartirmaydi, balki shunchaki moliyaviy kompensatsiya mexanizmi hisoblanadi. Gaz stansiyalarining bevosita qurilishi esa atmosferaga chiqarilayotgan karbonat angidrid miqdorini oshirishi shubhasiz.

Ushbu voqea Oʻzbekiston kabi raqamli iqtisodiyot va yashil energetikani parallel rivojlantirayotgan davlatlar uchun ham muhim signaldir. Kelajakda mamlakatimizda barpo etiladigan yirik maʼlumotlar markazlari uchun ham barqaror energiya manbalarini topish strategik vazifaga aylanadi. Meta misolida koʻrinib turibdiki, hatto eng boy korporatsiyalar ham texnologik ustunlik va ekologik tozalik oʻrtasida tanlov qilishga kelganda, koʻpincha birinchisini afzal koʻrmoqda.

MetaSunʼiy IntellektEkologiyaRE100Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiTayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiBugun, 12:59AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob