Geely Monjaro tarixiy natijani qayd etdi: Krossover sotuvlari 1 milliondan oshdi

·29·Avto
Geely Monjaro tarixiy natijani qayd etdi: Krossover sotuvlari 1 milliondan oshdi

Xitoyning Geely avtokonserni oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan Geely Monjaro (Xitoy bozorida Xingyue L nomi bilan tanilgan) krossoveri boʻyicha yangi rekord oʻrnatilganini eʼlon qildi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, ushbu modelning jahon boʻylab umumiy sotuvlari hajmi 1 million donalik dovondan oshib oʻtdi. Bu natija Xitoy brendlari ostida ishlab chiqarilgan yuqori toifali benzinli SUV segmenti uchun mutlaq rekord hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yubiley — millioninchi avtomobil Geely kompaniyasining Siandagi yuqori texnologiyali "Black Light Factory" zavodi konveyeridan chiqdi. Shu munosabat bilan ishlab chiqaruvchi maxsus tantanali marosim tashkil etdi. Taʼkidlash joizki, Monjaro modeli nafaqat Xitoy ichki bozorida, balki MDH mamlakatlari, xususan, Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham eng talabgir krossoverlardan biri sanaladi.

Sifat va texnologiyaning uygʻunligi

Geely Monjaro modelining bunday muvaffaqiyatga erishishiga uning Volvo texnologiyalari asosida yaratilgani va zamonaviy dizayni asosiy sabab boʻldi. ixbt.com nashrining yozishicha, ishlab chiqaruvchi 1 millionlik koʻrsatkichga erishishda aynan qaysi modifikatsiyalar (benzinli yoki gibrid) koʻproq ulush qoʻshganiga aniqlik kiritmagan. Biroq, hozirda bozorda modelning turli xil variatsiyalari, jumladan, tejamkor gibrid versiyalari ham faol sotilmoqda.

Hozirgi vaqtda modelning eng dolzarb talqinlaridan biri — Geely Xingyue L HEV Zhiqing hisoblanadi. Ushbu avtomobil 1,5 litrli turbomotorga asoslangan oʻzi quvvatlanuvchi gibrid tizim bilan jihozlangan. Xitoy bozorida ushbu gibrid versiyaning boshlangʻich narxi taxminan 145 700 yuanni (taxminan 21,5 ming AQSH dollari) tashkil etadi.

Oʻzbekiston bozoridagi oʻrni

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Geely Monjaro oʻz segmentida yetakchi oʻrinlarni egallab kelmoqda. Rasmiy dilerlar va xususiy importyorlar orqali kirib kelayotgan ushbu model oʻzining keng saloni, yuqori darajadagi xavfsizlik tizimlari va premium materiallardan foydalanilgan interyeri bilan mahalliy haydovchilar ishonchini qozongan. Millionlik marraning zabt etilishi brendning global miqyosda raqobatbardoshligini yana bir bor isbotladi.

Ekspertlarning fikricha, Geely Monjaro muvaffaqiyati Xitoy avtosanoatining anʼanaviy benzinli dvigatellar segmentida ham Yevropa va Yaponiya gigantlari bilan tengma-teng kurasha olishini koʻrsatmoqda. Garchi hozirda elektromobillar ommalashayotgan boʻlsa-da, Monjaro kabi sifatli SUV modellari hali uzoq vaqt talabgir boʻlib qolishi kutilmoqda.

GeelyMonjaroAvtoRekordXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniyaning yangi hukumati elektromobillar uchun kutilmagan imtiyoz eʼlon qildiBuyuk Britaniyaning yangi hukumati elektromobillar uchun kutilmagan imtiyoz eʼlon qildiBugun, 10:27Renault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdiRenault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdiBugun, 10:23Hyundai zavodlarida robotlar ish tashlashlarga sabab boʻladimi: Kompaniya rasmiy bayonotiHyundai zavodlarida robotlar ish tashlashlarga sabab boʻladimi: Kompaniya rasmiy bayonotiBugun, 06:25Festival of the Unexceptional: Oddiy avtomobillarning noyob bayrami qaytmoqdaFestival of the Unexceptional: Oddiy avtomobillarning noyob bayrami qaytmoqdaKecha, 11:24Lada Vesta NG yangi bosqichda: 180 ot kuchiga ega turbo dvigatel va mexanik uzatmalar qutisiLada Vesta NG yangi bosqichda: 180 ot kuchiga ega turbo dvigatel va mexanik uzatmalar qutisiKecha, 04:27Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 03:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan