Geely Monjaro tarixiy natijani qayd etdi: Krossover sotuvlari 1 milliondan oshdi
Xitoyning Geely avtokonserni oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan Geely Monjaro (Xitoy bozorida Xingyue L nomi bilan tanilgan) krossoveri boʻyicha yangi rekord oʻrnatilganini eʼlon qildi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, ushbu modelning jahon boʻylab umumiy sotuvlari hajmi 1 million donalik dovondan oshib oʻtdi. Bu natija Xitoy brendlari ostida ishlab chiqarilgan yuqori toifali benzinli SUV segmenti uchun mutlaq rekord hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yubiley — millioninchi avtomobil Geely kompaniyasining Siandagi yuqori texnologiyali "Black Light Factory" zavodi konveyeridan chiqdi. Shu munosabat bilan ishlab chiqaruvchi maxsus tantanali marosim tashkil etdi. Taʼkidlash joizki, Monjaro modeli nafaqat Xitoy ichki bozorida, balki MDH mamlakatlari, xususan, Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham eng talabgir krossoverlardan biri sanaladi.
Sifat va texnologiyaning uygʻunligiGeely Monjaro modelining bunday muvaffaqiyatga erishishiga uning Volvo texnologiyalari asosida yaratilgani va zamonaviy dizayni asosiy sabab boʻldi. ixbt.com nashrining yozishicha, ishlab chiqaruvchi 1 millionlik koʻrsatkichga erishishda aynan qaysi modifikatsiyalar (benzinli yoki gibrid) koʻproq ulush qoʻshganiga aniqlik kiritmagan. Biroq, hozirda bozorda modelning turli xil variatsiyalari, jumladan, tejamkor gibrid versiyalari ham faol sotilmoqda.
Hozirgi vaqtda modelning eng dolzarb talqinlaridan biri — Geely Xingyue L HEV Zhiqing hisoblanadi. Ushbu avtomobil 1,5 litrli turbomotorga asoslangan oʻzi quvvatlanuvchi gibrid tizim bilan jihozlangan. Xitoy bozorida ushbu gibrid versiyaning boshlangʻich narxi taxminan 145 700 yuanni (taxminan 21,5 ming AQSH dollari) tashkil etadi.
Oʻzbekiston bozoridagi oʻrniOʻzbekiston avtomobil bozorida ham Geely Monjaro oʻz segmentida yetakchi oʻrinlarni egallab kelmoqda. Rasmiy dilerlar va xususiy importyorlar orqali kirib kelayotgan ushbu model oʻzining keng saloni, yuqori darajadagi xavfsizlik tizimlari va premium materiallardan foydalanilgan interyeri bilan mahalliy haydovchilar ishonchini qozongan. Millionlik marraning zabt etilishi brendning global miqyosda raqobatbardoshligini yana bir bor isbotladi.
Ekspertlarning fikricha, Geely Monjaro muvaffaqiyati Xitoy avtosanoatining anʼanaviy benzinli dvigatellar segmentida ham Yevropa va Yaponiya gigantlari bilan tengma-teng kurasha olishini koʻrsatmoqda. Garchi hozirda elektromobillar ommalashayotgan boʻlsa-da, Monjaro kabi sifatli SUV modellari hali uzoq vaqt talabgir boʻlib qolishi kutilmoqda.
…