Rikardu: Cristiano Ronaldo hamon gol urish mashinasi boʻlib qolmoqda
Portugaliya terma jamoasining sobiq darvozaboni va hozirgi murabbiyi Rikardu afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, 41 yoshli yulduz oʻzining eng yuqori tezligini biroz yoʻqotgan boʻlsa-da, uning xavflilik darajasi va gol sezish qobiliyati hamon yuqori darajada qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rikardu Cristiano Ronaldo bilan 2006-yilgi Jahon chempionatida birga toʻp surgan va bugungi kunda terma jamoada darvozabonlar murabbiyi sifatida faoliyat yuritmoqda. U hujumchining yoshlikdagi qanot vingeridan markaziy hujumchiga aylanganini alohida taʼkidladi. "Tezlik avvalgidek 200 km/soat boʻlmasligi mumkin, balki hozir 195 km/soatdir", — deya hazillashdi murabbiy.
Sobiq darvozabonning taʼkidlashicha, besh karra "Oltin toʻp" sohibining ishtiyoqi va mehnatsevarligi yigirma yil oldingi darajada saqlanib qolgan. Uning jismoniy, texnik va ruhiy holati hamon Cristiano Ronaldo jamoa uchun eng katta xavf manbai boʻlib qolishini taʼminlamoqda. Rikardu uni "takrorlanmas shaxs" deb atadi.
Hozirda murabbiylar shtabida ishlayotgan Rikardu sobiq jamoadoshi bilan munosabatlari samimiy ekanini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, Cristiano Ronaldo mashgʻulotlar, dam olish va ovqatlanish masalalarida boshqalardan koʻra koʻproq talabchanlik koʻrsatadi. Bu esa uning yuqori saviyada uzoq vaqt qolishiga yordam bermoqda.
Portugaliya terma jamoasi Roberto Martinez boshchiligida navbatdagi yirik turnirlarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Cristiano Ronaldo hamon oʻzining asosiy orzusi — Jahon chempionligini qoʻlga kiritish yoʻlida harakat qilmoqda. Jamoa guruh bosqichida Kongo DR, Oʻzbekiston va Kolumbiya kabi raqiblarga qarshi maydonga tushishi kutilmoqda.
…