Rikardu: Cristiano Ronaldo hamon gol urish mashinasi boʻlib qolmoqda

·442·Sport
Rikardu: Cristiano Ronaldo hamon gol urish mashinasi boʻlib qolmoqda

Portugaliya terma jamoasining sobiq darvozaboni va hozirgi murabbiyi Rikardu afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, 41 yoshli yulduz oʻzining eng yuqori tezligini biroz yoʻqotgan boʻlsa-da, uning xavflilik darajasi va gol sezish qobiliyati hamon yuqori darajada qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rikardu Cristiano Ronaldo bilan 2006-yilgi Jahon chempionatida birga toʻp surgan va bugungi kunda terma jamoada darvozabonlar murabbiyi sifatida faoliyat yuritmoqda. U hujumchining yoshlikdagi qanot vingeridan markaziy hujumchiga aylanganini alohida taʼkidladi. "Tezlik avvalgidek 200 km/soat boʻlmasligi mumkin, balki hozir 195 km/soatdir", — deya hazillashdi murabbiy.

Sobiq darvozabonning taʼkidlashicha, besh karra "Oltin toʻp" sohibining ishtiyoqi va mehnatsevarligi yigirma yil oldingi darajada saqlanib qolgan. Uning jismoniy, texnik va ruhiy holati hamon Cristiano Ronaldo jamoa uchun eng katta xavf manbai boʻlib qolishini taʼminlamoqda. Rikardu uni "takrorlanmas shaxs" deb atadi.

Hozirda murabbiylar shtabida ishlayotgan Rikardu sobiq jamoadoshi bilan munosabatlari samimiy ekanini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, Cristiano Ronaldo mashgʻulotlar, dam olish va ovqatlanish masalalarida boshqalardan koʻra koʻproq talabchanlik koʻrsatadi. Bu esa uning yuqori saviyada uzoq vaqt qolishiga yordam bermoqda.

Portugaliya terma jamoasi Roberto Martinez boshchiligida navbatdagi yirik turnirlarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Cristiano Ronaldo hamon oʻzining asosiy orzusi — Jahon chempionligini qoʻlga kiritish yoʻlida harakat qilmoqda. Jamoa guruh bosqichida Kongo DR, Oʻzbekiston va Kolumbiya kabi raqiblarga qarshi maydonga tushishi kutilmoqda.

Cristiano RonaldoPortugaliyaFutbolJahon ChempionatiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi