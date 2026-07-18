Falastinda uylar buzilishi yana og‘riqli manzaralarga sabab bo‘ldi
Falastinning G‘arbiy Sohil janubida uylarni buzish holatlari davom etmoqda. Isroil kuchlari tomonidan olib borilayotgan bu ishlar mahalliy aholi orasida og‘ir kayfiyat uyg‘otgan.
Aholi o‘z uylari ko‘z o‘ngida vayron qilinayotganini kuzatishga majbur bo‘lmoqda. Ular uchun bu joy shunchaki yashash manzili emas, balki yillar davomida yig‘ilgan xotiralar, oilaviy hayot va xavfsizlik hissi bilan bog‘liq makon edi.
Isroil tomoni uylarni buzishni ayrim hollarda noqonuniy qurilish yoki xavfsizlik zarurati bilan izohlaydi. Falastinliklar va xalqaro tashkilotlar esa bunday amaliyot aholini o‘z yashash joylaridan majburiy ravishda ketishga undayotganini ta’kidlaydi.
Bu masala Isroil–Falastin mojarosida uzoq yillardan beri bahslar markazida turibdi. Ma’lumotlarga ko‘ra, 1967 yildan 2017 yilgacha 50 mingga yaqin falastinlik uyi buzilgan. 2023 yil 7 oktyabrdan keyin esa uylarni buzish holatlari yana ko‘paygan.
…