Sunʼiy intelekt bumining banklarga foydasi: AQSH moliya gigantlari rekord daromad koʻrmoqda

·32·Texno
Sunʼiy intelekt bumining banklarga foydasi: AQSH moliya gigantlari rekord daromad koʻrmoqda

AQSHning eng yirik investitsiya banklari sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasiga yoʻnaltirilayotgan ulkan kapital oqimi fonida rekord darajadagi komissiya daromadlarini qayd etdi. Goldman Sachs, JPMorgan va Morgan Stanley kabi moliya gigantlari hisobotlariga koʻra, texnologik inqilob moliya bozorlarida yangi "supertsikl"ni boshlab berdi. Bu jarayon nafaqat dasturiy taʼminot ishlab chiquvchilar, balki maʼlumotlar markazlari va energetika tizimlarini moliyalashtirish hisobiga banklar gʻaznasini boyitmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Goldman Sachs banki 2026-yilning ikkinchi choragi yakunlariga koʻra, investitsiya bankingidan 3,4 milliard dollar komissiya oldi. Bu oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 55 foizga koʻp boʻlib, bank tarixidagi eng yuqori koʻrsatkichdir. Bank rahbari Devid Solomon mazkur holatni "AI uchun kapital xarajatlarning supertsikli" deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, hisoblash infratuzilmasini qurish uchun mablagʻga boʻlgan talab barcha mintaqalar va tarmoqlarda keskin ortib bormoqda.

Investitsiyalar koʻlami va infratuzilma poygasi

Moliya bozoridagi faollik nafaqat aksiyalar, balki qarz majburiyatlari boʻyicha ham sezilmoqda. Masalan, Goldman Sachs aksiyalarni joylashtirishdan tushgan daromadini 130 foizga, obligatsiyalar chiqarishdan esa 75 foizga oshirdi. Shuningdek, sakkizta yirik bank SoftBank kompaniyasiga OpenAI bilan bogʻliq 40 milliard dollarlik bitimni amalga oshirish uchun kredit ajratishda ishtirok etgani sohadagi moliyaviy ishtiyoq naqadar yuqori ekanini koʻrsatadi.

Boshqa banklarda ham oʻsish surʼatlari hayratlanarli: JPMorgan 3,3 milliard dollar (30 foiz oʻsish), Morgan Stanley 2,44 milliard dollar (58 foiz oʻsish) va Bank of America 2,14 milliard dollar (50 foiz oʻsish) miqdorida komissiya yigʻishga muvaffaq boʻldi. Morgan Stanley tahlilchilarining prognozlariga koʻra, maʼlumotlar markazlarini qurish xarajatlari 2026-yilda 850 milliard dollarni tashkil etsa, 2028-yilga borib bu raqam 1,5 trillion dollarga yetishi mumkin.

Bank rahbarlari ushbu faollikni nafaqat AI kompaniyalari, balki ularning atrofidagi butun ekotizim bilan bogʻlamoqda. Bunga quyidagilar kiradi:

  • Maʼlumotlarni saqlash va qayta ishlash markazlari (data-centers) qurilishi;
  • Energiya taʼminoti va barqaror elektr tarmoqlarini yaratish;
  • Xotira qurilmalari va yuqori quvvatli chiplar ishlab chiqarish;
  • Bulutli hisoblash texnologiyalari uchun yangi platformalar.

Xatarlar va ehtiyotkorlik choralari

Biroq, bunday shiddatli oʻsish banklarni ehtiyotkorlikka ham chorlamoqda. Citigroup rahbari Jeyn Freyzer AI mijozlar bilan muzokaralarning markaziy mavzusiga aylanganini taʼkidlasa-da, ayrim loyihalarga rad javobi berilayotgani maʼlum boʻldi. Xususan, JPMorgan maʼlumotlar markazlari bilan bogʻliq baʼzi bitimlardan voz kechgan. Bunga elektr energiyasi tanqisligi va kelajakda ushbu binolarning ijarachilari kim boʻlishi borasidagi noaniqliklar sabab boʻlgan.

Umuman olganda, AQSHning beshta eng yirik bankining sof foydasi ikkinchi chorakda 49 milliard dollarni tashkil etdi, bu oʻtgan yilga nisbatan 39 foizga koʻpdir. Shunga qaramay, Devid Solomon joriy sikl cheksiz davom etmasligidan ogohlantirdi. Uning fikricha, bozor ertami-kechmi "qayta sozlanish" bosqichiga duch keladi va shundan soʻnggina yanada barqaror oʻsish davri boshlanishi mumkin. Hozircha banklar uchun asosiy savol — energetika tizimi AI kengayishini qanchalik qoʻllab-quvvatlay olishida qolmoqda.

AIBanklarGoldman SachsInvestitsiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiOkean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiBugun, 05:00NVIDIA hamkorlari GeForce RTX 50 Super grafik kartalarini qabul qila boshladiNVIDIA hamkorlari GeForce RTX 50 Super grafik kartalarini qabul qila boshladiBugun, 04:30Avstraliya startaplari uchun San-Fransiskoga yoʻl: Stripe va TechCrunch hamkorligiAvstraliya startaplari uchun San-Fransiskoga yoʻl: Stripe va TechCrunch hamkorligiBugun, 04:23AQSh giperovozli qurollar poygasida yetakchilik uchun Kratos kompaniyasiga 400 mln dollar ajratdiAQSh giperovozli qurollar poygasida yetakchilik uchun Kratos kompaniyasiga 400 mln dollar ajratdiBugun, 03:58Vertu kompaniyasi rahbarlar uchun 6 880 dollarlik Alphafold smartfonini taqdim etdiVertu kompaniyasi rahbarlar uchun 6 880 dollarlik Alphafold smartfonini taqdim etdiBugun, 03:54NASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiNASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordiBugun, 03:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi