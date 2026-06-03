Lamine Yamal jarohat sabab Jahon chempionatini oʻtkazib yuborishi mumkin
2026-yilgi Jahon chempionati Lamine Yamal uchun oʻz avlodining eng buyuk yulduziga aylanish yoʻlidagi navbatdagi muhim qadam boʻlishi kutilayotgan edi. Biroq, kutilmagan jarohat turnirni uning eng yorqin ismlaridan biridan mahrum qilish xavfini tugʻdirmoqda. Yevro-2024 musobaqasida barchani hayratda qoldirgan ispaniyalik vunderkind, oradan ikki yil oʻtib, 18 yoshida yana diqqat markazida boʻlishga tayyor edi. Ammo endi vaziyat kutish oʻyiniga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lamine Yamal Barselona safida navbatdagi La Liga chempionligini qoʻlga kiritish arafasida tizzasidan jiddiy jarohat oldi. Dastlab oddiy koʻringan holat aslida ancha xavfli boʻlib chiqdi va uning Jahon chempionatidagi ishtirokini soʻroq ostida qoldirdi. Luis de la Fuente uni Ispaniya terma jamoasining 26 kishilik yakuniy tarkibiga kiritgani muxlislarga biroz taskin bergan boʻlsa-da, uning maydondagi taʼsir kuchi hali ham noaniqligicha qolmoqda.
Vaziyat 22-aprel kuni Selta Vigoga qarshi oʻyinda sodir boʻldi. Lamine Yamal gʻalaba golini penaltidan kiritganidan bir necha soniya oʻtgach, zaxira oʻrindigʻiga ishora qilib, maydonga yiqildi. Shundan beri u maydonga tushmadi. Xabarlarga koʻra, Barselona rahbariyati uning chap oyogʻidagi mushaklari yirtilganidan xavotirda edi. Bunday jarohatdan tiklanish uchun kamida sakkiz hafta vaqt talab etiladi va shundan keyin ham futbolchining sport formasiga qaytishi kafolatlanmaydi.
Shunga qaramay, klub rahbariyati va bosh murabbiy Hansi Flick vunderkindning Jahon chempionatiga tayyor boʻlishini taʼkidlamoqda. Klub bayonotida shunday deyiladi: "Tekshiruvlar Lamine Yamalning chap oyogʻida jarohat borligini tasdiqladi. Futbolchi konservativ davolanish rejasiga amal qiladi. U mavsumning qolgan qismini oʻtkazib yuboradi, ammo Jahon chempionatida ishtirok etishi kutilmoqda". Bu yosh iqtidor egasi uchun jarohatlar bilan bogʻliq mavsumdagi navbatdagi ogʻir zarba boʻldi.
…