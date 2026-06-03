Lamine Yamal jarohat sabab Jahon chempionatini oʻtkazib yuborishi mumkin

·123·Sport
Lamine Yamal jarohat sabab Jahon chempionatini oʻtkazib yuborishi mumkin

2026-yilgi Jahon chempionati Lamine Yamal uchun oʻz avlodining eng buyuk yulduziga aylanish yoʻlidagi navbatdagi muhim qadam boʻlishi kutilayotgan edi. Biroq, kutilmagan jarohat turnirni uning eng yorqin ismlaridan biridan mahrum qilish xavfini tugʻdirmoqda. Yevro-2024 musobaqasida barchani hayratda qoldirgan ispaniyalik vunderkind, oradan ikki yil oʻtib, 18 yoshida yana diqqat markazida boʻlishga tayyor edi. Ammo endi vaziyat kutish oʻyiniga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lamine Yamal Barselona safida navbatdagi La Liga chempionligini qoʻlga kiritish arafasida tizzasidan jiddiy jarohat oldi. Dastlab oddiy koʻringan holat aslida ancha xavfli boʻlib chiqdi va uning Jahon chempionatidagi ishtirokini soʻroq ostida qoldirdi. Luis de la Fuente uni Ispaniya terma jamoasining 26 kishilik yakuniy tarkibiga kiritgani muxlislarga biroz taskin bergan boʻlsa-da, uning maydondagi taʼsir kuchi hali ham noaniqligicha qolmoqda.

Vaziyat 22-aprel kuni Selta Vigoga qarshi oʻyinda sodir boʻldi. Lamine Yamal gʻalaba golini penaltidan kiritganidan bir necha soniya oʻtgach, zaxira oʻrindigʻiga ishora qilib, maydonga yiqildi. Shundan beri u maydonga tushmadi. Xabarlarga koʻra, Barselona rahbariyati uning chap oyogʻidagi mushaklari yirtilganidan xavotirda edi. Bunday jarohatdan tiklanish uchun kamida sakkiz hafta vaqt talab etiladi va shundan keyin ham futbolchining sport formasiga qaytishi kafolatlanmaydi.

Shunga qaramay, klub rahbariyati va bosh murabbiy Hansi Flick vunderkindning Jahon chempionatiga tayyor boʻlishini taʼkidlamoqda. Klub bayonotida shunday deyiladi: "Tekshiruvlar Lamine Yamalning chap oyogʻida jarohat borligini tasdiqladi. Futbolchi konservativ davolanish rejasiga amal qiladi. U mavsumning qolgan qismini oʻtkazib yuboradi, ammo Jahon chempionatida ishtirok etishi kutilmoqda". Bu yosh iqtidor egasi uchun jarohatlar bilan bogʻliq mavsumdagi navbatdagi ogʻir zarba boʻldi.

Lamine YamalIspaniyaBarselonaJahon ChempionatiJarohat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi