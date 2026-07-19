Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...

·13·Sport
Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...

FIFA prezidenti Janni Infantino Folarin Balogunning diskvalifikatsiyasi atrofidagi mojaro sababli Xalqaro olimpiya qo‘mitasi sanksiyasiga uchramasligi mumkin. Inson huquqlari bo‘yicha FairSquare tashkiloti rasmiy shikoyat yuborgan bo‘lsa-da, XOQ ishni to‘liq tergov qilishga shoshilmayapti.

The Guardian manbalariga ko‘ra, qo‘mita xalqaro sport federatsiyalarining o‘z intizom qoidalarini qanday qo‘llashiga aralashishni istamaydi. Biroq bu holat futbolda siyosiy ta’sir va shaffoflik masalasini yana kun tartibiga olib chiqdi.

FairSquare Infantino ustidan shikoyat qildi

FairSquare tashkiloti AQSH prezidenti Donald Trampning Balogun masalasida Infantino bilan gaplashgani oshkor bo‘lganidan keyin XOQqa murojaat qildi.

Tashkilot fikricha, FIFA rahbarining siyosatchi bilan futbolchining jazosini muhokama qilishi XOQ a’zolari uchun belgilangan siyosiy mustaqillik qoidalariga zid bo‘lishi mumkin.

Infantino 2020 yildan buyon XOQ a’zosi hisoblanadi. Olimpiya harakati qoidalariga ko‘ra, qo‘mita a’zolari siyosiy va tijorat manfaatlaridan mustaqil harakat qilishi kerak.

XOQ nega tergov boshlamasligi mumkin?

The Guardian suhbatdoshlarining bildirishicha, XOQda mazkur masala bo‘yicha rasmiy tergov boshlash istagi juda past.

Bunga asosiy sabab sifatida FIFAning o‘z intizomiy tizimi va ichki shikoyat qilish mexanizmlariga ega ekani ko‘rsatilgan. XOQ xalqaro federatsiya o‘z qoidalarini qanday tatbiq etganiga aralashishdan, ayniqsa barcha ichki huquqiy imkoniyatlar ishlatilmagan bo‘lsa, o‘zini tiyishni ma’qul ko‘rmoqda.

Shu bilan birga, hozircha XOQ Infantino oqlangani yoki ish yopilgani haqida rasmiy qaror e’lon qilmagan. Gap nashr manbalari keltirgan ehtimoliy pozitsiya haqida ketmoqda.

Balogunning jazosi qanday o‘zgartirildi?

Folarin Balogun AQSHning Bosniya va Gersegovinaga qarshi JCH–2026 1/16 final uchrashuvida to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olgan. O‘yin AQSHning 2:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlangan.

FIFA intizom qo‘mitasi unga bir o‘yinlik diskvalifikatsiya belgilagan, ammo jazoning ijrosini bir yillik sinov muddatiga to‘xtatgan. Natijada hujumchi Belgiyaga qarshi 1/8 final bahsida maydonga tushgan. AQSH o‘sha uchrashuvda 1:4 hisobida mag‘lub bo‘lgan.

Shu tariqa, dastlabki matndagi «kamida ikki o‘yinlik diskvalifikatsiya» haqidagi ma’lumot rasmiy qaror bilan mos kelmaydi: FIFA bir o‘yinlik jazo belgilab, uni shartli ravishda to‘xtatgan.

Tramp Infantino bilan gaplashganini yashirmadi

Donald Tramp JCH finali oldidan o‘tkazilgan tadbirda Infantinoga qo‘ng‘iroq qilib, Balogunning jazosini qayta ko‘rib chiqishni so‘raganini aytdi.

U keyinchalik Balogunning maydonga tushishi Infantinoning «yaxshi qarorlaridan biri» bo‘lganini ta’kidladi. Bu bayonot FIFA qaroriga siyosiy ta’sir o‘tkazilgan bo‘lishi mumkinligi haqidagi shubhalarni yanada kuchaytirdi.

Infantino Tramp bilan ushbu mavzuni muhokama qilganini inkor etmagan. Biroq u yakuniy qaror FIFA intizom qo‘mitasi tomonidan mustaqil qabul qilingani va qo‘mita a’zolari ishning holatidan kelib chiqib harakat qilganini bildirgan.

Qaror nega bahslarga sabab bo‘ldi?

FIFA Balogun ishi bo‘yicha to‘liq yozma asoslarni ochiqlamagan. Tashkilot faqat qaror voqeaning barcha o‘ziga xos holatlari va mavjud dalillar hisobga olingan holda qabul qilinganini ma’lum qildi.

The Guardian keltirgan xabarlarga ko‘ra, jazoni to‘xtatish haqidagi qaror intizom qo‘mitasi raisi Muhammad al-Kamali tomonidan yakka tartibda qabul qilingan bo‘lishi mumkin. Agar bu tasdiqlansa, u mundial paytida odatda qo‘llanadigan uch kishilik hay’at amaliyotidan farq qiladi.

UYEFA va Belgiya futbol federatsiyasi ham qarorni tanqid qilgan, ammo hozircha XOQqa alohida shikoyat kiritmagan. Belgiya tomoni Sport arbitraj sudiga murojaat qilish imkoniyatini ko‘rib chiqqan bo‘lsa-da, keyin bu masala bo‘yicha faol harakatni davom ettirmagan.

FIFAning ta’siri XOQdan oshib ketdimi?

Nashrning boshqa manbasi so‘nggi 20 yilda XOQ va FIFA o‘rtasidagi kuchlar nisbati futbol tashkiloti foydasiga o‘zgarganini aytgan.

Uning bahosiga ko‘ra, FIFAning ulkan tijoriy daromadlari, jahon chempionatining global auditoriyasi va yosh muxlislarni jalb qilish imkoniyati XOQni futbol tashkiloti bilan ziddiyatga kirishishdan tiyishi mumkin. Bu — rasmiy XOQ bayonoti emas, balki The Guardian manbasining tahlili.

Hozircha Infantino sanksiyadan qutulib qolishga yaqin ko‘rinmoqda. Ammo Balogun ishi bo‘yicha asosiy savol ochiq qoldi: FIFA qarori mustaqil huquqiy jarayon natijasimi yoki yuqori darajadagi siyosiy muloqot uning qabul qilinishiga ta’sir ko‘rsatdimi?

Gianni InfantinoFIFAInternational Olympic CommitteeFolarin BalogunDonald Trump
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?Bugun, 16:25Final oldidan ikki iqror: Messi va Yamalga qanday chora bor?Final oldidan ikki iqror: Messi va Yamalga qanday chora bor?Bugun, 16:04Tuxel tanqidlarga javob berdi: «Gap-so‘zlar ochko ham, medal ham bermaydi»Tuxel tanqidlarga javob berdi: «Gap-so‘zlar ochko ham, medal ham bermaydi»Bugun, 16:03JCH-2026 FIFA tarixidagi eng daromadli turnirga aylandiJCH-2026 FIFA tarixidagi eng daromadli turnirga aylandiBugun, 15:50Lionel Messi va Argentina uchun jiddiy xavf: Reyper Drake 1,5 million dollar tikdiLionel Messi va Argentina uchun jiddiy xavf: Reyper Drake 1,5 million dollar tikdiBugun, 15:15Lisandro Martines final oldidan Argentinaning asosiy kuchini aytdiLisandro Martines final oldidan Argentinaning asosiy kuchini aytdiBugun, 15:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi