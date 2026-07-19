Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...
FIFA prezidenti Janni Infantino Folarin Balogunning diskvalifikatsiyasi atrofidagi mojaro sababli Xalqaro olimpiya qo‘mitasi sanksiyasiga uchramasligi mumkin. Inson huquqlari bo‘yicha FairSquare tashkiloti rasmiy shikoyat yuborgan bo‘lsa-da, XOQ ishni to‘liq tergov qilishga shoshilmayapti.
The Guardian manbalariga ko‘ra, qo‘mita xalqaro sport federatsiyalarining o‘z intizom qoidalarini qanday qo‘llashiga aralashishni istamaydi. Biroq bu holat futbolda siyosiy ta’sir va shaffoflik masalasini yana kun tartibiga olib chiqdi.
FairSquare Infantino ustidan shikoyat qildi
FairSquare tashkiloti AQSH prezidenti Donald Trampning Balogun masalasida Infantino bilan gaplashgani oshkor bo‘lganidan keyin XOQqa murojaat qildi.
Tashkilot fikricha, FIFA rahbarining siyosatchi bilan futbolchining jazosini muhokama qilishi XOQ a’zolari uchun belgilangan siyosiy mustaqillik qoidalariga zid bo‘lishi mumkin.
Infantino 2020 yildan buyon XOQ a’zosi hisoblanadi. Olimpiya harakati qoidalariga ko‘ra, qo‘mita a’zolari siyosiy va tijorat manfaatlaridan mustaqil harakat qilishi kerak.
XOQ nega tergov boshlamasligi mumkin?
The Guardian suhbatdoshlarining bildirishicha, XOQda mazkur masala bo‘yicha rasmiy tergov boshlash istagi juda past.
Bunga asosiy sabab sifatida FIFAning o‘z intizomiy tizimi va ichki shikoyat qilish mexanizmlariga ega ekani ko‘rsatilgan. XOQ xalqaro federatsiya o‘z qoidalarini qanday tatbiq etganiga aralashishdan, ayniqsa barcha ichki huquqiy imkoniyatlar ishlatilmagan bo‘lsa, o‘zini tiyishni ma’qul ko‘rmoqda.
Shu bilan birga, hozircha XOQ Infantino oqlangani yoki ish yopilgani haqida rasmiy qaror e’lon qilmagan. Gap nashr manbalari keltirgan ehtimoliy pozitsiya haqida ketmoqda.
Balogunning jazosi qanday o‘zgartirildi?
Folarin Balogun AQSHning Bosniya va Gersegovinaga qarshi JCH–2026 1/16 final uchrashuvida to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olgan. O‘yin AQSHning 2:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlangan.
FIFA intizom qo‘mitasi unga bir o‘yinlik diskvalifikatsiya belgilagan, ammo jazoning ijrosini bir yillik sinov muddatiga to‘xtatgan. Natijada hujumchi Belgiyaga qarshi 1/8 final bahsida maydonga tushgan. AQSH o‘sha uchrashuvda 1:4 hisobida mag‘lub bo‘lgan.
Shu tariqa, dastlabki matndagi «kamida ikki o‘yinlik diskvalifikatsiya» haqidagi ma’lumot rasmiy qaror bilan mos kelmaydi: FIFA bir o‘yinlik jazo belgilab, uni shartli ravishda to‘xtatgan.
Tramp Infantino bilan gaplashganini yashirmadi
Donald Tramp JCH finali oldidan o‘tkazilgan tadbirda Infantinoga qo‘ng‘iroq qilib, Balogunning jazosini qayta ko‘rib chiqishni so‘raganini aytdi.
U keyinchalik Balogunning maydonga tushishi Infantinoning «yaxshi qarorlaridan biri» bo‘lganini ta’kidladi. Bu bayonot FIFA qaroriga siyosiy ta’sir o‘tkazilgan bo‘lishi mumkinligi haqidagi shubhalarni yanada kuchaytirdi.
Infantino Tramp bilan ushbu mavzuni muhokama qilganini inkor etmagan. Biroq u yakuniy qaror FIFA intizom qo‘mitasi tomonidan mustaqil qabul qilingani va qo‘mita a’zolari ishning holatidan kelib chiqib harakat qilganini bildirgan.
Qaror nega bahslarga sabab bo‘ldi?
FIFA Balogun ishi bo‘yicha to‘liq yozma asoslarni ochiqlamagan. Tashkilot faqat qaror voqeaning barcha o‘ziga xos holatlari va mavjud dalillar hisobga olingan holda qabul qilinganini ma’lum qildi.
The Guardian keltirgan xabarlarga ko‘ra, jazoni to‘xtatish haqidagi qaror intizom qo‘mitasi raisi Muhammad al-Kamali tomonidan yakka tartibda qabul qilingan bo‘lishi mumkin. Agar bu tasdiqlansa, u mundial paytida odatda qo‘llanadigan uch kishilik hay’at amaliyotidan farq qiladi.
UYEFA va Belgiya futbol federatsiyasi ham qarorni tanqid qilgan, ammo hozircha XOQqa alohida shikoyat kiritmagan. Belgiya tomoni Sport arbitraj sudiga murojaat qilish imkoniyatini ko‘rib chiqqan bo‘lsa-da, keyin bu masala bo‘yicha faol harakatni davom ettirmagan.
FIFAning ta’siri XOQdan oshib ketdimi?
Nashrning boshqa manbasi so‘nggi 20 yilda XOQ va FIFA o‘rtasidagi kuchlar nisbati futbol tashkiloti foydasiga o‘zgarganini aytgan.
Uning bahosiga ko‘ra, FIFAning ulkan tijoriy daromadlari, jahon chempionatining global auditoriyasi va yosh muxlislarni jalb qilish imkoniyati XOQni futbol tashkiloti bilan ziddiyatga kirishishdan tiyishi mumkin. Bu — rasmiy XOQ bayonoti emas, balki The Guardian manbasining tahlili.
Hozircha Infantino sanksiyadan qutulib qolishga yaqin ko‘rinmoqda. Ammo Balogun ishi bo‘yicha asosiy savol ochiq qoldi: FIFA qarori mustaqil huquqiy jarayon natijasimi yoki yuqori darajadagi siyosiy muloqot uning qabul qilinishiga ta’sir ko‘rsatdimi?
…