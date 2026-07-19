Hindistonda 20 kunlik ochlikdan so‘ng faol majburan shifoxonaga olib ketildi

·44·Dunyo
Hindistonda 20 kunlik ochlikdan so‘ng faol majburan shifoxonaga olib ketildi

Hindistonda 20 kundan buyon ochlik aksiyasini davom ettirayotgan mashhur jamoat faoli va ta’lim sohasi mutaxassisi Sonam Vangchuk politsiya tomonidan norozilik maydonidan majburan olib ketildi. Bu voqea mamlakatda ta’lim tizimi atrofidagi bahslarni yanada kuchaytirdi.

59 yoshli Vangchuk ta’lim sohasida islohotlar talab qilayotgan Cockroach Janta Party (CJP) harakatini qo‘llab-quvvatlash maqsadida ochlik aksiyasini boshlagan edi. U 20 kun davomida faqat tuz va suv iste’mol qilib, 9 kilogrammdan ortiq vazn yo‘qotgan.

Shanba kuni ertalab politsiya va harbiylashtirilgan kuchlar namoyish maydoniga kirib, uni sahnadan olib chiqdi. Huquq-tartibot xodimlari uni tez yordam mashinasida Dehlidagi Safdarjang shifoxonasiga olib ketgan.

Vangchukning turmush o‘rtog‘i Gitanjali Angmo uning oilasi va shifokorlari roziligisiz hech qanday davolash choralari qo‘llanmasligini talab qildi.

Shifoxona ma’lumotiga ko‘ra, faol uzoq davom etgan ochlik sababli zaiflashgan va yengil darajada suvsizlangan. Biroq uning hayotiy muhim ko‘rsatkichlari barqaror bo‘lib, doimiy nazorat ostida qolmoqda.

Politsiyaning bildirishicha, Vangchuk Dehli oliy sudining qarori, shifokorlar tavsiyasi va uning salomatligi inobatga olingan holda shifoxonaga o‘tkazilgan.

Faol ochlik aksiyasini to‘xtatish haqidagi chaqiriqlarga qaramasdan, 20 iyul kuni parlamentga rejalashtirilgan tinch yurishda ishtirok etishini bildirgan edi.

Vangchuk o‘rniga CJP asoschisi Abhijit Dipke muddatsiz ochlik aksiyasini boshladi. Uning aytishicha, parlamentga yurish rejasi bekor qilinmaydi.

Cockroach Janta Party harakati may oyida Hindistondagi yirik imtihonlarda test savollari tarqalib ketishi va boshqa qonunbuzarliklarga qarshi onlayn tashabbus sifatida tashkil etilgan. Namoyishchilar ta’lim vaziri Dxarmendra Pradxanning iste’fosini talab qilib kelayotgan edi.

Shanba kungi voqealardan keyin harakat talablarni kengaytirib, bosh vazir Narendra Modining ham iste’fosini talab qildi.

Vangchukning majburan olib ketilishi muxolifat siyosatchilari tomonidan keskin tanqid qilinib, «demokratiyaga qarshi harakat» sifatida baholandi. Dehlining sobiq bosh vaziri Arvind Kejrival ham hukumatni namoyishchilar talablarini eshitishga chaqirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokiston va Hindiston chegarasida ikki soatlik otishma yuz berdiPokiston va Hindiston chegarasida ikki soatlik otishma yuz berdiBugun, 16:28“Love is...” saqichidagi yoqimli rasmlar ortida fojiali sevgi tarixi yashiringan“Love is...” saqichidagi yoqimli rasmlar ortida fojiali sevgi tarixi yashiringanBugun, 16:12Aka-uka Teytlar AQSHda yana hibsga olindiAka-uka Teytlar AQSHda yana hibsga olindiBugun, 16:04Ekvadordagi noyob sindrom olimlarni saraton siriga yaqinlashtirmoqdaEkvadordagi noyob sindrom olimlarni saraton siriga yaqinlashtirmoqdaBugun, 16:01Netanyaxu Nyu-Yorkda hibsga olinishi mumkinmi?Netanyaxu Nyu-Yorkda hibsga olinishi mumkinmi?Bugun, 15:41Turkiyada 3-qavatdan qulagan o‘zbekistonlik ayol Vatanga qaytarildiTurkiyada 3-qavatdan qulagan o‘zbekistonlik ayol Vatanga qaytarildiBugun, 14:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?