«Arsenal» yaqin edi, ammo Rojers transferida keskin burilish yuz berdi...
«Arsenal» Morgan Rojersni qo‘lga kiritish uchun «Aston Villa» bilan muzokaralarni faollashtirgan va angliyalik futbolchini yozgi transfer oynasidagi asosiy maqsadiga aylantirgan edi. Biroq London klubi kelishuvni yakunlashga ulgurmasidan vaziyat butunlay o‘zgardi.
So‘nggi xabarlarga ko‘ra, boshqa bir ingliz grandi muzokaralarga keskin aralashib, 23 yoshli futbolchi uchun rekord miqdordagi taklifni qabul qildirgan.
«Arsenal» Rojers bilan shaxsiy shartlarni kelishgandi
Jurnalist Sasha Tavoleri ma’lumotiga ko‘ra, «Arsenal» va «Aston Villa» vakillari transfer bo‘yicha doimiy muloqot olib borgan. Muzokaralar ijobiy kechgan va kelishuv qiymati taxminan 100 million yevroga yetishi mumkinligi aytilgan.
Manba Rojers ham «Arsenal»ga o‘tish istagini bildirgani va futbolchi bilan 2031 yilgacha mo‘ljallangan shaxsiy shartlar bo‘yicha dastlabki kelishuvga erishilganini xabar qilgandi. «Arsenal» uni hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun asosiy nomzod sifatida belgilagani ham boshqa ishonchli manbalar tomonidan tasdiqlangan.
«Aston Villa» osonlikcha rozi bo‘lmadi
Birmingem klubi Rojersni sotishni rejalashtirmagan va muzokaralarda kuchli pozitsiyaga ega edi. Futbolchining «Aston Villa» bilan amaldagi shartnomasi 2031 yilgacha davom etadi.
Shu sababli turli manbalarda uning narxi 100 million funtdan 130 million funtgacha baholangan. Rojersning yoshi, universalligi va uzoq muddatli shartnomasi transfer qiymatining keskin oshishiga sabab bo‘lgan.
«Chelsi» muzokaralarni oxirgi pallada o‘zgartirdi
Ammo 18 iyul kuni tarqalgan yangi ma’lumotlar «Arsenal» rejasiga jiddiy zarba berdi. Sky Sports va Reuters xabarlariga ko‘ra, «Chelsi» Rojers uchun «Aston Villa» bilan 117 million funtlik kelishuvga erishgan.
Futbolchi tibbiy ko‘rikdan o‘tgach, olti yillik shartnoma imzolashi kutilmoqda. Ushbu summa «Chelsi» tarixidagi eng yirik transferlardan biriga aylanadi. Hozircha klublar rasmiy taqdimot o‘tkazmagan bo‘lsa-da, so‘nggi xabarlar Rojersning manzili «Arsenal» emas, «Stemford Brij» bo‘lishini ko‘rsatmoqda.
«Arsenal» endi boshqa nomzodlarga o‘tadimi?
Mikel Arteta jamoasi Rojersni hujumning bir nechta pozitsiyasida harakat qila oladigan universal futbolchi sifatida ko‘rgandi. Ammo «Chelsi»ning rekord taklifidan keyin «Arsenal»ning narxni yana oshirishi ehtimoli pasaygan.
London klubi endi boshqa hujumkor futbolchilarga e’tibor qaratishi mumkin. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, «Arsenal» variantidan Julian Alvares va Bredli Barkola kabi futbolchilar ham o‘rin olgan.
Shunday qilib, «Arsenal» Rojers transferiga yaqinlashgan va hatto shaxsiy shartlarni muhokama qilgan bo‘lsa-da, «Chelsi»ning kechikkan, ammo ulkan taklifi butun ssenariyni o‘zgartirdi. Transfer bozori yana o‘z qoidasini ko‘rsatdi: imzo qo‘yilmaguncha «deyarli hal bo‘ldi» degan gapning vazni unchalik katta emas.
…