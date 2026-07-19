«Arsenal» yaqin edi, ammo Rojers transferida keskin burilish yuz berdi...

·40·Sport
«Arsenal» yaqin edi, ammo Rojers transferida keskin burilish yuz berdi...

«Arsenal» Morgan Rojersni qo‘lga kiritish uchun «Aston Villa» bilan muzokaralarni faollashtirgan va angliyalik futbolchini yozgi transfer oynasidagi asosiy maqsadiga aylantirgan edi. Biroq London klubi kelishuvni yakunlashga ulgurmasidan vaziyat butunlay o‘zgardi.

So‘nggi xabarlarga ko‘ra, boshqa bir ingliz grandi muzokaralarga keskin aralashib, 23 yoshli futbolchi uchun rekord miqdordagi taklifni qabul qildirgan.

«Arsenal» Rojers bilan shaxsiy shartlarni kelishgandi

Jurnalist Sasha Tavoleri ma’lumotiga ko‘ra, «Arsenal» va «Aston Villa» vakillari transfer bo‘yicha doimiy muloqot olib borgan. Muzokaralar ijobiy kechgan va kelishuv qiymati taxminan 100 million yevroga yetishi mumkinligi aytilgan.

Manba Rojers ham «Arsenal»ga o‘tish istagini bildirgani va futbolchi bilan 2031 yilgacha mo‘ljallangan shaxsiy shartlar bo‘yicha dastlabki kelishuvga erishilganini xabar qilgandi. «Arsenal» uni hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun asosiy nomzod sifatida belgilagani ham boshqa ishonchli manbalar tomonidan tasdiqlangan.

«Aston Villa» osonlikcha rozi bo‘lmadi

Birmingem klubi Rojersni sotishni rejalashtirmagan va muzokaralarda kuchli pozitsiyaga ega edi. Futbolchining «Aston Villa» bilan amaldagi shartnomasi 2031 yilgacha davom etadi.

Shu sababli turli manbalarda uning narxi 100 million funtdan 130 million funtgacha baholangan. Rojersning yoshi, universalligi va uzoq muddatli shartnomasi transfer qiymatining keskin oshishiga sabab bo‘lgan.

«Chelsi» muzokaralarni oxirgi pallada o‘zgartirdi

Ammo 18 iyul kuni tarqalgan yangi ma’lumotlar «Arsenal» rejasiga jiddiy zarba berdi. Sky Sports va Reuters xabarlariga ko‘ra, «Chelsi» Rojers uchun «Aston Villa» bilan 117 million funtlik kelishuvga erishgan.

Futbolchi tibbiy ko‘rikdan o‘tgach, olti yillik shartnoma imzolashi kutilmoqda. Ushbu summa «Chelsi» tarixidagi eng yirik transferlardan biriga aylanadi. Hozircha klublar rasmiy taqdimot o‘tkazmagan bo‘lsa-da, so‘nggi xabarlar Rojersning manzili «Arsenal» emas, «Stemford Brij» bo‘lishini ko‘rsatmoqda.

«Arsenal» endi boshqa nomzodlarga o‘tadimi?

Mikel Arteta jamoasi Rojersni hujumning bir nechta pozitsiyasida harakat qila oladigan universal futbolchi sifatida ko‘rgandi. Ammo «Chelsi»ning rekord taklifidan keyin «Arsenal»ning narxni yana oshirishi ehtimoli pasaygan.

London klubi endi boshqa hujumkor futbolchilarga e’tibor qaratishi mumkin. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, «Arsenal» variantidan Julian Alvares va Bredli Barkola kabi futbolchilar ham o‘rin olgan.

Shunday qilib, «Arsenal» Rojers transferiga yaqinlashgan va hatto shaxsiy shartlarni muhokama qilgan bo‘lsa-da, «Chelsi»ning kechikkan, ammo ulkan taklifi butun ssenariyni o‘zgartirdi. Transfer bozori yana o‘z qoidasini ko‘rsatdi: imzo qo‘yilmaguncha «deyarli hal bo‘ldi» degan gapning vazni unchalik katta emas.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoğiNeymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoğiBugun, 17:58Ferran Torres PSJga yaqin: «Barselona» qarori ortida nima bor?Ferran Torres PSJga yaqin: «Barselona» qarori ortida nima bor?Bugun, 16:53Harry Kane Tottenxemga qaytmaydi: Angliyalik hujumchi Bavariya bilan shartnomani uzaytirmoqdaHarry Kane Tottenxemga qaytmaydi: Angliyalik hujumchi Bavariya bilan shartnomani uzaytirmoqdaBugun, 16:51Rednapp Tuxelni ayamadi: Angliya bosh murabbiyligiga ikki nomzodni aytdiRednapp Tuxelni ayamadi: Angliya bosh murabbiyligiga ikki nomzodni aytdiBugun, 16:50JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?Bugun, 16:25Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Bugun, 16:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi