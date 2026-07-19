Pokiston va Hindiston chegarasida ikki soatlik otishma yuz berdi

·0·Dunyo
Pokiston va Hindiston chegarasida ikki soatlik otishma yuz berdi

Hindiston va Pokiston o‘rtasidagi bahsli Jammu va Kashmir hududida yana qurolli to‘qnashuv sodir bo‘ldi. 18 iyul kuni ikki davlat harbiylari nazorat chizig‘i bo‘ylab taxminan ikki soat davom etgan kuchli otishmaga kirishgan. Bu haqda NDTV telekanali manbalarga tayanib xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, otishma Rajauri sektorida yuz bergan. Hindiston tomonining iddao qilishicha, harbiylar chegarani noqonuniy kesib o‘tishga uringan “terrorchilar”ning harakatini bartaraf etgan.

Qayd etilishicha, bu hodisa 2025 yil may oyida yakunlangan “Sindur” amaliyotidan keyin o‘t ochishni to‘xtatish tartibi jiddiy buzilgan ilk yirik voqea hisoblanadi. Shunga qadar ham chegara hududida vaqti-vaqti bilan kichik qurolli to‘qnashuvlar kuzatilgan.

Tahlilchilar fikricha, mazkur hodisa ikki qo‘shni yadroviy davlat o‘rtasidagi munosabatlar yana keskinlashishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda. Hozircha tomonlar orasida qurbonlar yoki jabrlanganlar haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda 20 kunlik ochlikdan so‘ng faol majburan shifoxonaga olib ketildiHindistonda 20 kunlik ochlikdan so‘ng faol majburan shifoxonaga olib ketildiBugun, 16:16“Love is...” saqichidagi yoqimli rasmlar ortida fojiali sevgi tarixi yashiringan“Love is...” saqichidagi yoqimli rasmlar ortida fojiali sevgi tarixi yashiringanBugun, 16:12Aka-uka Teytlar AQSHda yana hibsga olindiAka-uka Teytlar AQSHda yana hibsga olindiBugun, 16:04Ekvadordagi noyob sindrom olimlarni saraton siriga yaqinlashtirmoqdaEkvadordagi noyob sindrom olimlarni saraton siriga yaqinlashtirmoqdaBugun, 16:01Netanyaxu Nyu-Yorkda hibsga olinishi mumkinmi?Netanyaxu Nyu-Yorkda hibsga olinishi mumkinmi?Bugun, 15:41Turkiyada 3-qavatdan qulagan o‘zbekistonlik ayol Vatanga qaytarildiTurkiyada 3-qavatdan qulagan o‘zbekistonlik ayol Vatanga qaytarildiBugun, 14:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?