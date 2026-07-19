Harry Kane Tottenxemga qaytmaydi: Angliyalik hujumchi Bavariya bilan shartnomani uzaytirmoqda

·50·Sport
Harry Kane Tottenxemga qaytmaydi: Angliyalik hujumchi Bavariya bilan shartnomani uzaytirmoqda

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane faoliyatini Germaniya chempionatida davom ettiradigan boʻldi. 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan soʻng, hujumchining Tottenxemga qaytishi yoki boshqa grand klubga oʻtishi borasidagi mish-mishlar bolalagan edi. Biroq, soʻnggi maʼlumotlar Kane Myunxen klubida qolishga qaror qilganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Bavariya rahbariyati hujumchiga jahon birinchiligidan soʻng qoʻshimcha taʼtil taqdim etgan. Shu bilan birga, nemis giganti ushbu tanaffusdan unumli foydalanib, futbolchi bilan amaldagi shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni jadallashtirishni rejalashtirmoqda. Christian Falk bergan maʼlumotlarga koʻra, Kane turnir davomida barcha tashqi takliflarni rad etib, bor eʼtiborini terma jamoaga qaratgan edi.

Chempionlar ligasi orzusi va real holat

Koʻpchilik muxlislar Harry Kanening oʻzining qadrdon jamoasi — Tottenxemga qaytishini orzu qilayotgan boʻlsa-da, amalda buni amalga oshishi juda qiyin. Buning asosiy sababi futbolchining sovrinlarga boʻlgan tashnaligidir. 30 yoshdan oshgan hujumchi oʻzining professional faoliyatidagi eng katta maqsadlaridan biri — Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritish ekanini yashirmaydi.

Tottenxem ayni damda qayta qurish jarayonini boshdan kechirmoqda va yaqin yillarda Yevropaning eng nufuzli turnirida gʻoliblik uchun kurashishi dargumon. Kane esa oʻzining eng yuqori sport formasida boʻlgan yillarini sovrinlar yutishga qodir boʻlgan jamoada oʻtkazishni afzal koʻrmoqda. Shu sababli, u London klubiga boʻlgan cheksiz hurmatiga qaramay, Myunxenda qolishni maʼqul deb topdi.

Real Madrid varianti va kelajak rejalari

Transfer bozorida Harry Kanega asosiy daʼvogarlardan biri sifatida Real Madrid ham tilga olingan edi. Biroq, Madrid klubi ayni damda koʻproq yosh iqtidorlarga va uzoq muddatli loyihalarga eʼtibor qaratayotgani sababli, angliyalik forvard uchun bu yoʻnalish yopilgan hisoblanadi. Bu esa Bavariya uchun oʻz yulduzini saqlab qolishda qoʻshimcha imkoniyat yaratdi.

Jahon chempionati yarim finalida Argentinadan qabul qilingan magʻlubiyat Kanega ruhiy jihatdan qattiq taʼsir qildi. Futbolchining oʻzi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ichidagi boʻshliqni soʻz bilan taʼriflab boʻlmasligini, ketma-ket sakkiz yildan beri orzuga juda yaqin kelib, uni qoʻldan boy berish ogʻir ekanini tan oldi. Bu alamli magʻlubiyat uni yangi mavsumda Bavariya bilan katta gʻalabalarga erishishga yanada koʻproq undashi kutilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Harry Kane Myunxen muhitiga toʻliq moslashgan va klub rahbariyati bilan oʻzaro ishonchga asoslangan munosabatlarni oʻrnatgan. Yaqin kunlarda tomonlar yangi bitim boʻyicha rasmiy kelishuvga erishishlari kutilmoqda, bu esa Tottenxem muxlislarining umidlariga butunlay nuqta qoʻyadi.

Harry KaneBavariyaTottenxemTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoğiNeymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoğiBugun, 17:58«Arsenal» yaqin edi, ammo Rojers transferida keskin burilish yuz berdi...«Arsenal» yaqin edi, ammo Rojers transferida keskin burilish yuz berdi...Bugun, 17:00Ferran Torres PSJga yaqin: «Barselona» qarori ortida nima bor?Ferran Torres PSJga yaqin: «Barselona» qarori ortida nima bor?Bugun, 16:53Rednapp Tuxelni ayamadi: Angliya bosh murabbiyligiga ikki nomzodni aytdiRednapp Tuxelni ayamadi: Angliya bosh murabbiyligiga ikki nomzodni aytdiBugun, 16:50JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?Bugun, 16:25Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Bugun, 16:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi