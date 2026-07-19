Harry Kane Tottenxemga qaytmaydi: Angliyalik hujumchi Bavariya bilan shartnomani uzaytirmoqda
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane faoliyatini Germaniya chempionatida davom ettiradigan boʻldi. 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan soʻng, hujumchining Tottenxemga qaytishi yoki boshqa grand klubga oʻtishi borasidagi mish-mishlar bolalagan edi. Biroq, soʻnggi maʼlumotlar Kane Myunxen klubida qolishga qaror qilganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Bavariya rahbariyati hujumchiga jahon birinchiligidan soʻng qoʻshimcha taʼtil taqdim etgan. Shu bilan birga, nemis giganti ushbu tanaffusdan unumli foydalanib, futbolchi bilan amaldagi shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni jadallashtirishni rejalashtirmoqda. Christian Falk bergan maʼlumotlarga koʻra, Kane turnir davomida barcha tashqi takliflarni rad etib, bor eʼtiborini terma jamoaga qaratgan edi.
Chempionlar ligasi orzusi va real holatKoʻpchilik muxlislar Harry Kanening oʻzining qadrdon jamoasi — Tottenxemga qaytishini orzu qilayotgan boʻlsa-da, amalda buni amalga oshishi juda qiyin. Buning asosiy sababi futbolchining sovrinlarga boʻlgan tashnaligidir. 30 yoshdan oshgan hujumchi oʻzining professional faoliyatidagi eng katta maqsadlaridan biri — Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritish ekanini yashirmaydi.
Tottenxem ayni damda qayta qurish jarayonini boshdan kechirmoqda va yaqin yillarda Yevropaning eng nufuzli turnirida gʻoliblik uchun kurashishi dargumon. Kane esa oʻzining eng yuqori sport formasida boʻlgan yillarini sovrinlar yutishga qodir boʻlgan jamoada oʻtkazishni afzal koʻrmoqda. Shu sababli, u London klubiga boʻlgan cheksiz hurmatiga qaramay, Myunxenda qolishni maʼqul deb topdi.
Real Madrid varianti va kelajak rejalariTransfer bozorida Harry Kanega asosiy daʼvogarlardan biri sifatida Real Madrid ham tilga olingan edi. Biroq, Madrid klubi ayni damda koʻproq yosh iqtidorlarga va uzoq muddatli loyihalarga eʼtibor qaratayotgani sababli, angliyalik forvard uchun bu yoʻnalish yopilgan hisoblanadi. Bu esa Bavariya uchun oʻz yulduzini saqlab qolishda qoʻshimcha imkoniyat yaratdi.
Jahon chempionati yarim finalida Argentinadan qabul qilingan magʻlubiyat Kanega ruhiy jihatdan qattiq taʼsir qildi. Futbolchining oʻzi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ichidagi boʻshliqni soʻz bilan taʼriflab boʻlmasligini, ketma-ket sakkiz yildan beri orzuga juda yaqin kelib, uni qoʻldan boy berish ogʻir ekanini tan oldi. Bu alamli magʻlubiyat uni yangi mavsumda Bavariya bilan katta gʻalabalarga erishishga yanada koʻproq undashi kutilmoqda.
Xulosa qilib aytganda, Harry Kane Myunxen muhitiga toʻliq moslashgan va klub rahbariyati bilan oʻzaro ishonchga asoslangan munosabatlarni oʻrnatgan. Yaqin kunlarda tomonlar yangi bitim boʻyicha rasmiy kelishuvga erishishlari kutilmoqda, bu esa Tottenxem muxlislarining umidlariga butunlay nuqta qoʻyadi.
…