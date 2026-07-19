Sunʼiy intellekt poygasida yangi yetakchi: Xitoyning Kimi K3 modeli OpenAIʼni xavotirga soldi

·36·Texno
Sunʼiy intellekt poygasida yangi yetakchi: Xitoyning Kimi K3 modeli OpenAIʼni xavotirga soldi

Xitoyning Moonshot kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan yangi Kimi K3 ochiq kodli sunʼiy intellekt modeli soha mutaxassislari va yirik texnologik korporatsiyalar eʼtiborini tortdi. Arena reytingida qisqa vaqt ichida yuqori pogʻonalarga koʻtarilgan ushbu ishlanma OpenAI va Anthropic kabi tijoriy gigantlarga jiddiy raqobat tugʻdirmoqda. Mazkur voqea global texnologiya bozorida yopiq va ochiq tizimlar oʻrtasidagi kurashni yangi bosqichga olib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kimi K3 modeli oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan hayratlanarli natijalarni namoyish etmoqda. U 2,8 trillion parametrga ega boʻlib, matn va tasvirlar bilan ishlash imkoniyatiga ega. Modelning eng muhim jihatlaridan biri uning kontekst oynasi boʻlib, u taxminan 1 million tokenni qamrab oladi. Bu foydalanuvchilarga ulkan hajmdagi maʼlumotlarni bir vaqtning oʻzida tahlil qilish va qayta ishlash imkonini beradi.

Kimi Delta Attention: samaradorlikning yangi siri

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Kimi K3 modelida Kimi Delta Attention (KDA) deb nomlangan innovatsion arxitektura qoʻllanilgan. Bu texnologiya uzun soʻrovlar bilan ishlashda tizim samaradorligini keskin oshiradi. Odatda katta til modellarida kontekst hajmi ortishi bilan oraliq maʼlumotlarni saqlash uchun zarur boʻlgan xotira hajmi ham koʻpayadi, bu esa tizimning sekinlashishiga olib keladi.

KDA arxitekturasi esa gibrid yondashuvdan foydalanadi: u maʼlumotlarni siqilgan holda saqlaydigan uchta holat va toʻliq maʼlumotga kirish imkonini beruvchi bitta holatni birlashtiradi. Bu usul muloqotning muhim qismlarini qisqacha "konspekt" koʻrinishida saqlashga va kerak boʻlganda toʻliq kontekstga murojaat qilishga imkon beradi. Natijada, KV cache deb ataladigan maxsus xotira sohasiga tushadigan yuklama kamayadi va tizim tezroq ishlaydi.

Shuningdek, modelda hisoblash ishlarini tezlatkichlar oʻrtasida taqsimlovchi WideEP texnologiyasi joriy etilgan. Garchi bu xotira optimallashuviga yordam bersa-da, tizimning umumiy quvvat sarfi va yuqori tezlikdagi HBM xotirasiga boʻlgan talabi baribir yuqoriligicha qolmoqda. Bu esa Kimi K3 modelini nafaqat aqlli, balki texnik jihatdan juda murakkab tizimga aylantiradi.

"Sunʼiy intellekt kommunizmi" va OpenAI munosabati

Xitoyning ushbu muvaffaqiyati OpenAI rahbariyatida jiddiy xavotir uygʻotdi. Kompaniyaning strategik rivojlanish boʻyicha rahbari Dean W. Ball X ijtimoiy tarmogʻida ochiq kodli modellarning bunday tez surʼatlar bilan oʻsishini tanqid qildi. Uning fikricha, sunʼiy intellektning barcha uchun ochiq va bepul neʼmatga aylanishi "toʻliq sunʼiy intellekt kommunizmi" ssenariysiga olib kelishi mumkin.

OpenAI vakili Xitoyning ochiq modellarini hisoblash infratuzilmasiga kiritilayotgan yirik investitsiyalarni sekinlashtiruvchi omil deb atadi. Uning fikricha, sunʼiy intellektni tijoriy mahsulot sifatida emas, balki ijtimoiy boylik sifatida koʻrish kelajakda sohadagi innovatsiyalar va moliyaviy barqarorlikka zarar yetkazishi mumkin.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va dasturchilar uchun Kimi K3 kabi ochiq kodli modellarning paydo boʻlishi katta imkoniyatdir. Bu kabi tizimlar mahalliy startaplar va tadqiqotchilarga qimmatbaho litsenziyalarsiz yuqori texnologiyalardan foydalanish sharoitini yaratadi. Hozirda jahon bozorida OpenAI kabi yopiq tizimlar va Moonshot kabi ochiq loyihalar oʻrtasidagi raqobat IT sohasining kelgusi yillardagi yoʻnalishini belgilab berishi kutilmoqda.

Sunʼiy IntellektKimi K3OpenAIMoonshotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Netflix sunʼiy intellektdan 300 dan ortiq loyihada foydalangani maʼlum boʻldiNetflix sunʼiy intellektdan 300 dan ortiq loyihada foydalangani maʼlum boʻldiBugun, 17:56Ubtech kompaniyasi dunyodagi ilk ommaviy ishlab chiqariluvchi Uworld U1 robotini taqdim etdiUbtech kompaniyasi dunyodagi ilk ommaviy ishlab chiqariluvchi Uworld U1 robotini taqdim etdiBugun, 17:22Xitoyda litiy batareyalari uchun 11 yillik soliq imtiyozlari yakunlanmoqdaXitoyda litiy batareyalari uchun 11 yillik soliq imtiyozlari yakunlanmoqdaBugun, 16:25Xitoyda qattiq jismli akkumulyatorlar ekstremal sharoitda bir yil davomida sinovdan oʻtdiXitoyda qattiq jismli akkumulyatorlar ekstremal sharoitda bir yil davomida sinovdan oʻtdiBugun, 15:58Mavrikiy NASA boshchiligidagi Artemis kelishuviga qoʻshilgan 70-davlat boʻldiMavrikiy NASA boshchiligidagi Artemis kelishuviga qoʻshilgan 70-davlat boʻldiBugun, 15:28Aqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdiAqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdiBugun, 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda