Sunʼiy intellekt poygasida yangi yetakchi: Xitoyning Kimi K3 modeli OpenAIʼni xavotirga soldi
Xitoyning Moonshot kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan yangi Kimi K3 ochiq kodli sunʼiy intellekt modeli soha mutaxassislari va yirik texnologik korporatsiyalar eʼtiborini tortdi. Arena reytingida qisqa vaqt ichida yuqori pogʻonalarga koʻtarilgan ushbu ishlanma OpenAI va Anthropic kabi tijoriy gigantlarga jiddiy raqobat tugʻdirmoqda. Mazkur voqea global texnologiya bozorida yopiq va ochiq tizimlar oʻrtasidagi kurashni yangi bosqichga olib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kimi K3 modeli oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan hayratlanarli natijalarni namoyish etmoqda. U 2,8 trillion parametrga ega boʻlib, matn va tasvirlar bilan ishlash imkoniyatiga ega. Modelning eng muhim jihatlaridan biri uning kontekst oynasi boʻlib, u taxminan 1 million tokenni qamrab oladi. Bu foydalanuvchilarga ulkan hajmdagi maʼlumotlarni bir vaqtning oʻzida tahlil qilish va qayta ishlash imkonini beradi.
Kimi Delta Attention: samaradorlikning yangi siriixbt.com maʼlumotiga koʻra, Kimi K3 modelida Kimi Delta Attention (KDA) deb nomlangan innovatsion arxitektura qoʻllanilgan. Bu texnologiya uzun soʻrovlar bilan ishlashda tizim samaradorligini keskin oshiradi. Odatda katta til modellarida kontekst hajmi ortishi bilan oraliq maʼlumotlarni saqlash uchun zarur boʻlgan xotira hajmi ham koʻpayadi, bu esa tizimning sekinlashishiga olib keladi.
KDA arxitekturasi esa gibrid yondashuvdan foydalanadi: u maʼlumotlarni siqilgan holda saqlaydigan uchta holat va toʻliq maʼlumotga kirish imkonini beruvchi bitta holatni birlashtiradi. Bu usul muloqotning muhim qismlarini qisqacha "konspekt" koʻrinishida saqlashga va kerak boʻlganda toʻliq kontekstga murojaat qilishga imkon beradi. Natijada, KV cache deb ataladigan maxsus xotira sohasiga tushadigan yuklama kamayadi va tizim tezroq ishlaydi.
Shuningdek, modelda hisoblash ishlarini tezlatkichlar oʻrtasida taqsimlovchi WideEP texnologiyasi joriy etilgan. Garchi bu xotira optimallashuviga yordam bersa-da, tizimning umumiy quvvat sarfi va yuqori tezlikdagi HBM xotirasiga boʻlgan talabi baribir yuqoriligicha qolmoqda. Bu esa Kimi K3 modelini nafaqat aqlli, balki texnik jihatdan juda murakkab tizimga aylantiradi.
"Sunʼiy intellekt kommunizmi" va OpenAI munosabatiXitoyning ushbu muvaffaqiyati OpenAI rahbariyatida jiddiy xavotir uygʻotdi. Kompaniyaning strategik rivojlanish boʻyicha rahbari Dean W. Ball X ijtimoiy tarmogʻida ochiq kodli modellarning bunday tez surʼatlar bilan oʻsishini tanqid qildi. Uning fikricha, sunʼiy intellektning barcha uchun ochiq va bepul neʼmatga aylanishi "toʻliq sunʼiy intellekt kommunizmi" ssenariysiga olib kelishi mumkin.
OpenAI vakili Xitoyning ochiq modellarini hisoblash infratuzilmasiga kiritilayotgan yirik investitsiyalarni sekinlashtiruvchi omil deb atadi. Uning fikricha, sunʼiy intellektni tijoriy mahsulot sifatida emas, balki ijtimoiy boylik sifatida koʻrish kelajakda sohadagi innovatsiyalar va moliyaviy barqarorlikka zarar yetkazishi mumkin.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va dasturchilar uchun Kimi K3 kabi ochiq kodli modellarning paydo boʻlishi katta imkoniyatdir. Bu kabi tizimlar mahalliy startaplar va tadqiqotchilarga qimmatbaho litsenziyalarsiz yuqori texnologiyalardan foydalanish sharoitini yaratadi. Hozirda jahon bozorida OpenAI kabi yopiq tizimlar va Moonshot kabi ochiq loyihalar oʻrtasidagi raqobat IT sohasining kelgusi yillardagi yoʻnalishini belgilab berishi kutilmoqda.
…