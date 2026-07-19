Rednapp Tuxelni ayamadi: Angliya bosh murabbiyligiga ikki nomzodni aytdi

·1·Sport
Rednapp Tuxelni ayamadi: Angliya bosh murabbiyligiga ikki nomzodni aytdi

Angliya milliy jamoasi JCH–2026ni bronza medali bilan yakunlaganiga qaramay, Tomas Tuxel tanqidlardan qutula olmadi. Tajribali murabbiy Garri Rednapp «uch sherlar» yangi bosqichga ko‘tarilmaganini aytib, jamoani boshqarishi mumkin bo‘lgan ikki angliyalik mutaxassis nomini tilga oldi.

Biroq Tuxelning Angliya bilan shartnomasi hali tugagani yo‘q. Shu sababli bu bayonot hozircha murabbiylar almashinuvidan ko‘ra, JCHdan keyin kuchaygan katta bahsning bir qismi hisoblanadi.

Rednapp ikki angliyalik murabbiyni ko‘rsatdi

Garri Rednapp Angliya milliy jamoasini Eddi Xau yoki Frenk Lempard boshqarishi mumkinligini aytdi.

Uning fikricha, har ikki mutaxassis ham Tomas Tuxel qayd etgan natijadan kam bo‘lmagan ko‘rsatkichga erisha oladi.

«Eddi Xau yoki Frenk Lempard kabi murabbiylar bor. Ishonchim komilki, ular ham kamida Tuxel kabi natija ko‘rsata oladi», — dedi Rednapp.

Sobiq murabbiyning ushbu so‘zlari ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqaldi.

«Aslida hech narsa o‘zgarmadi»

Rednapp Angliyaning bronza medalini Tuxel jamoani mutlaqo yangi darajaga olib chiqqanining isboti deb hisoblamaydi.

Uning ta’kidlashicha, «uch sherlar» yana chempionlik uchun kurashgan, ammo hal qiluvchi bosqichda finalga chiqa olmagan.

«Keling, o‘zimizni aldamaylik. U bizni yangi bosqichga olib chiqqani yo‘q. Aslida hech narsa o‘zgarmadi — finalga chiqa olmadik», — dedi u.

Tuxel yarimfinalda Argentinaga qarshi o‘yinda qo‘llagan ehtiyotkor taktikasi va himoyaviy almashtirishlari uchun keskin tanqid qilingan edi. Angliya o‘sha bahsda 1:0 hisobida oldinda borayotganiga qaramay, yakunda 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi.

Bronza baribir tarixiy natija bo‘ldi

Angliya uchinchi o‘rin uchun o‘tkazilgan uchrashuvda Fransiyani 6:4 hisobida mag‘lub etdi. Bukayo Saka xet-trik qayd etgan sermahsul bahs jamoaga JCH–1966dan keyingi eng yuqori mundial natijasini taqdim qildi.

Angliya avvalgi ikki yarimfinalda — 1990 va 2018 yillarda to‘rtinchi o‘rin bilan kifoyalangandi. Bu safar esa jamoa tarixida ilk marta jahon chempionatining bronza medalini qo‘lga kiritdi.

Shu ma’noda, Tuxel finalga yetib bormagan bo‘lsa-da, natijalar bo‘yicha Angliyaning 60 yillik eng yaxshi mundialini o‘tkazdi.

Tuxelning shartnomasi 2028 yilgacha

Tomas Tuxel 2025 yil boshidan Angliya milliy jamoasini boshqarib kelmoqda. Angliya futbol assotsiatsiyasi 2026 yil fevralida mutaxassis bilan shartnomani Yevro–2028 yakuniga qadar uzaytirgan.

Tuxel ham Argentinaga qarshi mag‘lubiyatdan keyin lavozimidan ketish niyati yo‘qligini va jamoani Yevropa chempionatida boshqarishni rejalashtirayotganini bildirgan.

Demak, Rednapp taklif qilgan Eddi Xau va Frenk Lempard variantlari hozircha rasmiy muzokara emas. Ammo Tuxel uchun bosim yo‘qolgani ham yo‘q: bronza medali tarixiy natija bo‘ldi, chempionliksiz qaytish esa Angliyada hamon muvaffaqiyatning yarmi, xolos.

Endi asosiy savol — futbol assotsiatsiyasi Tuxelga Yevro–2028gacha ishonch bildiradimi yoki JCHdan keyingi tanqidlar kutilmagan qarorga olib keladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?Bugun, 16:25Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Bugun, 16:22Final oldidan ikki iqror: Messi va Yamalga qanday chora bor?Final oldidan ikki iqror: Messi va Yamalga qanday chora bor?Bugun, 16:04Tuxel tanqidlarga javob berdi: «Gap-so‘zlar ochko ham, medal ham bermaydi»Tuxel tanqidlarga javob berdi: «Gap-so‘zlar ochko ham, medal ham bermaydi»Bugun, 16:03JCH-2026 FIFA tarixidagi eng daromadli turnirga aylandiJCH-2026 FIFA tarixidagi eng daromadli turnirga aylandiBugun, 15:50Lionel Messi va Argentina uchun jiddiy xavf: Reyper Drake 1,5 million dollar tikdiLionel Messi va Argentina uchun jiddiy xavf: Reyper Drake 1,5 million dollar tikdiBugun, 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi