Rednapp Tuxelni ayamadi: Angliya bosh murabbiyligiga ikki nomzodni aytdi
Angliya milliy jamoasi JCH–2026ni bronza medali bilan yakunlaganiga qaramay, Tomas Tuxel tanqidlardan qutula olmadi. Tajribali murabbiy Garri Rednapp «uch sherlar» yangi bosqichga ko‘tarilmaganini aytib, jamoani boshqarishi mumkin bo‘lgan ikki angliyalik mutaxassis nomini tilga oldi.
Biroq Tuxelning Angliya bilan shartnomasi hali tugagani yo‘q. Shu sababli bu bayonot hozircha murabbiylar almashinuvidan ko‘ra, JCHdan keyin kuchaygan katta bahsning bir qismi hisoblanadi.
Rednapp ikki angliyalik murabbiyni ko‘rsatdi
Garri Rednapp Angliya milliy jamoasini Eddi Xau yoki Frenk Lempard boshqarishi mumkinligini aytdi.
Uning fikricha, har ikki mutaxassis ham Tomas Tuxel qayd etgan natijadan kam bo‘lmagan ko‘rsatkichga erisha oladi.
«Eddi Xau yoki Frenk Lempard kabi murabbiylar bor. Ishonchim komilki, ular ham kamida Tuxel kabi natija ko‘rsata oladi», — dedi Rednapp.
Sobiq murabbiyning ushbu so‘zlari ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqaldi.
«Aslida hech narsa o‘zgarmadi»
Rednapp Angliyaning bronza medalini Tuxel jamoani mutlaqo yangi darajaga olib chiqqanining isboti deb hisoblamaydi.
Uning ta’kidlashicha, «uch sherlar» yana chempionlik uchun kurashgan, ammo hal qiluvchi bosqichda finalga chiqa olmagan.
«Keling, o‘zimizni aldamaylik. U bizni yangi bosqichga olib chiqqani yo‘q. Aslida hech narsa o‘zgarmadi — finalga chiqa olmadik», — dedi u.
Tuxel yarimfinalda Argentinaga qarshi o‘yinda qo‘llagan ehtiyotkor taktikasi va himoyaviy almashtirishlari uchun keskin tanqid qilingan edi. Angliya o‘sha bahsda 1:0 hisobida oldinda borayotganiga qaramay, yakunda 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
Bronza baribir tarixiy natija bo‘ldi
Angliya uchinchi o‘rin uchun o‘tkazilgan uchrashuvda Fransiyani 6:4 hisobida mag‘lub etdi. Bukayo Saka xet-trik qayd etgan sermahsul bahs jamoaga JCH–1966dan keyingi eng yuqori mundial natijasini taqdim qildi.
Angliya avvalgi ikki yarimfinalda — 1990 va 2018 yillarda to‘rtinchi o‘rin bilan kifoyalangandi. Bu safar esa jamoa tarixida ilk marta jahon chempionatining bronza medalini qo‘lga kiritdi.
Shu ma’noda, Tuxel finalga yetib bormagan bo‘lsa-da, natijalar bo‘yicha Angliyaning 60 yillik eng yaxshi mundialini o‘tkazdi.
Tuxelning shartnomasi 2028 yilgacha
Tomas Tuxel 2025 yil boshidan Angliya milliy jamoasini boshqarib kelmoqda. Angliya futbol assotsiatsiyasi 2026 yil fevralida mutaxassis bilan shartnomani Yevro–2028 yakuniga qadar uzaytirgan.
Tuxel ham Argentinaga qarshi mag‘lubiyatdan keyin lavozimidan ketish niyati yo‘qligini va jamoani Yevropa chempionatida boshqarishni rejalashtirayotganini bildirgan.
Demak, Rednapp taklif qilgan Eddi Xau va Frenk Lempard variantlari hozircha rasmiy muzokara emas. Ammo Tuxel uchun bosim yo‘qolgani ham yo‘q: bronza medali tarixiy natija bo‘ldi, chempionliksiz qaytish esa Angliyada hamon muvaffaqiyatning yarmi, xolos.
Endi asosiy savol — futbol assotsiatsiyasi Tuxelga Yevro–2028gacha ishonch bildiradimi yoki JCHdan keyingi tanqidlar kutilmagan qarorga olib keladimi?
…