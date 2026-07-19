Xitoyda litiy batareyalari uchun 11 yillik soliq imtiyozlari yakunlanmoqda

·0·Texno
Xitoyda litiy batareyalari uchun 11 yillik soliq imtiyozlari yakunlanmoqda

Xitoy hukumati 2015-yildan buyon amal qilib kelayotgan litiy batareyalarini isteʼmol soligʻidan ozod qilish siyosatini rasman yakunlashga qaror qildi. Ushbu 11 yillik imtiyozli davrning tugashi nafaqat akkumulyator ishlab chiqaruvchilari, balki butun dunyo boʻylab elektromobillar bozoriga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi kutilmoqda. Mazkur qaror global avtosanoatda narxlarning shakllanishiga bevosita daxldordir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bugungi kunda litiy-temir-fosfat (LFP) akkumulyator elementlarining oʻrtacha narxi har bir vatt-soat uchun 0,36 dan 0,4 yuangacha, uchlamchi litiy-ionli elementlar esa 0,55 dan 0,6 yuangacha baholanmoqda. Aksariyat elektromobillarning batareya quvvati 55 kW·soatdan 100 kW·soatgacha, gibrid avtomobillarda esa 36 dan 55 kW·soatgacha ekanligini hisobga olsak, yangi soliq stavkalari mashina narxiga sezilarli qoʻshimcha yuk boʻladi.

Soliq stavkalari va narxlarning oshishi

Yangi tartibga koʻra, soliq stavkasi 2 foiz etib belgilansa, bitta toʻliq elektr quvvatli avtomobilning tannarxi 396 yuandan 1200 yuangacha koʻtariladi. Agar soliq stavkasi 4 foizga yetsa, bu koʻrsatkich 2400 yuangacha (taxminan 330 dollar) oshishi mumkin. Gibrid modellar uchun esa narx koʻtarilishi 260 dan 1320 yuangacha boʻlgan diapazonni tashkil etishi kutilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, isteʼmol soligʻi tufayli narxlarning oshishi avtomobil umumiy qiymatining 1 foizidan kamrogʻini tashkil etadi. Bu koʻrsatkich litiy xomashyosi narxining keskin tebranishlariga qaraganda ancha past boʻlsa-da, ishlab chiqaruvchilar uchun jiddiy muammo tugʻdirishi mumkin. Sababi, Xitoy avtomobil bozorida ayni paytda raqobat oʻta kuchli va rentabellik darajasi past.

Ishlab chiqaruvchilar uchun yangi bosim

Joriy yilning yanvar-may oylarida Xitoyda avtomobil ishlab chiqarish rentabelligi bor-yoʻgʻi 1,5 foizni tashkil etdi. Koʻplab kompaniyalar hali ham zarar bilan ishlamoqda. Bunday sharoitda tannarxning bir necha yuz yuanga oshishi ham past rentabellik bilan kurashayotgan avtogigantlar uchun qoʻshimcha moliyaviy bosim hisoblanadi.

Yangi soliq tizimi bosqichma-bosqich joriy etilishi rejalashtirilgan:

  • 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab simobsiz batareyalar, nikel-metall-gidridli va litiy-ionli akkumulyatorlar uchun 2 foizlik isteʼmol soligʻi undiriladi;
  • 2027-yil 1-sentyabrdan boshlab esa ushbu soliq stavkasi 4 foizga oshiriladi.

Ushbu oʻzgarishlar Oʻzbekiston bozoriga ham taʼsir koʻrsatishi muqarrar, chunki mamlakatimizga kirib kelayotgan elektromobillarning asosiy qismi aynan Xitoy hissasiga toʻgʻri keladi. Ishlab chiqarish xarajatlarining oshishi eksport narxlarida ham oʻz aksini topishi mumkin. Biroq, texnologik jarayonlarning optimallashishi va litiy narxining arzonlashishi ushbu soliq yukini qisman kompensatsiya qilishi ham ehtimoldan xoli emas.

XitoyElektromobilLitiy BatareyaSoliqTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda qattiq jismli akkumulyatorlar ekstremal sharoitda bir yil davomida sinovdan oʻtdiXitoyda qattiq jismli akkumulyatorlar ekstremal sharoitda bir yil davomida sinovdan oʻtdiBugun, 15:58Mavrikiy NASA boshchiligidagi Artemis kelishuviga qoʻshilgan 70-davlat boʻldiMavrikiy NASA boshchiligidagi Artemis kelishuviga qoʻshilgan 70-davlat boʻldiBugun, 15:28Aqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdiAqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdiBugun, 14:55AQSHda yadroviy reaktor bilan ishlaydigan ulkan konteyner kemasi loyihasi maʼqullandiAQSHda yadroviy reaktor bilan ishlaydigan ulkan konteyner kemasi loyihasi maʼqullandiBugun, 14:24Xitoy aviatsiya sanoatida tarixiy burilish: C909 samolyotlari ilk bor xorijga sotildiXitoy aviatsiya sanoatida tarixiy burilish: C909 samolyotlari ilk bor xorijga sotildiBugun, 13:57Samsung Galaxy A34 uchun Android 17 asosidagi One UI 9 sinovlari boshlandiSamsung Galaxy A34 uchun Android 17 asosidagi One UI 9 sinovlari boshlandiBugun, 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda