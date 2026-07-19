Ferran Torres PSJga yaqin: «Barselona» qarori ortida nima bor?
«Barselona» hujumchisi Ferran Torres faoliyatini Parijda davom ettirishi mumkin. Ispaniya matbuotiga ko‘ra, PSJ va kataloniyaliklar o‘rtasidagi muzokaralar oldinga siljigan, futbolchining o‘zi ham yangi chaqiriqqa qarshi emas.
Biroq hozircha transfer rasman tasdiqlangani yo‘q. Kelishuv taqdiri transfer summasi va «Barselona»ning hujum chizig‘i bo‘yicha rejalariga bog‘liq bo‘lib turibdi.
Muzokaralar hal qiluvchi bosqichga yaqinlashmoqda
Mundo Deportivo ma’lumotiga ko‘ra, PSJ Ferran Torresni o‘z safiga qo‘shib olish bo‘yicha jiddiy harakat boshlagan. Tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar ancha ilgarilagan, ispaniyalik futbolchi ham Parij klubiga o‘tish variantini ijobiy baholamoqda.
PSJ bosh murabbiyi Luis Enrike Torresning imkoniyatlarini yaxshi biladi. Ular avval Ispaniya milliy jamoasida birga ishlagan va mutaxassis futbolchining hujumda bir nechta pozitsiyada harakat qila olishini qadrlaydi.
Shunga qaramay, klublar hali rasmiy kelishuv e’lon qilmagan. Shu sababli transferni amalga oshgan voqea emas, balki yuqori ehtimolli muzokara sifatida qabul qilish lozim.
«Barselona» nega hujumchisini sotishi mumkin?
Ferran Torresning «Barselona» bilan shartnomasi 2027 yil 30 iyungacha amal qiladi. Demak, kataloniyaliklar uning kelajagi bo‘yicha shu yozda qaror qabul qilmasa, futbolchi keyingi mavsumda shartnomasining so‘nggi yiliga kirib boradi.
Yana bir moliyaviy jihat bor. Xabarlarga ko‘ra, Torres bilan shartnoma uzaytirilsa, «Barselona» uning sobiq klubi «Manchester Siti»ga qo‘shimcha 8 million yevro to‘lashi kerak bo‘ladi. Futbolchining hozir sotilishi kataloniyaliklarni ushbu xarajatdan ozod qilishi mumkin.
Bundan tashqari, «Barselona» hujum chizig‘ini yangilash va yangi markaziy hujumchi xarid qilishni rejalashtirayotgani aytilmoqda. Torresning transferi klubga yangi futbolchi uchun mablag‘ va maosh budjetida joy ochib berishi mumkin.
Ferran o‘zining eng sermahsul mavsumini o‘tkazdi
26 yoshli hujumchi o‘tgan mavsumda «Barselona» safida barcha musobaqalarda 49 ta o‘yin o‘tkazib, 21 ta gol urdi. Bu uning kataloniyaliklar tarkibidagi eng yaxshi shaxsiy natijasi bo‘ldi.
Torres asosiy tarkibda doimiy o‘ynamaganiga qaramay, Xans-Diter Flik uchun muhim rotatsiya futbolchisiga aylandi. U markaziy hujumchi va har ikki qanotda harakat qila oladi.
Transfermarkt uning amaldagi bozor qiymatini 50 million yevro deb baholamoqda. Shuningdek, futbolchi «Barselona»ning rasmiy tarkibida hozircha 7-raqam ostida qayd etilgan.
Transferdan kim ko‘proq yutadi?
PSJ Torres orqali hujum chizig‘iga universal va tajribali futbolchi qo‘shib olishi mumkin. Luis Enrikening uslubini yaxshi bilishi uning Parijda tez moslashishiga yordam beradi.
«Barselona» esa transferdan tushadigan mablag‘ni yangi hujumchi xaridiga yo‘naltirishi, shartnomani uzaytirish bilan bog‘liq qo‘shimcha to‘lovdan qochishi mumkin.
Ammo 21 gol urgan futbolchini sotish xavfsiz qaror emas. Torres asosiy tarkibdagi o‘rni kafolatlanmagan sharoitda ham o‘z samaradorligini ko‘rsatdi. Endi asosiy masala — PSJ «Barselona»ni qoniqtiradigan rasmiy taklif kiritadimi yoki navbatdagi shov-shuvli transfer gap darajasida qoladimi?
…