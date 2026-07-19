Ferran Torres PSJga yaqin: «Barselona» qarori ortida nima bor?

·37·Sport
Ferran Torres PSJga yaqin: «Barselona» qarori ortida nima bor?

«Barselona» hujumchisi Ferran Torres faoliyatini Parijda davom ettirishi mumkin. Ispaniya matbuotiga ko‘ra, PSJ va kataloniyaliklar o‘rtasidagi muzokaralar oldinga siljigan, futbolchining o‘zi ham yangi chaqiriqqa qarshi emas.

Biroq hozircha transfer rasman tasdiqlangani yo‘q. Kelishuv taqdiri transfer summasi va «Barselona»ning hujum chizig‘i bo‘yicha rejalariga bog‘liq bo‘lib turibdi.

Muzokaralar hal qiluvchi bosqichga yaqinlashmoqda

Mundo Deportivo ma’lumotiga ko‘ra, PSJ Ferran Torresni o‘z safiga qo‘shib olish bo‘yicha jiddiy harakat boshlagan. Tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar ancha ilgarilagan, ispaniyalik futbolchi ham Parij klubiga o‘tish variantini ijobiy baholamoqda.

PSJ bosh murabbiyi Luis Enrike Torresning imkoniyatlarini yaxshi biladi. Ular avval Ispaniya milliy jamoasida birga ishlagan va mutaxassis futbolchining hujumda bir nechta pozitsiyada harakat qila olishini qadrlaydi.

Shunga qaramay, klublar hali rasmiy kelishuv e’lon qilmagan. Shu sababli transferni amalga oshgan voqea emas, balki yuqori ehtimolli muzokara sifatida qabul qilish lozim.

«Barselona» nega hujumchisini sotishi mumkin?

Ferran Torresning «Barselona» bilan shartnomasi 2027 yil 30 iyungacha amal qiladi. Demak, kataloniyaliklar uning kelajagi bo‘yicha shu yozda qaror qabul qilmasa, futbolchi keyingi mavsumda shartnomasining so‘nggi yiliga kirib boradi.

Yana bir moliyaviy jihat bor. Xabarlarga ko‘ra, Torres bilan shartnoma uzaytirilsa, «Barselona» uning sobiq klubi «Manchester Siti»ga qo‘shimcha 8 million yevro to‘lashi kerak bo‘ladi. Futbolchining hozir sotilishi kataloniyaliklarni ushbu xarajatdan ozod qilishi mumkin.

Bundan tashqari, «Barselona» hujum chizig‘ini yangilash va yangi markaziy hujumchi xarid qilishni rejalashtirayotgani aytilmoqda. Torresning transferi klubga yangi futbolchi uchun mablag‘ va maosh budjetida joy ochib berishi mumkin.

Ferran o‘zining eng sermahsul mavsumini o‘tkazdi

26 yoshli hujumchi o‘tgan mavsumda «Barselona» safida barcha musobaqalarda 49 ta o‘yin o‘tkazib, 21 ta gol urdi. Bu uning kataloniyaliklar tarkibidagi eng yaxshi shaxsiy natijasi bo‘ldi.

Torres asosiy tarkibda doimiy o‘ynamaganiga qaramay, Xans-Diter Flik uchun muhim rotatsiya futbolchisiga aylandi. U markaziy hujumchi va har ikki qanotda harakat qila oladi.

Transfermarkt uning amaldagi bozor qiymatini 50 million yevro deb baholamoqda. Shuningdek, futbolchi «Barselona»ning rasmiy tarkibida hozircha 7-raqam ostida qayd etilgan.

Transferdan kim ko‘proq yutadi?

PSJ Torres orqali hujum chizig‘iga universal va tajribali futbolchi qo‘shib olishi mumkin. Luis Enrikening uslubini yaxshi bilishi uning Parijda tez moslashishiga yordam beradi.

«Barselona» esa transferdan tushadigan mablag‘ni yangi hujumchi xaridiga yo‘naltirishi, shartnomani uzaytirish bilan bog‘liq qo‘shimcha to‘lovdan qochishi mumkin.

Ammo 21 gol urgan futbolchini sotish xavfsiz qaror emas. Torres asosiy tarkibdagi o‘rni kafolatlanmagan sharoitda ham o‘z samaradorligini ko‘rsatdi. Endi asosiy masala — PSJ «Barselona»ni qoniqtiradigan rasmiy taklif kiritadimi yoki navbatdagi shov-shuvli transfer gap darajasida qoladimi?

Ferran TorresBarcelonaPSGManchester CityLuis Enrique
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoğiNeymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoğiBugun, 17:58«Arsenal» yaqin edi, ammo Rojers transferida keskin burilish yuz berdi...«Arsenal» yaqin edi, ammo Rojers transferida keskin burilish yuz berdi...Bugun, 17:00Harry Kane Tottenxemga qaytmaydi: Angliyalik hujumchi Bavariya bilan shartnomani uzaytirmoqdaHarry Kane Tottenxemga qaytmaydi: Angliyalik hujumchi Bavariya bilan shartnomani uzaytirmoqdaBugun, 16:51Rednapp Tuxelni ayamadi: Angliya bosh murabbiyligiga ikki nomzodni aytdiRednapp Tuxelni ayamadi: Angliya bosh murabbiyligiga ikki nomzodni aytdiBugun, 16:50JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?Bugun, 16:25Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Bugun, 16:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi