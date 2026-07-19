O‘zbekistonlik o‘quvchilar xalqaro kimyo olimpiadasida 4 ta medalni qo‘lga kiritdi

·0·O‘zbekiston
O‘zbekistonlik o‘quvchilar xalqaro kimyo olimpiadasida 4 ta medalni qo‘lga kiritdi

Toshkent shahrida bo‘lib o‘tgan 58-Xalqaro kimyo olimpiadasi (ICHO-2026) O‘zbekiston terma jamoasi uchun muvaffaqiyatli yakunlandi. Milliy jamoaning barcha to‘rt nafar ishtirokchisi medaldorlar safidan o‘rin olib, mamlakat sharafini munosib himoya qildi.

Terma jamoa hisobiga 1 ta oltin va 3 ta kumush medal yozildi. Rayhona Tuymurodova oltin medalni qo‘lga kiritgan bo‘lsa, Jasur Mustafoyev, Azizmuhammad Hafizov va Mirjalol Xomidjonov kumush medal bilan taqdirlandi.

10–19 iyul kunlari bo‘lib o‘tgan nufuzli olimpiadaga O‘zbekiston ilk bor mezbonlik qildi. Shu bilan birga, mazkur musobaqa Markaziy Osiyo tarixida birinchi marta tashkil etilgan Xalqaro kimyo olimpiadasi sifatida ham qayd etildi. Unda 93 davlatdan 700 nafardan ortiq o‘quvchi, murabbiy va rasmiy vakillar ishtirok etdi.

Prezidentning 2024 yil 30 sentyabrdagi qaroriga muvofiq, xalqaro fan olimpiadalari g‘oliblari hamda ularning ustozlari davlat tomonidan bir martalik pul mukofoti bilan rag‘batlantiriladi. Unga ko‘ra, oltin medal sohibiga 1 milliard 30 million so‘m, kumush medal sohibiga esa 618 million so‘m, bronza medal uchun — 412 mln so‘m mukofot beriladi. Shuningdek, g‘oliblarni tayyorlagan o‘qituvchilar ham pul mukofoti bilan taqdirlanib, ularning malaka toifasi bir pog‘onaga oshiriladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ertaga ayrim hududlarda havo harorati 48 darajagacha ko‘tariladiErtaga ayrim hududlarda havo harorati 48 darajagacha ko‘tariladiBugun, 13:28O‘zbekistonda elektr iste’moli va ishlab chiqarishda yangi rekord o‘rnatildiO‘zbekistonda elektr iste’moli va ishlab chiqarishda yangi rekord o‘rnatildiKecha, 22:44Toshkentda qalbaki 20 ming dollar sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiToshkentda qalbaki 20 ming dollar sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiKecha, 11:21Rustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiRustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiKecha, 10:34Toshkent va Bekobod o‘rtasida yangi elektropoyezd qatnovi boshlandiToshkent va Bekobod o‘rtasida yangi elektropoyezd qatnovi boshlandiKecha, 10:18Rustam Jo‘rayev Prezident xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiRustam Jo‘rayev Prezident xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiKecha, 10:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi