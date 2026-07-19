Golf mashinasidagi sayr fojiaga aylandi: 4 sayyoh YTHga uchradi

·53·Dunyo
Golf mashinasidagi sayr fojiaga aylandi: 4 sayyoh YTHga uchradi

Tailandda dam olayotgan to‘rt nafar rossiyalik sayyohning hordig‘i kutilmagan yo‘l-transport hodisasi bilan yakunlandi. Mahalliy OAV xabariga ko‘ra, golf mashinasida sayr qilayotgan guruh a’zolari ehtiyotsizlik oqibatida turli darajadagi tan jarohatlari olgan.

Ma’lum qilinishicha, golf mashinasini boshqarayotgan ayol tezlikni me’yoridan oshirib yuborgan. Burilishlardan birida uning dugonasi muvozanatini yo‘qotib, harakatlanayotgan transport vositasidan yiqilib tushgan va yelka suyagini sindirib olgan.

Voqeani ko‘rgan haydovchi ayol ham mashinani to‘xtatishga ulgurmay, dugonasiga yordam berish maqsadida harakatlanayotgan golf mashinasidan sakrab tushgan. Natijada boshqaruvsiz qolgan transport vositasi yo‘ldan chiqib ketib, daraxtga borib urilgan.

To‘qnashuv oqibatida golf mashinasida qolgan yana ikki nafar sayyoh ham tan jarohati olgan. Jarohatlanganlarning barchasiga tibbiy yordam ko‘rsatilgan.

Hodisadan so‘ng sayyohlar rejalashtirilgan ta’tilni muddatidan oldin yakunlab, davolanish uchun Rossiyaga qaytishga majbur bo‘lgan. Mazkur holat yuzasidan tegishli idoralar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokiston va Hindiston chegarasida ikki soatlik otishma yuz berdiPokiston va Hindiston chegarasida ikki soatlik otishma yuz berdiBugun, 16:28Hindistonda 20 kunlik ochlikdan so‘ng faol majburan shifoxonaga olib ketildiHindistonda 20 kunlik ochlikdan so‘ng faol majburan shifoxonaga olib ketildiBugun, 16:16“Love is...” saqichidagi yoqimli rasmlar ortida fojiali sevgi tarixi yashiringan“Love is...” saqichidagi yoqimli rasmlar ortida fojiali sevgi tarixi yashiringanBugun, 16:12Aka-uka Teytlar AQSHda yana hibsga olindiAka-uka Teytlar AQSHda yana hibsga olindiBugun, 16:04Ekvadordagi noyob sindrom olimlarni saraton siriga yaqinlashtirmoqdaEkvadordagi noyob sindrom olimlarni saraton siriga yaqinlashtirmoqdaBugun, 16:01Netanyaxu Nyu-Yorkda hibsga olinishi mumkinmi?Netanyaxu Nyu-Yorkda hibsga olinishi mumkinmi?Bugun, 15:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?