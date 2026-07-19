JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Bugun, 19 iyul kuni futbol muxlislarini Jahon chempionati–2026ning eng kutilgan bahsi kutib turibdi. Finalda Ispaniya Argentinaga qarshi maydonga chiqadi.
Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:00da start oladi. O‘zbekistonlik muxlislar ushbu hal qiluvchi bahsni ZO‘R TV va Futbol TV telekanallari orqali jonli efirda tomosha qilishlari mumkin.
Mazkur to‘qnashuv turnirning eng asosiy bahsi bo‘lib, ikki futbol giganti jahon chempionligi uchun kurash olib boradi. Shu bois butun dunyo futbol ishqibozlarining diqqat-e’tibori bugungi finalga qaratilgan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…