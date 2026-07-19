Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Kristal Pelas Maksans Lakrua narxini belgiladi

·13·Sport
Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Kristal Pelas Maksans Lakrua narxini belgiladi

Londonning Chelsi klubi yozgi transfer oynasida oʻz himoya chizigʻini tubdan isloh qilishda davom etmoqda. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso boshchiligidagi loyiha doirasida asosiy nishon sifatida Kristal Pelas markaziy himoyachisi Maksans Lakrua tanlangan. Biroq, "burgutlar" oʻz yetakchisini arzon garovga qoʻyib yubormoqchi emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Times nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Kristal Pelas rahbariyati 26 yoshli fransiyalik himoyachi uchun 55 million funt sterling miqdorida narx belgilagan. Ikki yil muqaddam Volfsburg klubidan kelib qoʻshilgan Lakrua qisqa vaqt ichida Selherst Parkda oʻzining ishonchli oʻyinlari bilan Angliya Premer-ligasining eng kuchli himoyachilaridan biriga aylanishga ulgurdi.

Transfer bozoridagi yangi narxlar va muzokaralar

Kristal Pelas muzokaralarda ancha qatʼiy pozitsiyani egallagan. Bunga bir necha omillar sabab boʻlmoqda. Birinchidan, futbolchining amaldagi shartnomasi yana uch yil davom etadi. Ikkinchidan, soʻnggi transfer bozoridagi tendensiyalar, xususan, Jan Paul van Hecke va Luka Vuskovic kabi himoyachilarning 50 million funtdan qimmatroqqa baholangani "burgutlar"ga oʻz talablarini oshirishga asos boʻlmoqda.

Chelsi esa oʻz navbatida tarkibni tozalash ishlarini ham olib bormoqda. Xabarlarga koʻra, klub Axel Disasi bilan butunlay xayrlashishni rejalashtirgan. Shuningdek, Trevoh Chalobah ham jamoani tark etishi kutilmoqda — unga Italiyaning Komo klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda. Alonso jamoasi allaqachon Atalanta klubidan 43 million funt evaziga Marco Palestra transferini hal qilgan boʻlsa-da, Lakrua himoya markazini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.

Kristal Pelas esa ehtimoliy ayriliqqa tayyorgarlik koʻrib ulgurgan. Klub Barselona sobiq aʼzosi Oskar Minguezani erkin agent sifatida tarkibga qoʻshib oldi. Bundan tashqari, Augsburg himoyachisi Chrislain Matsima ham jamoaning qiziqishlari doirasida turibdi.

Goal.com nashri taʼkidlashicha, Lakruaning sotilishi Kristal Pelas uchun navbatdagi katta foyda keltiruvchi bitim boʻlishi mumkin. Klub soʻnggi yillarda Marc Guehi, Michael Olise va Eberechi Eze kabi iqtidorlarni kashf qilib, ularni yuqori narxlarda sotish orqali oʻziga xos transfer siyosatini shakllantirib boʻldi.

ChelsiKristal PelasTransferAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Janubiy Amerikaning yangi yulduzini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaLiverpul Janubiy Amerikaning yangi yulduzini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 01:15Mbappedan Deshamga ta’sirli maktub: «So‘nggi raqsing»Mbappedan Deshamga ta’sirli maktub: «So‘nggi raqsing»Kecha, 23:33Messi final oldidan «So‘nggi tango»ni ko‘rsatdiMessi final oldidan «So‘nggi tango»ni ko‘rsatdiKecha, 23:26Superligada ikki mehmon g‘alabasi: 12-tur qanday yakunlandi?Superligada ikki mehmon g‘alabasi: 12-tur qanday yakunlandi?Kecha, 23:21Skaloni Yamalni maqtadi, ammo final uchun bir tilak bildirdiSkaloni Yamalni maqtadi, ammo final uchun bir tilak bildirdiKecha, 21:45Bronza kimga kerak? Angliya va Fransiyada kayfiyat turlichaBronza kimga kerak? Angliya va Fransiyada kayfiyat turlichaKecha, 21:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi