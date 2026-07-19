Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Kristal Pelas Maksans Lakrua narxini belgiladi
Londonning Chelsi klubi yozgi transfer oynasida oʻz himoya chizigʻini tubdan isloh qilishda davom etmoqda. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso boshchiligidagi loyiha doirasida asosiy nishon sifatida Kristal Pelas markaziy himoyachisi Maksans Lakrua tanlangan. Biroq, "burgutlar" oʻz yetakchisini arzon garovga qoʻyib yubormoqchi emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Times nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Kristal Pelas rahbariyati 26 yoshli fransiyalik himoyachi uchun 55 million funt sterling miqdorida narx belgilagan. Ikki yil muqaddam Volfsburg klubidan kelib qoʻshilgan Lakrua qisqa vaqt ichida Selherst Parkda oʻzining ishonchli oʻyinlari bilan Angliya Premer-ligasining eng kuchli himoyachilaridan biriga aylanishga ulgurdi.
Transfer bozoridagi yangi narxlar va muzokaralarKristal Pelas muzokaralarda ancha qatʼiy pozitsiyani egallagan. Bunga bir necha omillar sabab boʻlmoqda. Birinchidan, futbolchining amaldagi shartnomasi yana uch yil davom etadi. Ikkinchidan, soʻnggi transfer bozoridagi tendensiyalar, xususan, Jan Paul van Hecke va Luka Vuskovic kabi himoyachilarning 50 million funtdan qimmatroqqa baholangani "burgutlar"ga oʻz talablarini oshirishga asos boʻlmoqda.
Chelsi esa oʻz navbatida tarkibni tozalash ishlarini ham olib bormoqda. Xabarlarga koʻra, klub Axel Disasi bilan butunlay xayrlashishni rejalashtirgan. Shuningdek, Trevoh Chalobah ham jamoani tark etishi kutilmoqda — unga Italiyaning Komo klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda. Alonso jamoasi allaqachon Atalanta klubidan 43 million funt evaziga Marco Palestra transferini hal qilgan boʻlsa-da, Lakrua himoya markazini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.
Kristal Pelas esa ehtimoliy ayriliqqa tayyorgarlik koʻrib ulgurgan. Klub Barselona sobiq aʼzosi Oskar Minguezani erkin agent sifatida tarkibga qoʻshib oldi. Bundan tashqari, Augsburg himoyachisi Chrislain Matsima ham jamoaning qiziqishlari doirasida turibdi.
Goal.com nashri taʼkidlashicha, Lakruaning sotilishi Kristal Pelas uchun navbatdagi katta foyda keltiruvchi bitim boʻlishi mumkin. Klub soʻnggi yillarda Marc Guehi, Michael Olise va Eberechi Eze kabi iqtidorlarni kashf qilib, ularni yuqori narxlarda sotish orqali oʻziga xos transfer siyosatini shakllantirib boʻldi.
…