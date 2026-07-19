Kylian Mbappe Didye Deshamning ketishi haqida: «Biz murabbiyimizga munosib yakun bera olmadik»

·28·Sport
Kylian Mbappe Didye Deshamning ketishi haqida: «Biz murabbiyimizga munosib yakun bera olmadik»

Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Hujumchi uzoq yillik bosh murabbiy Didye Deshamning isteʼfosi oldidan jamoa uning ishonchini oqlay olmaganini tan oldi. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mbappe ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali 14 yil davomida «uchranglilar»ni boshqargan mutaxassisga minnatdorchilik bildirdi. Uning taʼkidlashicha, futbolchilar Deshamning xayrlashuv turnirida gʻalaba qozonib, unga munosib sovgʻa taqdim etishlari kerak edi. Biroq, turnirdan chiqib ketish jamoaning umumiy muvaffaqiyatsizligi sifatida baholandi.

Tarixiy davrning yakuni

«Bugun sizning soʻnggi raqsingiz. Bizga juda koʻp narsa bergan inson uchun yaxshiroq yakun yasashimiz kerak edi, lekin biz buni uddalay olmadik», — deb yozadi 27 yoshli hujumchi. Uning soʻzlariga koʻra, Desham Fransiya futboli tarixidagi eng muvaffaqiyatli davrlardan biriga asos solgan va jamoaning qayta tiklanishida asosiy rolni oʻynagan.

Didye Desham 2012-yildan buyon terma jamoani boshqarib kelayotgan edi. Uning qoʻl ostida Fransiya 2018-yilda Rossiyada oʻtgan Jahon chempionatida gʻalaba qozondi, shuningdek, Millatlar ligasi gʻolibiga aylandi. Shunga qaramay, mahalliy OAV va muxlislar tomonidan murabbiyning ehtiyotkorona oʻyin uslubi tez-tez tanqid ostiga olinib kelingan.

Mbappe oʻz murojaatida ushbu tanqidlarga ham toʻxtalib oʻtdi. «Odamlar har doim ham sizning buyukligingizni qadrlay olishmadi, lekin vaqt va tarix hammasini oʻz joyiga qoʻyadi. Menga oʻz mamlakatim sharafini eng nufuzli maydonlarda himoya qilish imkoniyatini berganingiz uchun rahmat», — deya qoʻshimcha qildi jamoa sardori.

Kelajakdagi oʻzgarishlar

Kylian Mbappe va Didye Desham oʻrtasidagi hamkorlik qariyb oʻn yilga yaqin davom etdi. Murabbiy oʻsha paytdagi yosh iqtidor egasini 2017-yilning 25-martida ilk bor milliy jamoaga jalb qilgan edi. Shundan buyon Mbappe jahon futbolining eng yirik yulduzlaridan biriga aylandi.

Fransiya terma jamoasining Angliyaga qarshi oʻtkazadigan navbatdagi bahsi Desham uchun soʻnggi oʻyin boʻlishi kutilmoqda. Shundan soʻng murabbiylik kursisini Zinedine Zidane egallashi haqidagi xabarlar tobora koʻpaymoqda. Mbappe oʻz ustoziga kelgusi faoliyatida omad tilab, u qoldirgan meros jamoa uchun hamisha qadrli boʻlib qolishini taʼkidladi.

FransiyaKylian MbappeDidye DeshamJahon ChempionatiZinedine Zidane
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...Bugun, 01:38Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!Bugun, 01:36Chelsi transfer bozorida portlash qildi: Morgan Rogers rekord summaga sotib olindiChelsi transfer bozorida portlash qildi: Morgan Rogers rekord summaga sotib olindiBugun, 01:33Bronza uchun so‘nggi jang: Fransiya va Angliya tarkiblari e’lon qilindiBronza uchun so‘nggi jang: Fransiya va Angliya tarkiblari e’lon qilindiBugun, 01:32Liverpul Janubiy Amerikaning yangi yulduzini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaLiverpul Janubiy Amerikaning yangi yulduzini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 01:15Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Kristal Pelas Maksans Lakrua narxini belgiladiChelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Kristal Pelas Maksans Lakrua narxini belgiladiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi