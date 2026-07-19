Kylian Mbappe Didye Deshamning ketishi haqida: «Biz murabbiyimizga munosib yakun bera olmadik»
Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Hujumchi uzoq yillik bosh murabbiy Didye Deshamning isteʼfosi oldidan jamoa uning ishonchini oqlay olmaganini tan oldi. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mbappe ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali 14 yil davomida «uchranglilar»ni boshqargan mutaxassisga minnatdorchilik bildirdi. Uning taʼkidlashicha, futbolchilar Deshamning xayrlashuv turnirida gʻalaba qozonib, unga munosib sovgʻa taqdim etishlari kerak edi. Biroq, turnirdan chiqib ketish jamoaning umumiy muvaffaqiyatsizligi sifatida baholandi.
Tarixiy davrning yakuni«Bugun sizning soʻnggi raqsingiz. Bizga juda koʻp narsa bergan inson uchun yaxshiroq yakun yasashimiz kerak edi, lekin biz buni uddalay olmadik», — deb yozadi 27 yoshli hujumchi. Uning soʻzlariga koʻra, Desham Fransiya futboli tarixidagi eng muvaffaqiyatli davrlardan biriga asos solgan va jamoaning qayta tiklanishida asosiy rolni oʻynagan.
Didye Desham 2012-yildan buyon terma jamoani boshqarib kelayotgan edi. Uning qoʻl ostida Fransiya 2018-yilda Rossiyada oʻtgan Jahon chempionatida gʻalaba qozondi, shuningdek, Millatlar ligasi gʻolibiga aylandi. Shunga qaramay, mahalliy OAV va muxlislar tomonidan murabbiyning ehtiyotkorona oʻyin uslubi tez-tez tanqid ostiga olinib kelingan.
Mbappe oʻz murojaatida ushbu tanqidlarga ham toʻxtalib oʻtdi. «Odamlar har doim ham sizning buyukligingizni qadrlay olishmadi, lekin vaqt va tarix hammasini oʻz joyiga qoʻyadi. Menga oʻz mamlakatim sharafini eng nufuzli maydonlarda himoya qilish imkoniyatini berganingiz uchun rahmat», — deya qoʻshimcha qildi jamoa sardori.
Kelajakdagi oʻzgarishlarKylian Mbappe va Didye Desham oʻrtasidagi hamkorlik qariyb oʻn yilga yaqin davom etdi. Murabbiy oʻsha paytdagi yosh iqtidor egasini 2017-yilning 25-martida ilk bor milliy jamoaga jalb qilgan edi. Shundan buyon Mbappe jahon futbolining eng yirik yulduzlaridan biriga aylandi.
Fransiya terma jamoasining Angliyaga qarshi oʻtkazadigan navbatdagi bahsi Desham uchun soʻnggi oʻyin boʻlishi kutilmoqda. Shundan soʻng murabbiylik kursisini Zinedine Zidane egallashi haqidagi xabarlar tobora koʻpaymoqda. Mbappe oʻz ustoziga kelgusi faoliyatida omad tilab, u qoldirgan meros jamoa uchun hamisha qadrli boʻlib qolishini taʼkidladi.
…