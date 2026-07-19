Chelsi transfer bozorida portlash qildi: Morgan Rogers rekord summaga sotib olindi

·24·Sport
Chelsi transfer bozorida portlash qildi: Morgan Rogers rekord summaga sotib olindi

Londonning Chelsi klubi yozgi transfer oynasidagi eng shov-shuvli kelishuvlardan birini amalga oshirdi. "Koʻklar" Aston Villa yarim himoyachisi Morgan Rogers transferi boʻyicha kelishuvga erishdi. Mazkur kelishuv nafaqat klub, balki butun Angliya futboli uchun rekord koʻrsatkichlarni yangilashi kutilmoqda. Mazkur transfer jarayonida Londonning boshqa bir jamoasi — Arsenal ham faol ishtirok etgan edi, biroq yakunda futbolchi Stamford Bridge variantini tanladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, Chelsi va Aston Villa oʻrtasidagi kelishuv qiymati 117 million funt sterlingni tashkil etadi. Bu summa Morgan Rogersni klub tarixidagi eng qimmat oʻyinchiga aylantiradi. Shu paytgacha rekord 2023-yilda 106 million funt evaziga sotib olingan Enzo Fernandezga tegishli edi. Shuningdek, ushbu transfer Manchester Siti tomonidan Elliot Anderson uchun toʻlangan 116 million funtlik Britaniya rekordini ham yangiladi.

Xabi Alonso omili va shartnoma tafsilotlari

23 yoshli Angliya terma jamoasi aʼzosi Chelsi loyihasini tanlashida jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso katta rol oʻynadi. Maʼlum qilinishicha, Bayer Leverkusen bilan muvaffaqiyat qozongan mutaxassis futbolchi bilan shaxsan gaplashib, uni klubning kelajakdagi rejalariga ishontira olgan. Rogers va klub oʻrtasida 2032-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma boʻyicha shaxsiy kelishuvga erishilgan boʻlib, u yana bir yilga uzaytirilishi ham mumkin.

Morgan Rogers Aston Villa tarkibida haqiqiy yulduz darajasiga koʻtarildi. U Birmingem klubi safida 125 ta uchrashuvda maydonga tushib, 31 ta gol va 29 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Ayniqsa, 2025-26 yilgi mavsumda u 14 ta gol va 12 ta assist qayd etib, jamoasining Yevropa ligasida gʻolib chiqishi va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida asosiy figura boʻldi.

Aston Villa uchun katta moliyaviy foyda

Ushbu transferdan Aston Villa bilan bir qatorda Midlsbro klubi ham katta foyda koʻradi. Gap shundaki, Rogers 2024-yilda atigi 7 million funtga sotib olinganda, shartnomaga keyingi sotuvdan 20 foiz ulush olish bandi kiritilgan edi. Unai Emery jamoasi esa tushgan mablagʻlarni tarkibni kuchaytirishga yoʻnaltirishni boshlab yuborgan. Klub allaqachon Johan Manzambi va Joao Gomes kabi oʻyinchilarni tarkibga qoʻshib olgan.

Hozirda futbolchi Angliya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etmoqda. U turnir davomida Panama va Argentinaga qarshi bahslarda asosiy tarkibda maydonga tushdi hamda yarim finalda Anthony Gordon tomonidan urilgan golga assistentlik qildi. Goal.com maʼlumotiga koʻra, Rogers xalqaro majburiyatlarini yakunlab qaytgach, dushanba kuni tibbiy koʻrikdan oʻtadi va rasman Chelsi aʼzosi sifatida tanishtiriladi.

ChelseaMorgan RogersTransferAngliya Premer-ligasiAston Villa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...Bugun, 01:38Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!Bugun, 01:36Kylian Mbappe Didye Deshamning ketishi haqida: «Biz murabbiyimizga munosib yakun bera olmadik»Kylian Mbappe Didye Deshamning ketishi haqida: «Biz murabbiyimizga munosib yakun bera olmadik»Bugun, 01:33Bronza uchun so‘nggi jang: Fransiya va Angliya tarkiblari e’lon qilindiBronza uchun so‘nggi jang: Fransiya va Angliya tarkiblari e’lon qilindiBugun, 01:32Liverpul Janubiy Amerikaning yangi yulduzini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaLiverpul Janubiy Amerikaning yangi yulduzini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 01:15Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Kristal Pelas Maksans Lakrua narxini belgiladiChelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Kristal Pelas Maksans Lakrua narxini belgiladiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi