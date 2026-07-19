Chelsi transfer bozorida portlash qildi: Morgan Rogers rekord summaga sotib olindi
Londonning Chelsi klubi yozgi transfer oynasidagi eng shov-shuvli kelishuvlardan birini amalga oshirdi. "Koʻklar" Aston Villa yarim himoyachisi Morgan Rogers transferi boʻyicha kelishuvga erishdi. Mazkur kelishuv nafaqat klub, balki butun Angliya futboli uchun rekord koʻrsatkichlarni yangilashi kutilmoqda. Mazkur transfer jarayonida Londonning boshqa bir jamoasi — Arsenal ham faol ishtirok etgan edi, biroq yakunda futbolchi Stamford Bridge variantini tanladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, Chelsi va Aston Villa oʻrtasidagi kelishuv qiymati 117 million funt sterlingni tashkil etadi. Bu summa Morgan Rogersni klub tarixidagi eng qimmat oʻyinchiga aylantiradi. Shu paytgacha rekord 2023-yilda 106 million funt evaziga sotib olingan Enzo Fernandezga tegishli edi. Shuningdek, ushbu transfer Manchester Siti tomonidan Elliot Anderson uchun toʻlangan 116 million funtlik Britaniya rekordini ham yangiladi.
Xabi Alonso omili va shartnoma tafsilotlari23 yoshli Angliya terma jamoasi aʼzosi Chelsi loyihasini tanlashida jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso katta rol oʻynadi. Maʼlum qilinishicha, Bayer Leverkusen bilan muvaffaqiyat qozongan mutaxassis futbolchi bilan shaxsan gaplashib, uni klubning kelajakdagi rejalariga ishontira olgan. Rogers va klub oʻrtasida 2032-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma boʻyicha shaxsiy kelishuvga erishilgan boʻlib, u yana bir yilga uzaytirilishi ham mumkin.
Morgan Rogers Aston Villa tarkibida haqiqiy yulduz darajasiga koʻtarildi. U Birmingem klubi safida 125 ta uchrashuvda maydonga tushib, 31 ta gol va 29 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Ayniqsa, 2025-26 yilgi mavsumda u 14 ta gol va 12 ta assist qayd etib, jamoasining Yevropa ligasida gʻolib chiqishi va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida asosiy figura boʻldi.
Aston Villa uchun katta moliyaviy foydaUshbu transferdan Aston Villa bilan bir qatorda Midlsbro klubi ham katta foyda koʻradi. Gap shundaki, Rogers 2024-yilda atigi 7 million funtga sotib olinganda, shartnomaga keyingi sotuvdan 20 foiz ulush olish bandi kiritilgan edi. Unai Emery jamoasi esa tushgan mablagʻlarni tarkibni kuchaytirishga yoʻnaltirishni boshlab yuborgan. Klub allaqachon Johan Manzambi va Joao Gomes kabi oʻyinchilarni tarkibga qoʻshib olgan.
Hozirda futbolchi Angliya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etmoqda. U turnir davomida Panama va Argentinaga qarshi bahslarda asosiy tarkibda maydonga tushdi hamda yarim finalda Anthony Gordon tomonidan urilgan golga assistentlik qildi. Goal.com maʼlumotiga koʻra, Rogers xalqaro majburiyatlarini yakunlab qaytgach, dushanba kuni tibbiy koʻrikdan oʻtadi va rasman Chelsi aʼzosi sifatida tanishtiriladi.
…