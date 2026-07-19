Koinotda inqilobiy kashfiyot: Hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan ilk toshloq sayyora topildi

·36·Texno
Koinotda inqilobiy kashfiyot: Hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan ilk toshloq sayyora topildi

Xalqaro astronomlar jamoasi koinot tadqiqotlari tarixida ilk bor oʻz yulduzining "hayot zonasi"da joylashgan toshloq ekzosayyorada atmosfera borligini aniqladi. Yerga oʻxshash tuzilishga ega boʻlgan LHS 1140b deb nomlanuvchi ushbu "superyer" Quyosh tizimidan 48 yorugʻlik yili uzoqlikda joylashgan. Shu vaqtga qadar Yer sayyorasi oʻzining gaz qobigʻiga ega boʻlgan yagona toshloq osmon jismi boʻlib kelayotgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

LHS 1140b sayyorasi yoshi 3 milliard yildan oshgan qadimgi qizil mitti yulduz atrofida aylanadi. Tadqiqotning yetakchi muallifi Kollin Cherubim (Collin Cherubim) tomonidan ishlab chiqilgan atmosfera evolyutsiyasi modeli bunday sayyoralarda geliy qobigʻi mavjudligini bashorat qilgan edi. Magellan "Kley" optik teleskopi yordamida oʻtkazilgan spektroskopik kuzatuvlar ushbu nazariyani amalda tasdiqladi va sayyora atrofida ulkan gaz qobigʻi borligini koʻrsatdi.

Superyerning oʻziga xos xususiyatlari va geliy qalqoni

LHS 1140b oʻzining oʻlchamlari bilan hayratda qoldiradi: uning radiusi Yernikidan 1,73 marta, massasi esa 5,6 marta katta. Bunday parametrlar sayyorada tortishish kuchi Yerdagidan deyarli ikki baravar kuchli ekanini anglatadi. Sayyora oʻz yulduziga doimo bir tomoni bilan qaragan holda aylanadi, yaʼni unda doimiy kunduz va tun yarimsharlari mavjud. Bir yil esa ushbu sayyorada bor-yoʻgʻi 24,7 kun davom etadi.

Olimlarning aniqlashicha, sayyoraning yuqori atmosfera qatlamlari vodoroddan mahrum boʻlib, asosan geliydan iborat. Kuchli radiatsiya taʼsirida yengil vodorod koinotga uchib ketgan, biroq geliy qatlami saqlanib qolgan. Bu "geliy qalqoni" sayyoraning pastki qatlamlarida ogʻirroq elementlar — uglerod, azot va kislorod toʻplanishi uchun sharoit yaratadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sayyoradagi harorat -47 daraja atrofida boʻlib, bu suv bugʻlarining kondensatsiyalanishi va atmosferaning saqlanib qolishiga xizmat qiladi.

Hayot uchun imkoniyat va kelajakdagi tadqiqotlar

Eng qiziqarli jihati shundaki, LHS 1140b oʻz massasining 9 foizidan 19 foizigacha qismini suv koʻrinishida saqlab qolishi mumkin. Hozircha olimlar sayyora yuzasi toshloqmi yoki u butunlay okean bilan qoplanganmi, degan savolga aniq javob bera olishmayapti. Biroq atmosferaning quyi qatlamlarida hayot uchun zarur boʻlgan suv bugʻi va kislorod toʻplanishi ehtimoli juda yuqori baholanmoqda.

Ushbu kashfiyot "kosmik qirgʻoq chizigʻi" nazariyasini ham tasdiqladi. Ushbu nazariyaga koʻra, sayyoraning oʻz atmosferasini saqlab qolishi uning yulduzidan qancha radiatsiya olishiga bogʻliq. Masalan, xuddi shu tizimdagi LHS 1140c sayyorasi oʻz yulduziga juda yaqin boʻlgani va 5 baravar koʻp radiatsiya olgani sababli oʻz atmosferasini butunlay yoʻqotgan.

Yangi maʼlumotlarning James Webb va Hubble kosmik teleskoplari arxivlari bilan birlashtirilishi koinotda hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan boshqa dunyolarni oʻrganishda yangi davrni ochib beradi. LHS 1140b tizimi endilikda Quyosh tizimidan tashqarida hayot belgilarini izlash uchun eng asosiy obʼektlardan biriga aylandi.

KoinotAstronomiyaEkzosayyoraSuperyerTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

San-Fransiskoda Waymo robotaksilari faoliyati vaqtincha toʻxtatildiSan-Fransiskoda Waymo robotaksilari faoliyati vaqtincha toʻxtatildiBugun, 00:50Astronomlar kutilmagan kashfiyot qilishdi: 1998 SH2 asteroidi aslida kometa boʻlib chiqdiAstronomlar kutilmagan kashfiyot qilishdi: 1998 SH2 asteroidi aslida kometa boʻlib chiqdiBugun, 00:20Xitoyning Kimi modeli dunyo texnologiya bozorini larzaga keltirdiXitoyning Kimi modeli dunyo texnologiya bozorini larzaga keltirdiKecha, 23:51Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdiTesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdiKecha, 22:19AQSH elektromobillar bozorida tanazzul: Honda va Sony loyihalari toʻxtatildiAQSH elektromobillar bozorida tanazzul: Honda va Sony loyihalari toʻxtatildiKecha, 21:55AQSHda davlat xizmatchilariga ish telefonlarida TikTok ishlatishga ruxsat berildiAQSHda davlat xizmatchilariga ish telefonlarida TikTok ishlatishga ruxsat berildiKecha, 21:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda