Liverpul Janubiy Amerikaning yangi yulduzini oʻz safiga qoʻshib olmoqda

·0·Sport
Liverpul Janubiy Amerikaning yangi yulduzini oʻz safiga qoʻshib olmoqda

Angliyaning Liverpul klubi transfer bozorida istiqbolli yosh iqtidorlarni izlashda davom etmoqda. Mersisaydliklar Kolumbiyaning Atletiko Nasional jamoasi aʼzosi, 17 yoshli Samuel Martinez transferini hal qilishga juda yaqin turibdi. Ushbu kelashuv klubning kelajak uchun poydevor yaratish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, Liverpul kolumbiyalik yosh iqtidor uchun taxminan 750 ming funt sterling miqdorida mablagʻ sarflaydi. Samuel Martinez allaqachon Mersisaydga tashrif buyurgan va transferning soʻnggi rasmiyatchiliklarini yakunlagan. Biroq, u darhol Angliya Premer-ligasida debyut qilmaydi.

Kelishuv shartlariga koʻra, Martinez kelasi yilning yoziga qadar Atletiko Nasional safida qoladi. Liverpul rahbariyati futbolchining oʻzi uchun tanish boʻlgan muhitda oʻsishda davom etishini maʼqul koʻrdi. Shu bilan birga, ingliz klubi mutaxassislari uning mashgʻulotlari va jismoniy holatini masofadan turib nazorat qilib borishadi.

Skautlar nazariga qanday tushdi?

Samuel Martinez Liverpul skautlari eʼtiborini joriy yilning aprel oyida boʻlib oʻtgan Janubiy Amerika U-17 chempionatidagi yorqin oʻyinlari bilan tortdi. Musobaqa davomida u Kolumbiya yoshlar terma jamoasining yetakchisiga aylandi va finalda Argentina ustidan qozonilgan gʻalabada katta hissa qoʻshdi. Aynan ushbu turnirdagi muvaffaqiyat uning Yevropa grandlari nazariga tushishiga sabab boʻldi.

Ushbu transfer ustida klubning bir qator tajribali mutaxassislari, jumladan, Janubiy Amerika boʻyicha skautlar rahbari Fernando Troiani va global iqtidorlar boʻyicha direktor Matt Newberry jiddiy ish olib bordi. Ularning saʼy-harakatlari natijasida Mersisayd klubi raqobatda boshqa jamoalardan oʻzib ketishga muvaffaq boʻldi.

Liverpul soʻnggi vaqtlarda akademiyani kuchaytirish maqsadida butun dunyo boʻylab yosh iqtidorlarni yigʻmoqda. Yanvar oyida senegallik himoyachi Mor Talla Ndiaye va Avstriyadan Ifeanyi Ndukwe kabi futbolchilarning transfer qilinishi ham klubning uzoq muddatli rejalari borligidan dalolat beradi. Samuel Martinez esa ushbu zanjirning navbatdagi muhim boʻgʻini boʻlishi kutilmoqda.

LiverpulTransferlarSamuel MartinezAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Kristal Pelas Maksans Lakrua narxini belgiladiChelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Kristal Pelas Maksans Lakrua narxini belgiladiBugun, 00:53Mbappedan Deshamga ta’sirli maktub: «So‘nggi raqsing»Mbappedan Deshamga ta’sirli maktub: «So‘nggi raqsing»Kecha, 23:33Messi final oldidan «So‘nggi tango»ni ko‘rsatdiMessi final oldidan «So‘nggi tango»ni ko‘rsatdiKecha, 23:26Superligada ikki mehmon g‘alabasi: 12-tur qanday yakunlandi?Superligada ikki mehmon g‘alabasi: 12-tur qanday yakunlandi?Kecha, 23:21Skaloni Yamalni maqtadi, ammo final uchun bir tilak bildirdiSkaloni Yamalni maqtadi, ammo final uchun bir tilak bildirdiKecha, 21:45Bronza kimga kerak? Angliya va Fransiyada kayfiyat turlichaBronza kimga kerak? Angliya va Fransiyada kayfiyat turlichaKecha, 21:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi