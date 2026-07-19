JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...
Portugaliyaning mashhur «A Bola» nashri JCH-2026da o‘zidan kutilgan o‘yinni namoyish eta olmagan 23 nafar futbolchidan iborat reytingni e’lon qildi. Mazkur anti-reytingdan dunyo futbolining eng yorqin yulduzlari, jumladan, Portugaliya terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu, Braziliya hujumchisi Neymar hamda Angliya yarimhimoyachisi Deklan Rays kabi nomlar joy olgan.
Zamin.uz musobaqada muxlislar va ekspertlar ishonchini oqlay olmagan futbolchilarning to‘liq ro‘yxatini taqdim etadi.
Kutilgan o‘yinni ko‘rsata olmagan 23 nafar futbolchi:
«A Bola» nashri talqiniga ko‘ra, JCH-2026ning eng omadsiz o‘yinchilari ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish oldi:
Fernando Muslera (Urugvay)
Yozua Kimmix (Germaniya)
Yoshko Gvardiol (Xorvatiya)
Gabriyel Magalyains (Braziliya)
Pero Inkape (Ekvador)
Federiko Valverde (Urugvay)
Jamol Musiala (Germaniya)
Brunu Fernandesh (Portugaliya)
Leroy Sane (Germaniya)
Krishtianu Ronaldu (Portugaliya)
Son Xyon Min (Janubiy Koreya)
Manuyel Noyer (Germaniya)
Deklan Rays (Angliya)
Skott Maktominey (Shotlandiya)
Orkun Kyokchu (Turkiya)
Bernardu Silva (Portugaliya)
Antuan Semenyo (Gana)
Kenan Yildiz (Turkiya)
Neymar (Braziliya)
Arda Guler (Turkiya)
Viktor Gokeresh (Shvetsiya)
Jeremi Doku (Belgiya)
Rafinya (Braziliya)
Terma jamoalar kesimida vakillik: Eng ko‘p omadsizlar qaysi davlatda?
E’lon qilingan reytingga ko‘ra, musobaqada eng ko‘p vakili muvaffaqiyatsizlikka uchragan davlat Germaniya bo‘ldi — ro‘yxatdan nemislarning 4 nafar futbolchisi joy olgan.
Boshqa mamlakatlar ko‘rsatkichi esa quyidagicha taqsimlandi:
Portugaliya, Braziliya va Turkiya — 3 nafardan futbolchi;
Urugvay — 2 nafar futbolchi;
Qolgan mamlakatlarning har biridan esa bittadan vakil ro‘yxatga kiritilgan.
Oldinda final: JCH-2026 chempionligi uchun kurash
Dunyoning eng kuchli jamoasini aniqlab beruvchi JCH-2026 final uchrashuvi 19 iyul kuni bo‘lib o‘tadi. Hal qiluvchi bahsda Ispaniya va Argentina milliy jamoalari o‘zaro maydonga tushishadi.
Eslatib o‘tamiz, Argentina amaldagi jahon chempioni sifatida o‘z unvonini himoya qilayotgan bo‘lsa, Ispaniya terma jamoasi ushbu turnir davomida hali biror marta ham mag‘lubiyatga uchragani yo‘q.
…