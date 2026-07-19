JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...

·38·Sport
JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...

Portugaliyaning mashhur «A Bola» nashri JCH-2026da o‘zidan kutilgan o‘yinni namoyish eta olmagan 23 nafar futbolchidan iborat reytingni e’lon qildi. Mazkur anti-reytingdan dunyo futbolining eng yorqin yulduzlari, jumladan, Portugaliya terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu, Braziliya hujumchisi Neymar hamda Angliya yarimhimoyachisi Deklan Rays kabi nomlar joy olgan.

Zamin.uz musobaqada muxlislar va ekspertlar ishonchini oqlay olmagan futbolchilarning to‘liq ro‘yxatini taqdim etadi.

Kutilgan o‘yinni ko‘rsata olmagan 23 nafar futbolchi:

«A Bola» nashri talqiniga ko‘ra, JCH-2026ning eng omadsiz o‘yinchilari ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Fernando Muslera (Urugvay)

  • Yozua Kimmix (Germaniya)

  • Yoshko Gvardiol (Xorvatiya)

  • Gabriyel Magalyains (Braziliya)

  • Pero Inkape (Ekvador)

  • Federiko Valverde (Urugvay)

  • Jamol Musiala (Germaniya)

  • Brunu Fernandesh (Portugaliya)

  • Leroy Sane (Germaniya)

  • Krishtianu Ronaldu (Portugaliya)

  • Son Xyon Min (Janubiy Koreya)

  • Manuyel Noyer (Germaniya)

  • Deklan Rays (Angliya)

  • Skott Maktominey (Shotlandiya)

  • Orkun Kyokchu (Turkiya)

  • Bernardu Silva (Portugaliya)

  • Antuan Semenyo (Gana)

  • Kenan Yildiz (Turkiya)

  • Neymar (Braziliya)

  • Arda Guler (Turkiya)

  • Viktor Gokeresh (Shvetsiya)

  • Jeremi Doku (Belgiya)

  • Rafinya (Braziliya)

Terma jamoalar kesimida vakillik: Eng ko‘p omadsizlar qaysi davlatda?

E’lon qilingan reytingga ko‘ra, musobaqada eng ko‘p vakili muvaffaqiyatsizlikka uchragan davlat Germaniya bo‘ldi — ro‘yxatdan nemislarning 4 nafar futbolchisi joy olgan.

Boshqa mamlakatlar ko‘rsatkichi esa quyidagicha taqsimlandi:

  • Portugaliya, Braziliya va Turkiya — 3 nafardan futbolchi;

  • Urugvay — 2 nafar futbolchi;

  • Qolgan mamlakatlarning har biridan esa bittadan vakil ro‘yxatga kiritilgan.

Oldinda final: JCH-2026 chempionligi uchun kurash

Dunyoning eng kuchli jamoasini aniqlab beruvchi JCH-2026 final uchrashuvi 19 iyul kuni bo‘lib o‘tadi. Hal qiluvchi bahsda Ispaniya va Argentina milliy jamoalari o‘zaro maydonga tushishadi.

Eslatib o‘tamiz, Argentina amaldagi jahon chempioni sifatida o‘z unvonini himoya qilayotgan bo‘lsa, Ispaniya terma jamoasi ushbu turnir davomida hali biror marta ham mag‘lubiyatga uchragani yo‘q.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!Bugun, 01:36Chelsi transfer bozorida portlash qildi: Morgan Rogers rekord summaga sotib olindiChelsi transfer bozorida portlash qildi: Morgan Rogers rekord summaga sotib olindiBugun, 01:33Kylian Mbappe Didye Deshamning ketishi haqida: «Biz murabbiyimizga munosib yakun bera olmadik»Kylian Mbappe Didye Deshamning ketishi haqida: «Biz murabbiyimizga munosib yakun bera olmadik»Bugun, 01:33Bronza uchun so‘nggi jang: Fransiya va Angliya tarkiblari e’lon qilindiBronza uchun so‘nggi jang: Fransiya va Angliya tarkiblari e’lon qilindiBugun, 01:32Liverpul Janubiy Amerikaning yangi yulduzini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaLiverpul Janubiy Amerikaning yangi yulduzini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 01:15Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Kristal Pelas Maksans Lakrua narxini belgiladiChelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Kristal Pelas Maksans Lakrua narxini belgiladiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi