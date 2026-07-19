Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!
Rossiya Superkubogi uchun bahs haqiqiy futbol dramasiga aylandi. «Spartak» asosiy vaqt tugashiga sanoqli soniyalar qolguniga qadar g‘alabaga yaqin edi, ammo Aleksandr Sobolev avval hisobni tenglashtirdi, keyin esa penaltilar seriyasida hal qiluvchi zarbani aniq ijro etdi.
«Zenit» 1:1 hisobida yakunlangan uchrashuvdan keyin penaltilar seriyasida 4:2 hisobida g‘alaba qozonib, o‘z tarixida o‘ninchi marta Rossiya Superkubogini qo‘lga kiritdi.
«Spartak» birinchi bo‘lib hisobni ochdi
Nijniy Novgoroddagi «Sovkombank Arena»da o‘tkazilgan bahsning 25-daqiqasida Kristofer Martins moskvaliklarni oldinga olib chiqdi.
Shundan so‘ng «Spartak» uzoq vaqt davomida minimal ustunligini saqlab turdi. O‘yinning asosiy vaqti yakuniga yetib, «qizil-oqlar» sovrinni qo‘lga kiritishga bir qadam qolganida vaziyat keskin o‘zgardi.
Sobolev sobiq jamoasini so‘nggi soniyalarda jazoladi
90+9-daqiqada «Zenit» penalti tepish huquqini qo‘lga kiritdi. To‘p qarshisiga kelgan Aleksandr Sobolev imkoniyatdan foydalanib, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi.
G‘olibni aniqlash uchun o‘tkazilgan penaltilar seriyasida ham peterburgliklar hujumchisi so‘nggi nuqtani qo‘ydi. «Zenit» futbolchilari to‘rtta zarbani aniq ijro etdi, «Spartak» esa ikki imkoniyatdan foydalana olmadi — 4:2.
Rossiya Superkubogi — 2026
«Zenit» — «Spartak» 1:1
Penaltilar seriyasi — 4:2
Gollar: Kristofer Martins, 25 — Aleksandr Sobolev, 90+9, penalti.
«Zenit» yangi rekord o‘rnatdi
Bu sovrin «Zenit» uchun Rossiya Superkubogi tarixidagi o‘ninchi chempionlik bo‘ldi. Peterburgliklar mazkur musobaqadagi o‘z rekordini yanada yaxshiladi.
Jamoa 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 va 2026 yillarda Superkubokni qo‘lga kiritgan. «Spartak» esa finalda beshinchi marta mag‘lub bo‘ldi — moskvaliklar ushbu sovrinni faqat 2017 yilda yutgan.
«Zenit» tarixida SSSR davridagi shunday sovrin ham bor: leningradliklar 1985 yilda mavsum Kubogini qo‘lga kiritgan edi.
Chempion va Kubok sohibi to‘qnashuvi
«Zenit» Superkubokda Rossiyaning 2025/26 yilgi chempioni sifatida ishtirok etdi. Sergey Semak jamoasi mavsumni 68 ochko bilan birinchi o‘rinda yakunlab, mamlakat chempionligini o‘n birinchi marta qo‘lga kiritgan edi.
«Spartak» esa Rossiya Kubogi sohibi sifatida finalga yo‘l oldi. Moskvaliklar Superfinalda «Krasnodar» bilan 1:1 hisobida durang o‘ynab, penaltilar seriyasida 4:3 hisobida ustun kelgandi.
Ammo bu safar penaltilarda omad «Spartak»dan yuz o‘girdi. «Zenit» esa deyarli boy berilgan finalni so‘nggi soniyalarda qutqarib, yangi mavsumni tarixiy sovrin bilan boshladi.
…