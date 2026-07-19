Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!

·21·Sport
Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!

Rossiya Superkubogi uchun bahs haqiqiy futbol dramasiga aylandi. «Spartak» asosiy vaqt tugashiga sanoqli soniyalar qolguniga qadar g‘alabaga yaqin edi, ammo Aleksandr Sobolev avval hisobni tenglashtirdi, keyin esa penaltilar seriyasida hal qiluvchi zarbani aniq ijro etdi.

«Zenit» 1:1 hisobida yakunlangan uchrashuvdan keyin penaltilar seriyasida 4:2 hisobida g‘alaba qozonib, o‘z tarixida o‘ninchi marta Rossiya Superkubogini qo‘lga kiritdi.

«Spartak» birinchi bo‘lib hisobni ochdi

Nijniy Novgoroddagi «Sovkombank Arena»da o‘tkazilgan bahsning 25-daqiqasida Kristofer Martins moskvaliklarni oldinga olib chiqdi.

Shundan so‘ng «Spartak» uzoq vaqt davomida minimal ustunligini saqlab turdi. O‘yinning asosiy vaqti yakuniga yetib, «qizil-oqlar» sovrinni qo‘lga kiritishga bir qadam qolganida vaziyat keskin o‘zgardi.

Sobolev sobiq jamoasini so‘nggi soniyalarda jazoladi

90+9-daqiqada «Zenit» penalti tepish huquqini qo‘lga kiritdi. To‘p qarshisiga kelgan Aleksandr Sobolev imkoniyatdan foydalanib, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi.

G‘olibni aniqlash uchun o‘tkazilgan penaltilar seriyasida ham peterburgliklar hujumchisi so‘nggi nuqtani qo‘ydi. «Zenit» futbolchilari to‘rtta zarbani aniq ijro etdi, «Spartak» esa ikki imkoniyatdan foydalana olmadi — 4:2.

Rossiya Superkubogi — 2026

«Zenit» — «Spartak» 1:1
Penaltilar seriyasi — 4:2

Gollar: Kristofer Martins, 25 — Aleksandr Sobolev, 90+9, penalti.

«Zenit» yangi rekord o‘rnatdi

Bu sovrin «Zenit» uchun Rossiya Superkubogi tarixidagi o‘ninchi chempionlik bo‘ldi. Peterburgliklar mazkur musobaqadagi o‘z rekordini yanada yaxshiladi.

Jamoa 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 va 2026 yillarda Superkubokni qo‘lga kiritgan. «Spartak» esa finalda beshinchi marta mag‘lub bo‘ldi — moskvaliklar ushbu sovrinni faqat 2017 yilda yutgan.

«Zenit» tarixida SSSR davridagi shunday sovrin ham bor: leningradliklar 1985 yilda mavsum Kubogini qo‘lga kiritgan edi.

Chempion va Kubok sohibi to‘qnashuvi

«Zenit» Superkubokda Rossiyaning 2025/26 yilgi chempioni sifatida ishtirok etdi. Sergey Semak jamoasi mavsumni 68 ochko bilan birinchi o‘rinda yakunlab, mamlakat chempionligini o‘n birinchi marta qo‘lga kiritgan edi.

«Spartak» esa Rossiya Kubogi sohibi sifatida finalga yo‘l oldi. Moskvaliklar Superfinalda «Krasnodar» bilan 1:1 hisobida durang o‘ynab, penaltilar seriyasida 4:3 hisobida ustun kelgandi.

Ammo bu safar penaltilarda omad «Spartak»dan yuz o‘girdi. «Zenit» esa deyarli boy berilgan finalni so‘nggi soniyalarda qutqarib, yangi mavsumni tarixiy sovrin bilan boshladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...Bugun, 01:38Chelsi transfer bozorida portlash qildi: Morgan Rogers rekord summaga sotib olindiChelsi transfer bozorida portlash qildi: Morgan Rogers rekord summaga sotib olindiBugun, 01:33Kylian Mbappe Didye Deshamning ketishi haqida: «Biz murabbiyimizga munosib yakun bera olmadik»Kylian Mbappe Didye Deshamning ketishi haqida: «Biz murabbiyimizga munosib yakun bera olmadik»Bugun, 01:33Bronza uchun so‘nggi jang: Fransiya va Angliya tarkiblari e’lon qilindiBronza uchun so‘nggi jang: Fransiya va Angliya tarkiblari e’lon qilindiBugun, 01:32Liverpul Janubiy Amerikaning yangi yulduzini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaLiverpul Janubiy Amerikaning yangi yulduzini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 01:15Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Kristal Pelas Maksans Lakrua narxini belgiladiChelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Kristal Pelas Maksans Lakrua narxini belgiladiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi