San-Fransiskoda Waymo robotaksilari faoliyati vaqtincha toʻxtatildi
Alphabet xoldingiga tegishli boʻlgan Waymo kompaniyasi San-Fransisko shahridagi robotaksi xizmatini qisqa muddatli tanaffusdan soʻng qayta tikladi. Shaharda yuz bergan keng koʻlamli elektr energiyasi uzilishi sababli haydovchisiz harakatlanuvchi avtomobillar xavfsizlik nuqtai nazaridan bir soatga toʻxtatib qoʻyilgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri xabariga koʻra, elektr taʼminotidagi nosozlik PG&E kompaniyasining 7 mingga yaqin mijoziga taʼsir koʻrsatgan. Waymo vakillari ijtimoiy tarmoqlar orqali foydalanuvchilarni xizmat vaqtincha toʻxtatilgani va tezyurar trassalardagi yoʻnalishlar yopilgani haqida ogohlantirgan. Kompaniya vaziyatni nazorat qilish va mahalliy sharoitga moslashish uchun ushbu choralarni koʻrishga majbur boʻlganini bildirdi.
Xavfsizlik choralari va texnik sabablarWaymo matbuot kotibining soʻzlariga koʻra, xizmatni toʻxtatish qarori elektr uzilishining koʻlamini baholash va mahalliy rasmiylar bilan muvofiqlashish maqsadida qabul qilingan. Robotaksilar svetoforlar ishlamay qolgan va koʻchalarda tartibsizlik yuzaga kelgan sharoitda xavfni kamaytirish uchun vaqtincha harakatdan toʻxtatilgan.
Taʼkidlash joizki, bu Waymo avtomobillari bilan bogʻliq birinchi bunday holat emas. Avvalroq, dekabr oyidagi elektr uzilishlarida ham bir nechta robotaksilar koʻchalarda qolib ketgan edi. Shuningdek, 4-iyul kuni Oltin darvoza koʻprigidagi bayram tadbirlari vaqtida ham shunga oʻxshash hodisa transport harakatini qiyinlashtirgan edi.
Tartibga solish masalalariUshbu voqea fonida San-Fransisko meri Daniel Lurie avtonom transport vositalarini tartibga soluvchi shtat qonunchiligini kuchaytirishga chaqirdi. Merning fikricha, rejalashtirilgan yoki kutilmagan favqulodda vaziyatlarda haydovchisiz avtomobillarning qanday harakatlanishi boʻyicha aniqroq va qatʼiy qoidalar ishlab chiqilishi zarur.
Hozirda Waymo xizmati toʻliq tiklangan va avtomobillar odatdagi rejimda mijozlarga xizmat koʻrsatishda davom etmoqda. Biroq, texnologik gigantlar uchun shahar infratuzilmasidagi uzilishlar hali ham jiddiy sinov boʻlib qolmoqda. Bu kabi holatlar Oʻzbekiston kabi endigina haydovchisiz transport texnologiyalarini oʻrganayotgan davlatlar uchun ham kelajakda infratuzilma barqarorligi qanchalik muhim ekanini koʻrsatadi.
…