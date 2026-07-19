San-Fransiskoda Waymo robotaksilari faoliyati vaqtincha toʻxtatildi

·0·Texno
San-Fransiskoda Waymo robotaksilari faoliyati vaqtincha toʻxtatildi

Alphabet xoldingiga tegishli boʻlgan Waymo kompaniyasi San-Fransisko shahridagi robotaksi xizmatini qisqa muddatli tanaffusdan soʻng qayta tikladi. Shaharda yuz bergan keng koʻlamli elektr energiyasi uzilishi sababli haydovchisiz harakatlanuvchi avtomobillar xavfsizlik nuqtai nazaridan bir soatga toʻxtatib qoʻyilgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri xabariga koʻra, elektr taʼminotidagi nosozlik PG&E kompaniyasining 7 mingga yaqin mijoziga taʼsir koʻrsatgan. Waymo vakillari ijtimoiy tarmoqlar orqali foydalanuvchilarni xizmat vaqtincha toʻxtatilgani va tezyurar trassalardagi yoʻnalishlar yopilgani haqida ogohlantirgan. Kompaniya vaziyatni nazorat qilish va mahalliy sharoitga moslashish uchun ushbu choralarni koʻrishga majbur boʻlganini bildirdi.

Xavfsizlik choralari va texnik sabablar

Waymo matbuot kotibining soʻzlariga koʻra, xizmatni toʻxtatish qarori elektr uzilishining koʻlamini baholash va mahalliy rasmiylar bilan muvofiqlashish maqsadida qabul qilingan. Robotaksilar svetoforlar ishlamay qolgan va koʻchalarda tartibsizlik yuzaga kelgan sharoitda xavfni kamaytirish uchun vaqtincha harakatdan toʻxtatilgan.

Taʼkidlash joizki, bu Waymo avtomobillari bilan bogʻliq birinchi bunday holat emas. Avvalroq, dekabr oyidagi elektr uzilishlarida ham bir nechta robotaksilar koʻchalarda qolib ketgan edi. Shuningdek, 4-iyul kuni Oltin darvoza koʻprigidagi bayram tadbirlari vaqtida ham shunga oʻxshash hodisa transport harakatini qiyinlashtirgan edi.

Tartibga solish masalalari

Ushbu voqea fonida San-Fransisko meri Daniel Lurie avtonom transport vositalarini tartibga soluvchi shtat qonunchiligini kuchaytirishga chaqirdi. Merning fikricha, rejalashtirilgan yoki kutilmagan favqulodda vaziyatlarda haydovchisiz avtomobillarning qanday harakatlanishi boʻyicha aniqroq va qatʼiy qoidalar ishlab chiqilishi zarur.

Hozirda Waymo xizmati toʻliq tiklangan va avtomobillar odatdagi rejimda mijozlarga xizmat koʻrsatishda davom etmoqda. Biroq, texnologik gigantlar uchun shahar infratuzilmasidagi uzilishlar hali ham jiddiy sinov boʻlib qolmoqda. Bu kabi holatlar Oʻzbekiston kabi endigina haydovchisiz transport texnologiyalarini oʻrganayotgan davlatlar uchun ham kelajakda infratuzilma barqarorligi qanchalik muhim ekanini koʻrsatadi.

WaymoRobotaksiSan-FransiskoTexnologiyaAlphabet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Astronomlar kutilmagan kashfiyot qilishdi: 1998 SH2 asteroidi aslida kometa boʻlib chiqdiAstronomlar kutilmagan kashfiyot qilishdi: 1998 SH2 asteroidi aslida kometa boʻlib chiqdiBugun, 00:20Xitoyning Kimi modeli dunyo texnologiya bozorini larzaga keltirdiXitoyning Kimi modeli dunyo texnologiya bozorini larzaga keltirdiKecha, 23:51Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdiTesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdiKecha, 22:19AQSH elektromobillar bozorida tanazzul: Honda va Sony loyihalari toʻxtatildiAQSH elektromobillar bozorida tanazzul: Honda va Sony loyihalari toʻxtatildiKecha, 21:55AQSHda davlat xizmatchilariga ish telefonlarida TikTok ishlatishga ruxsat berildiAQSHda davlat xizmatchilariga ish telefonlarida TikTok ishlatishga ruxsat berildiKecha, 21:00Hubble va James Webb koinotda eng uzoq orbitaga ega qora tuynukni aniqladiHubble va James Webb koinotda eng uzoq orbitaga ega qora tuynukni aniqladiKecha, 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda