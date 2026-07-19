Astronomlar kutilmagan kashfiyot qilishdi: 1998 SH2 asteroidi aslida kometa boʻlib chiqdi

·24·Texno
Astronomlar kutilmagan kashfiyot qilishdi: 1998 SH2 asteroidi aslida kometa boʻlib chiqdi

Astronomiya olamida uzoq yillik tasavvurlarni oʻzgartirib yuborgan muhim voqea yuz berdi. 1998-yilda kashf etilgan va shu paytgacha oddiy asteroid deb hisoblab kelingan 1998 SH2 osmon jismi aslida kometa ekanligi isbotlandi. Nature Astronomy jurnalida eʼlon qilingan tadqiqotga koʻra, bu kashfiyot nafaqat matematik hisob-kitoblar, balki bevosita vizual kuzatuvlar orqali ham oʻz tasdigʻini topdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur obyekti oʻrganishga 2025-yilning avgust oyida yuz bergan kutilmagan hodisa turtki boʻldi. Oʻshanda 380 metrli jism Yerga 0,02 astronomik birlik masofada yaqinlashgan edi. AQSHdagi Goldstone radiolokatsiya majmuasi orqali rejalashtirilgan kuzatuvlar kutilmagan xatolik tufayli amalga oshmadi: obyekt hisoblangan koordinatalarda topilmadi. Braziliyadagi Wykrota-Centro de Estudos Astronómicos de Minas Gerais observatoriyasi esa jismning oʻz orbitasidan sezilarli darajada chetga chiqqanini qayd etdi.

Matematik bashoratdan vizual tasdiqgacha

Olimlar jismning harakatidagi bunday ogʻishni faqatgina gravitatsiyaga bogʻliq boʻlmagan tezlanish bilan tushuntirish mumkinligini aniqlashdi. Bu hodisa kometalarga xos boʻlib, ulardagi muz qatlamining bugʻlanishi (degazatsiya) natijasida yuzaga keladigan reaktiv kuchdir. Hisob-kitoblarga koʻra, obyekt soniyasiga 1,2 × 10^24 molekula gaz chiqarmoqda, bu esa uning tarkibida muz zaxiralari borligidan dalolat beradi.

Dastlab hech qanday faollik belgilari koʻrinmagan boʻlsa-da, dunyoning eng yirik teleskoplari ishga solindi. Gavayidagi CFHT va Chilidagi VLT (Very Large Telescope) qurilmalari yordamida olingan tasvirlarda 1998 SH2 atrofida juda xira gaz-chang qobigʻi va ensiz dum shakllangani maʼlum boʻldi. Bu kometaning "niqoblanish" qobiliyati uning yuzasidagi past nur qaytarish xususiyati (albedo) bilan bogʻliq ekanligi aniqlandi.

Sayyoraviy mudofaa va yangi xavflar

Ushbu kashfiyot Yer sayyorasini koinotdagi xavflardan himoya qilish strategiyasi uchun oʻta muhimdir. P/1998 SH2 deb qayta nomlangan ushbu jism kabi "yashirin kometalar" asteroidlarga qaraganda xavfliroq hisoblanadi. Chunki ularning orbitasi reaktiv kuchlar taʼsirida kutilmagan yoʻnalishda oʻzgarishi mumkin, bu esa ularning Yer bilan toʻqnashish ehtimolini hisoblashni qiyinlashtiradi.

Hozirgi vaqtda olimlarga kometa orbitasida harakatlanuvchi 2000 dan ortiq Yerga yaqin asteroidlar maʼlum. Ularning 285 tasi 140 metrdan kattaroq boʻlib, potentsial xavfli deb tasniflangan. Yangi maʼlumotlar ushbu jismlarning koʻpchiligi aslida muzlagan kometalar boʻlishi mumkinligini koʻrsatmoqda. Bu esa kelajakda DART missiyasi kabi asteroidlar yoʻnalishini oʻzgartirish loyihalarini ishlab chiqishda jismning gʻovak tuzilishini hisobga olishni taqozo etadi.

Shuningdek, ushbu tadqiqot Yer yuzidagi okeanlarning paydo boʻlishi haqidagi nazariyalarga ham oʻzgartirish kiritishi mumkin. Qadimgi davrlarda aynan shunday yashirin kometalar sayyoramizga suv tashigan boʻlishi ehtimoli yuqori. Kelajakda Chilida qurilayotgan Vera Rubin observatoriyasi yordamida bunday "qorongʻu kometalar"ni ommaviy ravishda qidirish rejalashtirilgan.

KosmosAstronomiyaKometaAsteroidFan-texnika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

San-Fransiskoda Waymo robotaksilari faoliyati vaqtincha toʻxtatildiSan-Fransiskoda Waymo robotaksilari faoliyati vaqtincha toʻxtatildiBugun, 00:50Xitoyning Kimi modeli dunyo texnologiya bozorini larzaga keltirdiXitoyning Kimi modeli dunyo texnologiya bozorini larzaga keltirdiKecha, 23:51Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdiTesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdiKecha, 22:19AQSH elektromobillar bozorida tanazzul: Honda va Sony loyihalari toʻxtatildiAQSH elektromobillar bozorida tanazzul: Honda va Sony loyihalari toʻxtatildiKecha, 21:55AQSHda davlat xizmatchilariga ish telefonlarida TikTok ishlatishga ruxsat berildiAQSHda davlat xizmatchilariga ish telefonlarida TikTok ishlatishga ruxsat berildiKecha, 21:00Hubble va James Webb koinotda eng uzoq orbitaga ega qora tuynukni aniqladiHubble va James Webb koinotda eng uzoq orbitaga ega qora tuynukni aniqladiKecha, 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda