Bronza uchun so‘nggi jang: Fransiya va Angliya tarkiblari e’lon qilindi

·52·Sport
Bronza uchun so‘nggi jang: Fransiya va Angliya tarkiblari e’lon qilindi

JCH–2026da chempionlik orzusidan mahrum bo‘lgan Fransiya va Angliya milliy jamoalari turnirni medal bilan yakunlash uchun maydonga chiqadi. Bronza bahsida har ikki murabbiy asosiy tarkibda bir qator kutilmagan o‘zgarishlarni amalga oshirdi.

Uchrashuv 19 iyulga o‘tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 02:00 da boshlanadi.

Ikki jamoa ham yarimfinalda to‘xtatildi

Fransiya milliy jamoasi yarimfinalda Ispaniyaga qarshi bahs olib borib, 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Dide Desham shogirdlari raqib darvozasi oldida imkoniyatlar yaratgan bo‘lsa-da, ulardan foydalana olmadi.

Angliya esa amaldagi jahon chempioni Argentina bilan keskin o‘yin o‘tkazdi. Tomas Tuxel jamoasi 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib, final yo‘llanmasidan quruq qoldi.

Endi ikki terma jamoa ham mundialni g‘alaba va bronza medali bilan yakunlashga harakat qiladi.

Mbappe Fransiya hujumiga boshchilik qiladi

Fransiyaning asosiy tarkibida darvozani Mayk Menyan qo‘riqlaydi. Himoya chizig‘idan Malo Gyusto, Ibrahima Konate, Maksim Lakrua va Teo Ernandes joy olgan.

Yarimhimoya va hujumda esa Rayan Sherki, Adriyen Rabo, Dezire Duye, Varren Zair-Emeri va Maykl Olise harakat qiladi. Jamoaning asosiy gol umidi Kilian Mbappe bo‘lib qolmoqda.

Fransiya tarkibi:

  • Menyan, Gyusto, Konate, Lakrua, Ernandes, Sherki, Rabo, Duye, Zair-Emeri, Olise, Mbappe.

Tuxel hujumda Ayvan Toniga ishonch bildirdi

Angliya darvozasini Din Henderson qo‘riqlaydi. Himoya chizig‘ida Jarrel Kuansa, Ezri Konsa, Djed Spens va Mark Gehi maydonga tushadi.

Yarimhimoyada Morgan Rojers, Deklan Rays va Eberechi Eze harakat qiladi. Hujum qanotlarida Bukayo Saka va Markus Reshford o‘ynasa, markaziy hujumchi vazifasi Ayvan Toniga topshirilgan.

Angliya tarkibi:

  • Henderson, Kuansa, Konsa, Spens, Gehi, Rojers, Rays, Eze, Saka, Reshford, Ayvan Toni.

JCH–2026. Uchinchi o‘rin uchun bahs

Fransiya — Angliya

Sana: 19 iyul
Boshlanish vaqti: 02:00, Toshkent vaqti

Bronza bahsi finalga chiqa olmagan jamoalar uchun tasalli o‘yinidek ko‘rinishi mumkin. Ammo Angliya tarixiy natija, Fransiya esa Dide Deshamni g‘alaba bilan kuzatish uchun maydonga chiqadi.

Asosiy savol — Mbappe yetakchiligidagi Fransiya ustun keladimi yoki Tuxelning yangilangan tarkibi Angliyaga medal olib keladimi?

FranceEnglandKylian MbappeThomas TuchelArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...Bugun, 01:38Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!Bugun, 01:36Chelsi transfer bozorida portlash qildi: Morgan Rogers rekord summaga sotib olindiChelsi transfer bozorida portlash qildi: Morgan Rogers rekord summaga sotib olindiBugun, 01:33Kylian Mbappe Didye Deshamning ketishi haqida: «Biz murabbiyimizga munosib yakun bera olmadik»Kylian Mbappe Didye Deshamning ketishi haqida: «Biz murabbiyimizga munosib yakun bera olmadik»Bugun, 01:33Liverpul Janubiy Amerikaning yangi yulduzini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaLiverpul Janubiy Amerikaning yangi yulduzini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 01:15Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Kristal Pelas Maksans Lakrua narxini belgiladiChelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Kristal Pelas Maksans Lakrua narxini belgiladiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi