Bronza uchun so‘nggi jang: Fransiya va Angliya tarkiblari e’lon qilindi
JCH–2026da chempionlik orzusidan mahrum bo‘lgan Fransiya va Angliya milliy jamoalari turnirni medal bilan yakunlash uchun maydonga chiqadi. Bronza bahsida har ikki murabbiy asosiy tarkibda bir qator kutilmagan o‘zgarishlarni amalga oshirdi.
Uchrashuv 19 iyulga o‘tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 02:00 da boshlanadi.
Ikki jamoa ham yarimfinalda to‘xtatildi
Fransiya milliy jamoasi yarimfinalda Ispaniyaga qarshi bahs olib borib, 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Dide Desham shogirdlari raqib darvozasi oldida imkoniyatlar yaratgan bo‘lsa-da, ulardan foydalana olmadi.
Angliya esa amaldagi jahon chempioni Argentina bilan keskin o‘yin o‘tkazdi. Tomas Tuxel jamoasi 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib, final yo‘llanmasidan quruq qoldi.
Endi ikki terma jamoa ham mundialni g‘alaba va bronza medali bilan yakunlashga harakat qiladi.
Mbappe Fransiya hujumiga boshchilik qiladi
Fransiyaning asosiy tarkibida darvozani Mayk Menyan qo‘riqlaydi. Himoya chizig‘idan Malo Gyusto, Ibrahima Konate, Maksim Lakrua va Teo Ernandes joy olgan.
Yarimhimoya va hujumda esa Rayan Sherki, Adriyen Rabo, Dezire Duye, Varren Zair-Emeri va Maykl Olise harakat qiladi. Jamoaning asosiy gol umidi Kilian Mbappe bo‘lib qolmoqda.
Fransiya tarkibi:
Menyan, Gyusto, Konate, Lakrua, Ernandes, Sherki, Rabo, Duye, Zair-Emeri, Olise, Mbappe.
Tuxel hujumda Ayvan Toniga ishonch bildirdi
Angliya darvozasini Din Henderson qo‘riqlaydi. Himoya chizig‘ida Jarrel Kuansa, Ezri Konsa, Djed Spens va Mark Gehi maydonga tushadi.
Yarimhimoyada Morgan Rojers, Deklan Rays va Eberechi Eze harakat qiladi. Hujum qanotlarida Bukayo Saka va Markus Reshford o‘ynasa, markaziy hujumchi vazifasi Ayvan Toniga topshirilgan.
Angliya tarkibi:
Henderson, Kuansa, Konsa, Spens, Gehi, Rojers, Rays, Eze, Saka, Reshford, Ayvan Toni.
JCH–2026. Uchinchi o‘rin uchun bahs
Fransiya — Angliya
Sana: 19 iyul
Boshlanish vaqti: 02:00, Toshkent vaqti
Bronza bahsi finalga chiqa olmagan jamoalar uchun tasalli o‘yinidek ko‘rinishi mumkin. Ammo Angliya tarixiy natija, Fransiya esa Dide Deshamni g‘alaba bilan kuzatish uchun maydonga chiqadi.
Asosiy savol — Mbappe yetakchiligidagi Fransiya ustun keladimi yoki Tuxelning yangilangan tarkibi Angliyaga medal olib keladimi?
…