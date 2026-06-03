Paul Pogba uchun MLS yoki Saudiya Arabistoni eng maqbul variant boʻlishi mumkin
Fransiyalik yarim himoyachi Paul Pogba Monaco safida kutilgan oʻyinni namoyish eta olmagach, uning faoliyatini MLS yoki Saudiya Arabistoni Pro ligasida davom ettirishi eng toʻgʻri yoʻl ekanligi haqida fikrlar bildirilmoqda. Manchester Yunayted va Yuventus klublarining sobiq yulduzi doping tufayli uzoq muddatli chetlatishdan soʻng katta futbolga qaytgan edi, biroq uning Fransiyadagi faoliyati omadsiz kechmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Liverpul va Monaco jamoalarining sobiq himoyachisi John Arne Riise Pogbaning hozirgi holatidan hafsalasi pir boʻlganini yashirmadi. 2018-yilgi jahon chempioni 2025-26-yilgi mavsumda bor-yoʻgʻi 6 ta oʻyinda maydonga tushib, birorta ham gol ura olmadi. Riisening fikricha, 33 yoshli futbolchi oʻzining avvalgi darajasidan ancha uzoqlashib qolgan.
“U oʻzining eng yuqori choʻqqisida boʻlganida oʻyinidan zavq oladigan ajoyib futbolchi edi. U doim tabassum bilan toʻp surardi. Soʻnggi yillarda sodir boʻlgan voqealar meni biroz xafa qildi. Men uning Monaco safida yana oʻzini koʻrsatishiga umid qilgan edim, ammo jarohatlar va boshqa omillar bunga yoʻl qoʻymadi”, — deydi Riise.
Ekspertning taʼkidlashicha, Paul Pogba hozirda jismoniy jihatdan yetarli darajada tayyor emas va uning harakatlarida avvalgi oʻtkirlik sezilmayapti. Shu sababli, yuqori darajadagi Yevropa futbolidan koʻra, bosim kamroq boʻlgan AQSH yoki Saudiya Arabistoni chempionatlari uning faoliyatini yakunlash uchun eng yaxshi joy boʻlishi mumkin.
Pogbaning Monaco bilan shartnomasi qanday yakunlanishi hozircha soʻroq ostida turibdi. Agar u kelasi mavsumgacha oʻz formasini tiklay olmasa, transfer oynasida yangi yoʻnalishlarni koʻrib chiqishiga toʻgʻri keladi. Hozircha yarim himoyachi oʻzining jismoniy holatini yaxshilash ustida ishlashda davom etmoqda.
…