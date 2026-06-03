Paul Pogba uchun MLS yoki Saudiya Arabistoni eng maqbul variant boʻlishi mumkin

·68·Sport
Paul Pogba uchun MLS yoki Saudiya Arabistoni eng maqbul variant boʻlishi mumkin

Fransiyalik yarim himoyachi Paul Pogba Monaco safida kutilgan oʻyinni namoyish eta olmagach, uning faoliyatini MLS yoki Saudiya Arabistoni Pro ligasida davom ettirishi eng toʻgʻri yoʻl ekanligi haqida fikrlar bildirilmoqda. Manchester Yunayted va Yuventus klublarining sobiq yulduzi doping tufayli uzoq muddatli chetlatishdan soʻng katta futbolga qaytgan edi, biroq uning Fransiyadagi faoliyati omadsiz kechmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Liverpul va Monaco jamoalarining sobiq himoyachisi John Arne Riise Pogbaning hozirgi holatidan hafsalasi pir boʻlganini yashirmadi. 2018-yilgi jahon chempioni 2025-26-yilgi mavsumda bor-yoʻgʻi 6 ta oʻyinda maydonga tushib, birorta ham gol ura olmadi. Riisening fikricha, 33 yoshli futbolchi oʻzining avvalgi darajasidan ancha uzoqlashib qolgan.

“U oʻzining eng yuqori choʻqqisida boʻlganida oʻyinidan zavq oladigan ajoyib futbolchi edi. U doim tabassum bilan toʻp surardi. Soʻnggi yillarda sodir boʻlgan voqealar meni biroz xafa qildi. Men uning Monaco safida yana oʻzini koʻrsatishiga umid qilgan edim, ammo jarohatlar va boshqa omillar bunga yoʻl qoʻymadi”, — deydi Riise.

Ekspertning taʼkidlashicha, Paul Pogba hozirda jismoniy jihatdan yetarli darajada tayyor emas va uning harakatlarida avvalgi oʻtkirlik sezilmayapti. Shu sababli, yuqori darajadagi Yevropa futbolidan koʻra, bosim kamroq boʻlgan AQSH yoki Saudiya Arabistoni chempionatlari uning faoliyatini yakunlash uchun eng yaxshi joy boʻlishi mumkin.

Pogbaning Monaco bilan shartnomasi qanday yakunlanishi hozircha soʻroq ostida turibdi. Agar u kelasi mavsumgacha oʻz formasini tiklay olmasa, transfer oynasida yangi yoʻnalishlarni koʻrib chiqishiga toʻgʻri keladi. Hozircha yarim himoyachi oʻzining jismoniy holatini yaxshilash ustida ishlashda davom etmoqda.

Paul PogbaMonacoTransferMLSSaudiya Arabistoni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi