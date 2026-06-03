Cole Palmer JChdan chetda qolganidan soʻng Ibitsada hordiq chiqarmoqda

·141·Sport
Cole Palmer JChdan chetda qolganidan soʻng Ibitsada hordiq chiqarmoqda

Chelsi yulduzi Cole Palmer Angliya terma jamoasining Jahon chempionati uchun qaydnomasidan joy ololmagach, kutilmagan yozgi taʼtilni Ibitsada oʻtkazmoqda. Thomas Tuchel tomonidan eʼlon qilingan 26 talik roʻyxatdan tushib qolgan hujumchi O Beach Ibiza klubi egasi Wayne Lineker bilan birga dam olayotgani maʼlum boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Terma jamoadagi sheriklari Florida shtatida turnirga tayyorgarlikni boshlagan bir paytda, 24 yoshli futbolchi Oʻrta yer dengizi sohillarida quyosh nuridan bahramand boʻlmoqda. Bu Palmer uchun begona joy emas; u oʻtgan yili Manchester Siti tarkibida klublar oʻrtasidagi Jahon chempionatida qatnashganidan soʻng ham aynan shu yerda hordiq chiqargan edi. Biroq bu safargi tashrif bayramona kayfiyatda emas, balki terma jamoadan chetlatilish ortidan kelgan tushkunlikni yengish maqsadida amalga oshirildi.

Thomas Tuchelning Palmerni uyda qoldirish qarori Angliyada katta muhokamalarga sabab boʻldi. Stamford Bridgedagi debyut mavsumida porlagan sobiq Manchester Siti aʼzosi, yakunlangan mavsumda barqaror oʻyin koʻrsata olmadi. Kichik jarohatlar va sport formasidagi pasayish uning AQSHga boradigan samolyotdan joy olishiga toʻsqinlik qildi.

2024-25-yilgi mavsumda Palmer Angliya Premer-ligasida 15 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu koʻrsatkich Enzo Maresca qoʻl ostidagi oʻtgan mavsumga nisbatan beshtaga kamdir. Aynan mana shu samaradorlikning pasayishi Tuchelning boshqa variantlarni tanlashiga sabab boʻlgan koʻrinadi.

Hozirda Angliya terma jamoasi Mayami issigʻida mashgʻulotlarni davom ettirmoqda. Ular shanba kuni Yangi Zelandiyaga qarshi nazorat bahsida maydonga tushishadi, soʻngra Kosta-Rika bilan kuch sinashib, Kanzas-Sitidagi qarorgohga yoʻl olishadi. Palmer esa Manchesterdan transfer qilinganidan beri ilk bor uzoq muddatli tanaffusga chiqdi.

Cole PalmerChelsiAngliyaJahon ChempionatiThomas Tuchel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi