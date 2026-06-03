Cole Palmer JChdan chetda qolganidan soʻng Ibitsada hordiq chiqarmoqda
Chelsi yulduzi Cole Palmer Angliya terma jamoasining Jahon chempionati uchun qaydnomasidan joy ololmagach, kutilmagan yozgi taʼtilni Ibitsada oʻtkazmoqda. Thomas Tuchel tomonidan eʼlon qilingan 26 talik roʻyxatdan tushib qolgan hujumchi O Beach Ibiza klubi egasi Wayne Lineker bilan birga dam olayotgani maʼlum boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Terma jamoadagi sheriklari Florida shtatida turnirga tayyorgarlikni boshlagan bir paytda, 24 yoshli futbolchi Oʻrta yer dengizi sohillarida quyosh nuridan bahramand boʻlmoqda. Bu Palmer uchun begona joy emas; u oʻtgan yili Manchester Siti tarkibida klublar oʻrtasidagi Jahon chempionatida qatnashganidan soʻng ham aynan shu yerda hordiq chiqargan edi. Biroq bu safargi tashrif bayramona kayfiyatda emas, balki terma jamoadan chetlatilish ortidan kelgan tushkunlikni yengish maqsadida amalga oshirildi.
Thomas Tuchelning Palmerni uyda qoldirish qarori Angliyada katta muhokamalarga sabab boʻldi. Stamford Bridgedagi debyut mavsumida porlagan sobiq Manchester Siti aʼzosi, yakunlangan mavsumda barqaror oʻyin koʻrsata olmadi. Kichik jarohatlar va sport formasidagi pasayish uning AQSHga boradigan samolyotdan joy olishiga toʻsqinlik qildi.
2024-25-yilgi mavsumda Palmer Angliya Premer-ligasida 15 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu koʻrsatkich Enzo Maresca qoʻl ostidagi oʻtgan mavsumga nisbatan beshtaga kamdir. Aynan mana shu samaradorlikning pasayishi Tuchelning boshqa variantlarni tanlashiga sabab boʻlgan koʻrinadi.
Hozirda Angliya terma jamoasi Mayami issigʻida mashgʻulotlarni davom ettirmoqda. Ular shanba kuni Yangi Zelandiyaga qarshi nazorat bahsida maydonga tushishadi, soʻngra Kosta-Rika bilan kuch sinashib, Kanzas-Sitidagi qarorgohga yoʻl olishadi. Palmer esa Manchesterdan transfer qilinganidan beri ilk bor uzoq muddatli tanaffusga chiqdi.
…