Faridam yangi qo‘shig‘idan parcha ulashdi (video)

·0·Madaniyat
Faridam yangi qo‘shig‘idan parcha ulashdi (video)

Aktrisa va xonanda Faridam ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida muxlislarini hayajonga solgan yangi videoni e’lon qildi. San’atkor videoga “Qolsaydim” nomli yangi qo‘shig‘idan qisqa parchani joylashtirgani taxmin qilinmoqda.

Faridam videoga juda ta’sirli izoh ham qoldirdi. U ushbu tarona hali ham chin sevgiga ishonayotgan, yuragi bir necha bor singan bo‘lsa-da, sevishdan voz kechmagan insonlarga bag‘ishlanganini ta’kidladi.

“Bu qo‘shiq… shunday! U kutgan sevgisiga hali ham ishonayotgan, yuragi bir necha bor singan bo‘lsa ham sevishdan voz kechmagan insonlar uchun. Bir kun albatta… siz o‘zingizni hech qachon yo‘qotmaydigan, qo‘lingizni mahkam ushlaydigan, 'nihoyat uyimni topdim', deb his qildiradigan sevgiga duch kelasiz. Baxt sizni adashib emas, aynan o‘z vaqtida topsin”, — deb yozdi xonanda.

Mazkur videodan kelib chiqib, muxlislar bu “Qolsaydim” nomli yangi qo‘shiqning ilk tizeri ekanini taxmin qilmoqda. Qisqa parchaning o‘ziyoq tinglovchilarda katta qiziqish uyg‘otishga ulgurdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Odisseya” premerasi rekord daromad bilan boshlandi“Odisseya” premerasi rekord daromad bilan boshlandiBugun, 21:31Jan-Klod Van Damm musulmon bo‘lganmi: tarmoqdagi xabarlar nimasi bilan bahsli?Jan-Klod Van Damm musulmon bo‘lganmi: tarmoqdagi xabarlar nimasi bilan bahsli?Bugun, 17:41Dilnozning qiziga bag‘ishlangan “Qizim” taronasi premyera qilindi (video)Dilnozning qiziga bag‘ishlangan “Qizim” taronasi premyera qilindi (video)Bugun, 16:26“Janimde” qisqa fursatda muxlislar qalbidan joy oldi (video)“Janimde” qisqa fursatda muxlislar qalbidan joy oldi (video)Bugun, 16:10Durdona Qurbonova orzusidagi avtomobilni xarid qildi (video)Durdona Qurbonova orzusidagi avtomobilni xarid qildi (video)Bugun, 15:57Yulduz Usmonova imijini o‘zgartirib, yangi ko‘rinishda namoyon bo‘ldi! (video)Yulduz Usmonova imijini o‘zgartirib, yangi ko‘rinishda namoyon bo‘ldi! (video)Bugun, 14:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)