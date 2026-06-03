Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadi

·76·Sport
Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadi
Audio versiyasi

"Bavariya" jamoasining oʻsib borayotgan yulduzi Lennart Karl har bir uchrashuvda oʻz kumiri Lionel Messi siymosini oʻzi bilan birga olib yurishini maʼlum qildi. Germaniyalik yosh iqtidor sohibi Chempionlar ligasi tarixida ketma-ket uchta oʻyinda gol urgan eng yosh futbolchiga aylanib, Kylian Mbappe oʻrnatgan rekordni yangilashga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

18 yoshli futbolchining maʼlum qilishicha, u har bir rasmiy oʻyinda "Inter Miami" yulduzi tasviri tushirilgan maxsus himoya vositalaridan (shit) foydalanadi. Karl uchun bu shunchaki rasm emas, balki u intilayotgan yuksak choʻqqilarning doimiy eslatmasidir. Jahon chempioni suratini oʻzi bilan olib yurish unga ruhiy ustunlik va motivatsiya berishiga ishonadi.

Klubning "51" nomli jurnaliga bergan intervyusida Lennart Karl shunday deydi: "Ha, chap oyogʻimdagi himoya vositasida Messi tasvirlangan. Futbol oʻynashni boshlaganimdan beri u men uchun namuna — chap oyoqda oʻynaydi, boʻyi ham kichikroq va toʻp bilan aqlbovar qilmas ishlarni bajaradi. Uning surati yonimda boʻlishi menga qoʻshimcha kuch beradi va yuqori darajaga chiqishim uchun turtki boʻladi".

Messi uning asosiy ilhom manbai boʻlsa-da, Karl "Bavariya" mashgʻulotlarida tajribali jamoadoshlaridan ham koʻp narsa oʻrganmoqda. U ayniqsa Michael Olise harakatlarini kuzatishni yoqtirishini, shuningdek, Harry Kane va Joshua Kimmich kabi professionallarning ishga boʻlgan munosabati unga oʻrnak boʻlishini taʼkidlab oʻtdi.

BavariyaLionel MessiLennart KarlFutbolChempionlar Ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39Real Madrid himoya chizigʻini tubdan yangilamoqchi: Rüdigerga yangi raqobatchilarBugun, 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi