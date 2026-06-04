Manchester Yunayted Borussiya Dortmund himoyachisi uchun 40 mln yevro tikmoqda
Borussiya Dortmund markaziy himoyachisi Waldemar Anton faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirishi mumkin. The Mirror nashrining xabar berishicha, Manchester Yunayted germaniyalik himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish uchun 40 million yevro miqdorida taklif tayyorlamoqda. Klub skautlari futbolchining oʻyinlarini bir necha bor bevosita kuzatib borishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manchester Yunayted bosh murabbiyi Michael Carrick jamoaning himoya chizigʻini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Jamoaning asosiy himoyachilari Matthijs de Ligt va Lisandro Martinez tez-tez jarohat olayotgani sababli, klub rahbariyati Anton nomzodini asosiy nishon sifatida belgilagan. Avvalroq ushbu futbolchiga Aston Villa va Atletiko Madrid klublari ham qiziqish bildirgan edi.
Biroq, Borussiya Dortmund oʻz yetakchisini qoʻyib yuborish niyatida emas. Niko Kovac qoʻl ostidagi jamoada himoyachilar bilan bogʻliq muammolar mavjud: Niklas Süle faoliyatini yakunlagan, Emre Can esa ogʻir jarohat olib safdan chiqqan. Shunga qaramay, 29 yoshli himoyachiga boʻlayotgan katta qiziqish transfer oynasining asosiy voqealaridan biriga aylanishi mumkin.
Waldemar Anton hozirda Germaniya terma jamoasi bilan Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Julian Nagelsmann uni nafaqat markaziy himoyada, balki zarurat tugʻilganda oʻng qanotda ham sinab koʻrishi kutilmoqda. Futbolchining Dortmund klubi bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilga qadar imzolangan.
…