Manchester Yunayted Borussiya Dortmund himoyachisi uchun 40 mln yevro tikmoqda

·199·Sport
Manchester Yunayted Borussiya Dortmund himoyachisi uchun 40 mln yevro tikmoqda
Audio versiyasi

Borussiya Dortmund markaziy himoyachisi Waldemar Anton faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirishi mumkin. The Mirror nashrining xabar berishicha, Manchester Yunayted germaniyalik himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish uchun 40 million yevro miqdorida taklif tayyorlamoqda. Klub skautlari futbolchining oʻyinlarini bir necha bor bevosita kuzatib borishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manchester Yunayted bosh murabbiyi Michael Carrick jamoaning himoya chizigʻini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Jamoaning asosiy himoyachilari Matthijs de Ligt va Lisandro Martinez tez-tez jarohat olayotgani sababli, klub rahbariyati Anton nomzodini asosiy nishon sifatida belgilagan. Avvalroq ushbu futbolchiga Aston Villa va Atletiko Madrid klublari ham qiziqish bildirgan edi.

Biroq, Borussiya Dortmund oʻz yetakchisini qoʻyib yuborish niyatida emas. Niko Kovac qoʻl ostidagi jamoada himoyachilar bilan bogʻliq muammolar mavjud: Niklas Süle faoliyatini yakunlagan, Emre Can esa ogʻir jarohat olib safdan chiqqan. Shunga qaramay, 29 yoshli himoyachiga boʻlayotgan katta qiziqish transfer oynasining asosiy voqealaridan biriga aylanishi mumkin.

Waldemar Anton hozirda Germaniya terma jamoasi bilan Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Julian Nagelsmann uni nafaqat markaziy himoyada, balki zarurat tugʻilganda oʻng qanotda ham sinab koʻrishi kutilmoqda. Futbolchining Dortmund klubi bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilga qadar imzolangan.

Manchester YunaytedBorussiya DortmundTransferlarWaldemar AntonAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39Real Madrid himoya chizigʻini tubdan yangilamoqchi: Rüdigerga yangi raqobatchilarBugun, 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi