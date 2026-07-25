36 haftalik chaqaloq o‘limida ayblangan ayol nega oqlandi?

·233·Dunyo
36 haftalik chaqaloq o‘limida ayblangan ayol nega oqlandi?

Janubiy Koreyada katta muhokamalarga sabab bo‘lgan sud ishi bo‘yicha kutilmagan qaror qabul qilindi. 36 haftalik homiladorligini tugatgani ortidan chaqalog‘ini o‘ldirganlikda ayblangan 20 yoshli ayol apellyatsiya sudi qarori bilan oqlandi.

Ma’lum bo‘lishicha, mazkur ayol 2024 yilda YouTube orqali homiladorligini sakkiz oyligida tugatgani haqida video e’lon qilgan. Bu holat jamoatchilikda keskin muhokamalarga sabab bo‘lib, Janubiy Koreya Sog‘liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan rasmiy tekshiruv boshlangan.

Tergov jarayonida prokurorlar chaqaloq kesarcha kesish amaliyoti orqali tirik tug‘ilgani, keyin esa muzlatgichga joylanib vafot etganini ma’lum qilgan. Shu asosda birinchi instansiya sudi ayolga uch yillik shartli jazo tayinlagan. Shuningdek, operatsiyani o‘tkazgan jarroh to‘rt yilga, xususiy shifoxona rahbari esa olti yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi.

Biroq apellyatsiya instansiyasi ishni qayta ko‘rib chiqib, ayolni aybsiz deb topdi. Himoya tomonining bildirishicha, vositachi unga chaqaloq o‘lik tug‘ilishini aytgan va u sodir bo‘lgan voqealarning asl tafsilotlaridan bexabar bo‘lgan.

Shu bilan birga, sud tibbiyot xodimlariga nisbatan tayinlangan jazolarni ham yengillashtirdi. Jarrohning jazosi 2,5 yilga, shifoxona direktorining jazosi esa to‘rt yilga qisqartirildi. Ikki tibbiyot xodimi chaqaloqning o‘limi bilan bog‘liq harakatlarda ishtirok etganini tan olgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ayol homiladorligini faqat yettinchi oyda bilgan. Uning ta’kidlashicha, doimiy daromadga ega emasligi, shuningdek, homiladorlik davrida spirtli ichimlik iste’mol qilgani va chekkani sababli homilani oldirishga qaror qilgan. Bu voqea Janubiy Koreyada kech muddatli abortlar va tibbiy mas’uliyat masalasini yana bir bor dolzarb mavzular qatoriga olib chiqdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futbol yulduzi Mbappe sevgilisi bilan ko‘rindi: Parijdagi kadrlar shov-shuv uyg‘otdiFutbol yulduzi Mbappe sevgilisi bilan ko‘rindi: Parijdagi kadrlar shov-shuv uyg‘otdiBugun, 20:39Yaponiya noqonuniy yurgan yana ikki o‘zbekistonlikni deportatsiya qildiYaponiya noqonuniy yurgan yana ikki o‘zbekistonlikni deportatsiya qildiBugun, 18:12Maradonaning «Xudoning qo‘li» va «Asr goli» urilgan to‘p auksionga qo‘yildi (video)Maradonaning «Xudoning qo‘li» va «Asr goli» urilgan to‘p auksionga qo‘yildi (video)Bugun, 18:04Hindistonda shov-shuv: kelin qaynotasining jinsiy a’zosiga pichoq bilan hujum qildiHindistonda shov-shuv: kelin qaynotasining jinsiy a’zosiga pichoq bilan hujum qildiBugun, 16:43Boquvchisiga taqlid qilgan yoqimtoy panda internetda barchani ko‘nglidan joy olib ulgurdi! (video)Boquvchisiga taqlid qilgan yoqimtoy panda internetda barchani ko‘nglidan joy olib ulgurdi! (video)Bugun, 16:24Kafedagi kutilmagan mehmon: 900 kilolik buqa (video)Kafedagi kutilmagan mehmon: 900 kilolik buqa (video)Bugun, 16:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi