36 haftalik chaqaloq o‘limida ayblangan ayol nega oqlandi?
Janubiy Koreyada katta muhokamalarga sabab bo‘lgan sud ishi bo‘yicha kutilmagan qaror qabul qilindi. 36 haftalik homiladorligini tugatgani ortidan chaqalog‘ini o‘ldirganlikda ayblangan 20 yoshli ayol apellyatsiya sudi qarori bilan oqlandi.
Ma’lum bo‘lishicha, mazkur ayol 2024 yilda YouTube orqali homiladorligini sakkiz oyligida tugatgani haqida video e’lon qilgan. Bu holat jamoatchilikda keskin muhokamalarga sabab bo‘lib, Janubiy Koreya Sog‘liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan rasmiy tekshiruv boshlangan.
Tergov jarayonida prokurorlar chaqaloq kesarcha kesish amaliyoti orqali tirik tug‘ilgani, keyin esa muzlatgichga joylanib vafot etganini ma’lum qilgan. Shu asosda birinchi instansiya sudi ayolga uch yillik shartli jazo tayinlagan. Shuningdek, operatsiyani o‘tkazgan jarroh to‘rt yilga, xususiy shifoxona rahbari esa olti yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Biroq apellyatsiya instansiyasi ishni qayta ko‘rib chiqib, ayolni aybsiz deb topdi. Himoya tomonining bildirishicha, vositachi unga chaqaloq o‘lik tug‘ilishini aytgan va u sodir bo‘lgan voqealarning asl tafsilotlaridan bexabar bo‘lgan.
Shu bilan birga, sud tibbiyot xodimlariga nisbatan tayinlangan jazolarni ham yengillashtirdi. Jarrohning jazosi 2,5 yilga, shifoxona direktorining jazosi esa to‘rt yilga qisqartirildi. Ikki tibbiyot xodimi chaqaloqning o‘limi bilan bog‘liq harakatlarda ishtirok etganini tan olgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, ayol homiladorligini faqat yettinchi oyda bilgan. Uning ta’kidlashicha, doimiy daromadga ega emasligi, shuningdek, homiladorlik davrida spirtli ichimlik iste’mol qilgani va chekkani sababli homilani oldirishga qaror qilgan. Bu voqea Janubiy Koreyada kech muddatli abortlar va tibbiy mas’uliyat masalasini yana bir bor dolzarb mavzular qatoriga olib chiqdi.
…