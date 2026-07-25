«Barselona» yangi mavsumni 4:1 hisobidagi g‘alaba bilan boshladi
«Barselona» yangi mavsum oldidan tayyorgarlik jarayonidagi ilk nazorat uchrashuvini o‘tkazdi. Hans-Diter Flik shogirdlari yopiq tartibda tashkil etilgan bahsda «Yevropa» klubini 4:1 hisobida mag‘lub etdi.
Kataloniyaliklar uchun mazkur o‘yin futbolchilarning jismoniy holatini baholash va yangi mavsum oldidan taktik rejalarni sinovdan o‘tkazish imkoniyati bo‘ldi.
Ilk o‘rtoqlik bahsi yopiq tartibda o‘tdi
Uchrashuv 24 iyul kuni «Barselona»ning yozgi yig‘ini doirasida tashkil etildi. Kataloniyaliklarning raqibi Barselona shahrida joylashgan «Yevropa» klubi bo‘ldi.
Ispaniya futbolining uchinchi divizionida ishtirok etadigan jamoaga qarshi bahs muxlislar va ommaviy axborot vositalari uchun yopiq tartibda o‘tkazildi.
Shu sabab uchrashuv tarkiblari, gol mualliflari va o‘yinning batafsil statistikasi hozircha ochiqlanmagan.
Flik shogirdlari to‘rtta gol urdi
«Barselona» nazorat uchrashuvida raqib darvozasini to‘rt marta ishg‘ol qilib, 4:1 hisobida yirik g‘alabaga erishdi.
O‘rtoqlik bahslarida yakuniy natijadan ko‘ra futbolchilarning tayyorgarlik darajasi muhimroq bo‘lsa-da, birinchi uchrashuvda to‘rtta gol urilishi jamoa hujumi uchun ijobiy signal bo‘ldi.
Bunday o‘yinlar Flikka:
asosiy tarkib uchun nomzodlarni baholash;
yosh futbolchilarni sinovdan o‘tkazish;
taktik o‘zgarishlarni tekshirish;
jamoaning jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish imkonini beradi.
Yangi mavsumdagi ilk rasmiy raqib — «Elche»
Kataloniyaliklar yangi mavsumdagi birinchi rasmiy uchrashuvini 23 avgust kuni o‘tkazadi.
«Barselona» ushbu bahsda «Elche»ga qarshi maydonga tushadi. Shu vaqtga qadar jamoa yana bir nechta nazorat uchrashuvi o‘tkazib, rasmiy mavsum uchun optimal tarkibni shakllantirishi kutilmoqda.
Uchrashuv
Ma’lumot
Nazorat bahsi
«Barselona» — «Yevropa»
Hisob
4:1
O‘tkazilgan sana
24 iyul
Ilk rasmiy o‘yin
23 avgust, «Elche»ga qarshi
«Barselona» uchun yangi sinovlar boshlandi
«Yevropa» ustidan qozonilgan g‘alaba jamoaning tayyorgarlik jarayonidagi dastlabki qadam bo‘ldi. Endi Hans-Diter Flik oldida futbolchilarning holatini to‘g‘ri baholash va mavsum boshigacha asosiy tarkibni aniqlash vazifasi turibdi.
Sizningcha, «Barselona» yangi mavsumda qanday natija qayd etadi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…