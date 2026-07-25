«Barselona» yangi mavsumni 4:1 hisobidagi g‘alaba bilan boshladi

·212·Sport
«Barselona» yangi mavsumni 4:1 hisobidagi g‘alaba bilan boshladi

«Barselona» yangi mavsum oldidan tayyorgarlik jarayonidagi ilk nazorat uchrashuvini o‘tkazdi. Hans-Diter Flik shogirdlari yopiq tartibda tashkil etilgan bahsda «Yevropa» klubini 4:1 hisobida mag‘lub etdi.

Kataloniyaliklar uchun mazkur o‘yin futbolchilarning jismoniy holatini baholash va yangi mavsum oldidan taktik rejalarni sinovdan o‘tkazish imkoniyati bo‘ldi.

Ilk o‘rtoqlik bahsi yopiq tartibda o‘tdi

Uchrashuv 24 iyul kuni «Barselona»ning yozgi yig‘ini doirasida tashkil etildi. Kataloniyaliklarning raqibi Barselona shahrida joylashgan «Yevropa» klubi bo‘ldi.

Ispaniya futbolining uchinchi divizionida ishtirok etadigan jamoaga qarshi bahs muxlislar va ommaviy axborot vositalari uchun yopiq tartibda o‘tkazildi.

Shu sabab uchrashuv tarkiblari, gol mualliflari va o‘yinning batafsil statistikasi hozircha ochiqlanmagan.

Flik shogirdlari to‘rtta gol urdi

«Barselona» nazorat uchrashuvida raqib darvozasini to‘rt marta ishg‘ol qilib, 4:1 hisobida yirik g‘alabaga erishdi.

O‘rtoqlik bahslarida yakuniy natijadan ko‘ra futbolchilarning tayyorgarlik darajasi muhimroq bo‘lsa-da, birinchi uchrashuvda to‘rtta gol urilishi jamoa hujumi uchun ijobiy signal bo‘ldi.

Bunday o‘yinlar Flikka:

  • asosiy tarkib uchun nomzodlarni baholash;

  • yosh futbolchilarni sinovdan o‘tkazish;

  • taktik o‘zgarishlarni tekshirish;

  • jamoaning jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish imkonini beradi.

Yangi mavsumdagi ilk rasmiy raqib — «Elche»

Kataloniyaliklar yangi mavsumdagi birinchi rasmiy uchrashuvini 23 avgust kuni o‘tkazadi.

«Barselona» ushbu bahsda «Elche»ga qarshi maydonga tushadi. Shu vaqtga qadar jamoa yana bir nechta nazorat uchrashuvi o‘tkazib, rasmiy mavsum uchun optimal tarkibni shakllantirishi kutilmoqda.

Uchrashuv

Ma’lumot

Nazorat bahsi

«Barselona» — «Yevropa»

Hisob

4:1

O‘tkazilgan sana

24 iyul

Ilk rasmiy o‘yin

23 avgust, «Elche»ga qarshi

«Barselona» uchun yangi sinovlar boshlandi

«Yevropa» ustidan qozonilgan g‘alaba jamoaning tayyorgarlik jarayonidagi dastlabki qadam bo‘ldi. Endi Hans-Diter Flik oldida futbolchilarning holatini to‘g‘ri baholash va mavsum boshigacha asosiy tarkibni aniqlash vazifasi turibdi.

Sizningcha, «Barselona» yangi mavsumda qanday natija qayd etadi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

BarcelonaHansi FlickCE EuropaElcheSpain
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi