Gari Nevill Argentinani ayamadi: «Finalda juda yomon o‘ynashdi»

·64·Sport
Gari Nevill Argentinani ayamadi: «Finalda juda yomon o‘ynashdi»

Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Gari Nevill JCH–2026 finalida Argentina ko‘rsatgan o‘yinni keskin tanqid qildi. Lionel Skaloni shogirdlari 120 daqiqa davomida Ispaniya darvozasi tomon birorta ham aniq zarba yo‘llay olmay, 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lgan edi.

Nevillning fikricha, argentinaliklar hal qiluvchi uchrashuvda faqat jamoaviy birdamlik va jangovar ruh tufayli qo‘shimcha daqiqalargacha dosh bergan.

«Keling, ochig‘ini aytaylik»

Gari Nevill «The Overlap» ko‘rsatuvida Argentina terma jamoasining finaldagi harakatlarini baholar ekan, o‘ta keskin iboralardan foydalandi.

«Keling, ochig‘ini aytaylik: ular juda yomon o‘ynashdi. Shuncha vaqt chidab berishgani uchun tahsin aytish kerak, xolos», — dedi Nevill.

Sobiq futbolchi keyingi fikrlarida ham jamoa o‘yinini qattiq tanqid qilib, ko‘rilgan futbolni «juda kuchsiz» deb atadi.

120 daqiqada birorta aniq zarba bo‘lmadi

Argentina Ispaniyaga qarshi finalda hujumda katta qiyinchilikka duch keldi. Skaloni jamoasi asosiy va qo‘shimcha vaqt davomida raqib darvozasiga birorta ham aniq zarba yo‘llay olmadi.

Ispaniya esa uchrashuvdagi yagona golni kiritib, 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Ko‘rsatkich

Natija

Yakuniy hisob

Ispaniya — Argentina 1:0

O‘yin davomiyligi

120 daqiqa

Argentinaning aniq zarbalari

0 ta

Nevill uchun aynan hujumdagi samarasizlik Argentinaning eng katta muammosi bo‘lgan.

Jamoaviy «kimyo» Argentinani oldinga olib borgan

Shu bilan birga, Nevill Argentina terma jamoasining kuchli tomonlarini ham tilga oldi. U jamoa ichidagi o‘zaro ishonch, birdamlik va kurashuvchanlikni yuqori baholadi.

«Ba’zan ular yomon o‘ynashardi, ammo jamoa ichidagi ajoyib “kimyo” va jangovar ruh evaziga oldinga odimlashardi», — dedi u.

Uning fikricha, Argentina turnir davomida har doim ham yuqori sifatli futbol ko‘rsatmagan, ammo murakkab vaziyatlarda jamoa sifatida birlasha olgan.

Nevill hujum yetakchisining ta’sirini ta’kidladi

Sobiq angliyalik futbolchi Argentina hujumida jamoani o‘z ortidan ergashtira oladigan favqulodda iqtidorli o‘yinchi borligini ham qayd etdi.

Nevillning fikricha, ushbu yetakchisiz Argentina uchun musobaqaning hatto yarim final bosqichigacha yetib kelish ham ancha qiyin bo‘lardi.

Biroq Jahon chempionati finalida hatto individual mahorat ham Ispaniyaning tartibli himoyasini yorib o‘tishga yordam bera olmadi.

Finaldagi o‘yin Argentina yutuqlarini soyada qoldiradimi?

Argentina finalgacha yetib kelgan bo‘lsa-da, hal qiluvchi bahsdagi hujumkor ko‘rsatkichlar jamoaga nisbatan tanqidlarni kuchaytirdi.

Nevillning keskin chiqishi ham shu qarama-qarshilikni aks ettiradi: bir tomonda finalgacha yetib kelgan jangovar jamoa, ikkinchi tomonda esa 120 daqiqada aniq zarbasiz qolgan hujum.

Sizningcha, Argentina finalda haqiqatan ham juda yomon o‘ynadimi yoki Ispaniya shunchalik kuchli harakat qildimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Gary NevilleArgentinaIspaniyaLionel Scaloni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi