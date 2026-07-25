Gari Nevill Argentinani ayamadi: «Finalda juda yomon o‘ynashdi»
Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Gari Nevill JCH–2026 finalida Argentina ko‘rsatgan o‘yinni keskin tanqid qildi. Lionel Skaloni shogirdlari 120 daqiqa davomida Ispaniya darvozasi tomon birorta ham aniq zarba yo‘llay olmay, 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lgan edi.
Nevillning fikricha, argentinaliklar hal qiluvchi uchrashuvda faqat jamoaviy birdamlik va jangovar ruh tufayli qo‘shimcha daqiqalargacha dosh bergan.
«Keling, ochig‘ini aytaylik»
Gari Nevill «The Overlap» ko‘rsatuvida Argentina terma jamoasining finaldagi harakatlarini baholar ekan, o‘ta keskin iboralardan foydalandi.
«Keling, ochig‘ini aytaylik: ular juda yomon o‘ynashdi. Shuncha vaqt chidab berishgani uchun tahsin aytish kerak, xolos», — dedi Nevill.
Sobiq futbolchi keyingi fikrlarida ham jamoa o‘yinini qattiq tanqid qilib, ko‘rilgan futbolni «juda kuchsiz» deb atadi.
120 daqiqada birorta aniq zarba bo‘lmadi
Argentina Ispaniyaga qarshi finalda hujumda katta qiyinchilikka duch keldi. Skaloni jamoasi asosiy va qo‘shimcha vaqt davomida raqib darvozasiga birorta ham aniq zarba yo‘llay olmadi.
Ispaniya esa uchrashuvdagi yagona golni kiritib, 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Ko‘rsatkich
Natija
Yakuniy hisob
Ispaniya — Argentina 1:0
O‘yin davomiyligi
120 daqiqa
Argentinaning aniq zarbalari
0 ta
Nevill uchun aynan hujumdagi samarasizlik Argentinaning eng katta muammosi bo‘lgan.
Jamoaviy «kimyo» Argentinani oldinga olib borgan
Shu bilan birga, Nevill Argentina terma jamoasining kuchli tomonlarini ham tilga oldi. U jamoa ichidagi o‘zaro ishonch, birdamlik va kurashuvchanlikni yuqori baholadi.
«Ba’zan ular yomon o‘ynashardi, ammo jamoa ichidagi ajoyib “kimyo” va jangovar ruh evaziga oldinga odimlashardi», — dedi u.
Uning fikricha, Argentina turnir davomida har doim ham yuqori sifatli futbol ko‘rsatmagan, ammo murakkab vaziyatlarda jamoa sifatida birlasha olgan.
Nevill hujum yetakchisining ta’sirini ta’kidladi
Sobiq angliyalik futbolchi Argentina hujumida jamoani o‘z ortidan ergashtira oladigan favqulodda iqtidorli o‘yinchi borligini ham qayd etdi.
Nevillning fikricha, ushbu yetakchisiz Argentina uchun musobaqaning hatto yarim final bosqichigacha yetib kelish ham ancha qiyin bo‘lardi.
Biroq Jahon chempionati finalida hatto individual mahorat ham Ispaniyaning tartibli himoyasini yorib o‘tishga yordam bera olmadi.
Finaldagi o‘yin Argentina yutuqlarini soyada qoldiradimi?
Argentina finalgacha yetib kelgan bo‘lsa-da, hal qiluvchi bahsdagi hujumkor ko‘rsatkichlar jamoaga nisbatan tanqidlarni kuchaytirdi.
Nevillning keskin chiqishi ham shu qarama-qarshilikni aks ettiradi: bir tomonda finalgacha yetib kelgan jangovar jamoa, ikkinchi tomonda esa 120 daqiqada aniq zarbasiz qolgan hujum.
Sizningcha, Argentina finalda haqiqatan ham juda yomon o‘ynadimi yoki Ispaniya shunchalik kuchli harakat qildimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…