JCH-2026 da mashhurlikka erishgan Vozinya legionerga aylanishga yaqin...

·93·Sport
JCH-2026 da mashhurlikka erishgan Vozinya legionerga aylanishga yaqin...

JCH–2026dagi ishonchli o‘yinlari bilan tanilgan Kabo-Verde terma jamoasi darvozaboni Vozinya faoliyatini Chilida davom ettirishi kutilmoqda. 40 yoshli posbon mamlakatning eng mashhur klublaridan biri — «Kolo-Kolo» bilan og‘zaki kelishuvga erishgan.

Insayder Fabritsio Romanoning xabar berishicha, tomonlar o‘rtasida hujjatlarni imzolash va tibbiy ko‘rikdan o‘tish jarayoni qolgan. Avvalroq Vozinyaga Lionel Messi to‘p suradigan «Inter Mayami» ham asosiy da’vogar sifatida ko‘rsatilgan edi.

Tomonlar og‘zaki kelishuvga erishdi

Fabritsio Romano X ijtimoiy tarmog‘ida Vozinyaning «Kolo-Kolo»ga o‘tishi bo‘yicha prinsipial kelishuv mavjudligini ma’lum qildi.

Manbaga ko‘ra, transferga oid hujjatlar yaqin vaqt ichida imzolanishi kerak. Bu jarayon dam olish kunlarida yakunlanishi, shundan keyin darvozabon tibbiy ko‘rikdan o‘tishi kutilmoqda.

Hozircha «Kolo-Kolo» transferni rasman e’lon qilmagan. Shu bois Vozinyaning Chili klubiga o‘tishi hujjatlar imzolanganidan keyingina to‘liq tasdiqlanadi.

«Kolo-Kolo» tajribali darvozabonni tanladi

Avvalroq Chili klubi prezidenti Anibal Mosa topshirig‘i bilan Vozinyaning vakillari bilan muzokaralar boshlangani xabar qilingan edi.

«Kolo-Kolo» 40 yoshli posbonning katta xalqaro tajribasi va Jahon chempionatidagi harakatlariga e’tibor qaratgan. Vozinya ham Chilidagi faoliyatining yangi bosqichini boshlashga tayyor ekani aytilmoqda.

Futbolchi haqida

Ma’lumot

To‘liq ismi

Vozinya

Yoshi

40 yosh

Terma jamoasi

Kabo-Verde

Ehtimoliy yangi klubi

«Kolo-Kolo»

Bitim holati

Og‘zaki kelishuv

Keyingi bosqich

Hujjatlar va tibbiy ko‘rik

«Inter Mayami» ham darvozabonga qiziqqan

Vozinya uchun kurashda «Kolo-Kolo»ning asosiy raqiblaridan biri sifatida AQSHning «Inter Mayami» klubi ko‘rsatilgan edi.

Florida klubida argentinalik yulduz Lionel Messi to‘p suradi. Shu sabab Vozinyaning AQSH chempionatiga o‘tishi ham ehtimoliy variant sifatida ko‘rilgan.

Biroq so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, darvozabon Chili variantini tanlashga yaqin. «Kolo-Kolo»ning uni asosiy tarkibda ko‘rish istagi muzokaralarda hal qiluvchi omil bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

Jahon chempionatida ikki o‘yinda gol o‘tkazmadi

Vozinya JCH–2026da Kabo-Verde terma jamoasining tarixiy ishtiroki davomida to‘rtta uchrashuvda maydonga tushdi.

U shularning ikkitasida o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Tajribali posbonning xotirjamligi va muhim vaziyatlardagi seyvlari jamoaning pley-offga chiqishiga yordam berdi.

Kabo-Verde o‘z tarixida birinchi marta jahon chempionatining final bosqichida ishtirok etdi. Terma jamoa 1/16 finalda Argentinaga qarshi murosasiz bahs o‘tkazib, 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Vozinya erkin agent sifatida klubini o‘zgartirishi mumkin

Darvozabonning Portugaliya ikkinchi divizionida ishtirok etuvchi «Shavish» bilan shartnomasi shu yozda yakunlangan.

Bu holat «Kolo-Kolo»ga Vozinyani transfer pulisiz qo‘shib olish imkonini beradi. Klub faqat futbolchining shaxsiy shartnomasi, maoshi va boshqa shartlar bo‘yicha kelishuvga erishishi kerak bo‘ladi.

Vozinyaning katta tajribasi «Kolo-Kolo» uchun nafaqat maydonda, balki yosh darvozabonlarni rivojlantirishda ham foydali bo‘lishi mumkin.

Rasmiy e’lon yaqinlashmoqda

Og‘zaki kelishuvga erishilgan bo‘lsa-da, transfer hali oxiriga yetmagan. Vozinya tibbiy ko‘rikdan muvaffaqiyatli o‘tishi va tomonlar shartnomani imzolashi lozim.

Agar jarayon rejadagidek kechsa, JCH–2026da nom qozongan Kabo-Verde posboni yaqin kunlarda «Kolo-Kolo»ning yangi futbolchisi sifatida rasman tanishtirilishi mumkin.

Sizningcha, 40 yoshli Vozinya «Kolo-Kolo»ning asosiy darvozaboniga aylana oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi