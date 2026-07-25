JCH-2026 da mashhurlikka erishgan Vozinya legionerga aylanishga yaqin...
JCH–2026dagi ishonchli o‘yinlari bilan tanilgan Kabo-Verde terma jamoasi darvozaboni Vozinya faoliyatini Chilida davom ettirishi kutilmoqda. 40 yoshli posbon mamlakatning eng mashhur klublaridan biri — «Kolo-Kolo» bilan og‘zaki kelishuvga erishgan.
Insayder Fabritsio Romanoning xabar berishicha, tomonlar o‘rtasida hujjatlarni imzolash va tibbiy ko‘rikdan o‘tish jarayoni qolgan. Avvalroq Vozinyaga Lionel Messi to‘p suradigan «Inter Mayami» ham asosiy da’vogar sifatida ko‘rsatilgan edi.
Tomonlar og‘zaki kelishuvga erishdi
Fabritsio Romano X ijtimoiy tarmog‘ida Vozinyaning «Kolo-Kolo»ga o‘tishi bo‘yicha prinsipial kelishuv mavjudligini ma’lum qildi.
Manbaga ko‘ra, transferga oid hujjatlar yaqin vaqt ichida imzolanishi kerak. Bu jarayon dam olish kunlarida yakunlanishi, shundan keyin darvozabon tibbiy ko‘rikdan o‘tishi kutilmoqda.
Hozircha «Kolo-Kolo» transferni rasman e’lon qilmagan. Shu bois Vozinyaning Chili klubiga o‘tishi hujjatlar imzolanganidan keyingina to‘liq tasdiqlanadi.
«Kolo-Kolo» tajribali darvozabonni tanladi
Avvalroq Chili klubi prezidenti Anibal Mosa topshirig‘i bilan Vozinyaning vakillari bilan muzokaralar boshlangani xabar qilingan edi.
«Kolo-Kolo» 40 yoshli posbonning katta xalqaro tajribasi va Jahon chempionatidagi harakatlariga e’tibor qaratgan. Vozinya ham Chilidagi faoliyatining yangi bosqichini boshlashga tayyor ekani aytilmoqda.
Futbolchi haqida
Ma’lumot
To‘liq ismi
Vozinya
Yoshi
40 yosh
Terma jamoasi
Kabo-Verde
Ehtimoliy yangi klubi
«Kolo-Kolo»
Bitim holati
Og‘zaki kelishuv
Keyingi bosqich
Hujjatlar va tibbiy ko‘rik
«Inter Mayami» ham darvozabonga qiziqqan
Vozinya uchun kurashda «Kolo-Kolo»ning asosiy raqiblaridan biri sifatida AQSHning «Inter Mayami» klubi ko‘rsatilgan edi.
Florida klubida argentinalik yulduz Lionel Messi to‘p suradi. Shu sabab Vozinyaning AQSH chempionatiga o‘tishi ham ehtimoliy variant sifatida ko‘rilgan.
Biroq so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, darvozabon Chili variantini tanlashga yaqin. «Kolo-Kolo»ning uni asosiy tarkibda ko‘rish istagi muzokaralarda hal qiluvchi omil bo‘lgan bo‘lishi mumkin.
Jahon chempionatida ikki o‘yinda gol o‘tkazmadi
Vozinya JCH–2026da Kabo-Verde terma jamoasining tarixiy ishtiroki davomida to‘rtta uchrashuvda maydonga tushdi.
U shularning ikkitasida o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Tajribali posbonning xotirjamligi va muhim vaziyatlardagi seyvlari jamoaning pley-offga chiqishiga yordam berdi.
Kabo-Verde o‘z tarixida birinchi marta jahon chempionatining final bosqichida ishtirok etdi. Terma jamoa 1/16 finalda Argentinaga qarshi murosasiz bahs o‘tkazib, 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Vozinya erkin agent sifatida klubini o‘zgartirishi mumkin
Darvozabonning Portugaliya ikkinchi divizionida ishtirok etuvchi «Shavish» bilan shartnomasi shu yozda yakunlangan.
Bu holat «Kolo-Kolo»ga Vozinyani transfer pulisiz qo‘shib olish imkonini beradi. Klub faqat futbolchining shaxsiy shartnomasi, maoshi va boshqa shartlar bo‘yicha kelishuvga erishishi kerak bo‘ladi.
Vozinyaning katta tajribasi «Kolo-Kolo» uchun nafaqat maydonda, balki yosh darvozabonlarni rivojlantirishda ham foydali bo‘lishi mumkin.
Rasmiy e’lon yaqinlashmoqda
Og‘zaki kelishuvga erishilgan bo‘lsa-da, transfer hali oxiriga yetmagan. Vozinya tibbiy ko‘rikdan muvaffaqiyatli o‘tishi va tomonlar shartnomani imzolashi lozim.
Agar jarayon rejadagidek kechsa, JCH–2026da nom qozongan Kabo-Verde posboni yaqin kunlarda «Kolo-Kolo»ning yangi futbolchisi sifatida rasman tanishtirilishi mumkin.
Sizningcha, 40 yoshli Vozinya «Kolo-Kolo»ning asosiy darvozaboniga aylana oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…