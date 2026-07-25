«Real» Diomande uchun 100 million yevro taklif qildi

·53·Sport
«Real» Diomande uchun 100 million yevro taklif qildi

Madridning «Real» klubi «Leypsig»ning 19 yoshli vingeri Yan Diomande transferi bo‘yicha rasmiy taklif yubordi. Fabritsio Romano ma’lumotiga ko‘ra, ispaniyaliklar futbolchi uchun bonuslar bilan birga 100 million yevrogacha to‘lashga tayyor.

Biroq Germaniya klubi bu mablag‘ni yetarli deb hisoblamadi. Ayni paytda Diomande uchun «PSJ» ham kurashayotgani sabab muzokaralar yanada qizg‘in tus olmoqda.

«Real»ning taklifi qanday?

Manbaga ko‘ra, Madrid klubi Kot-d'Ivuar milliy jamoasining yosh futbolchisi uchun quyidagi shartlarni taklif qilgan:

To‘lov turi

Miqdor

Kafolatlangan mablag‘

90 million yevro

Bonuslar

10 million yevro

Umumiy qiymat

100 million yevrogacha

Bu taklif «Real» Diomandega kelajak uchun muhim futbolchi sifatida qarayotganini ko‘rsatadi.

«Leypsig» taklifni rad etdi

Germaniya klubi 90 million yevro va 10 million yevrolik bonuslardan iborat taklifni qabul qilmagan.

«Leypsig» Diomande uchun 100 million yevrodan yuqori kafolatlangan yoki umumiy mablag‘ talab qilayotgani aytilmoqda. Tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar to‘xtagani yo‘q va kelishuv shartlari muhokama qilinmoqda.

Hozircha klublar rasmiy bitimga erishmagan.

«PSJ» ham futbolchi uchun kurashmoqda

Diomandega qiziqish bildirayotgan klublar qatorida Fransiyaning «PSJ» jamoasi ham bor.

Parijliklar «Leypsig» bilan aloqa o‘rnatgan, ammo hozircha muzokaralarda sezilarli siljish kuzatilmagan. Shunga qaramay, «PSJ»ning transfer poygasida qolishi «Real» uchun raqobatni kuchaytiradi.

Nega Diomande shunchalik qimmat baholanmoqda?

19 yoshli vinger yosh bo‘lishiga qaramay, Yevropaning yirik klublari e’tiborini torta olgan. Uning transfer bahosi 100 million yevrodan yuqori belgilanayotgani «Leypsig» futbolchini osonlik bilan qo‘yib yubormoqchi emasligini anglatadi.

Shu bilan birga, bunday yirik mablag‘ Diomandega bo‘lgan ishonch va kelajakdagi salohiyatiga yuqori baho berilayotganini ko‘rsatadi.

Muzokaralarda hal qiluvchi bosqich boshlandi

Hozircha «Real»ning birinchi taklifi rad etilgan bo‘lsa-da, Madrid klubi muzokaralarni davom ettirmoqda. «PSJ»ning qiziqishi esa «Leypsig»ning narx bo‘yicha pozitsiyasini yanada mustahkamlashi mumkin.

Endi asosiy savol — «Real» taklif miqdorini oshiradimi yoki Germaniya klubi mavjud shartlarga rozi bo‘ladimi?

Sizningcha, «Real» 19 yoshli Diomande uchun 100 million yevrodan ortiq to‘lashi kerakmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Real MadridYan DiomandeLeipzigPSGFabrizio Romano
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiArsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiBugun, 20:12Barselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBarselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi