«Real» Diomande uchun 100 million yevro taklif qildi
Madridning «Real» klubi «Leypsig»ning 19 yoshli vingeri Yan Diomande transferi bo‘yicha rasmiy taklif yubordi. Fabritsio Romano ma’lumotiga ko‘ra, ispaniyaliklar futbolchi uchun bonuslar bilan birga 100 million yevrogacha to‘lashga tayyor.
Biroq Germaniya klubi bu mablag‘ni yetarli deb hisoblamadi. Ayni paytda Diomande uchun «PSJ» ham kurashayotgani sabab muzokaralar yanada qizg‘in tus olmoqda.
«Real»ning taklifi qanday?
Manbaga ko‘ra, Madrid klubi Kot-d'Ivuar milliy jamoasining yosh futbolchisi uchun quyidagi shartlarni taklif qilgan:
To‘lov turi
Miqdor
Kafolatlangan mablag‘
90 million yevro
Bonuslar
10 million yevro
Umumiy qiymat
100 million yevrogacha
Bu taklif «Real» Diomandega kelajak uchun muhim futbolchi sifatida qarayotganini ko‘rsatadi.
«Leypsig» taklifni rad etdi
Germaniya klubi 90 million yevro va 10 million yevrolik bonuslardan iborat taklifni qabul qilmagan.
«Leypsig» Diomande uchun 100 million yevrodan yuqori kafolatlangan yoki umumiy mablag‘ talab qilayotgani aytilmoqda. Tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar to‘xtagani yo‘q va kelishuv shartlari muhokama qilinmoqda.
Hozircha klublar rasmiy bitimga erishmagan.
«PSJ» ham futbolchi uchun kurashmoqda
Diomandega qiziqish bildirayotgan klublar qatorida Fransiyaning «PSJ» jamoasi ham bor.
Parijliklar «Leypsig» bilan aloqa o‘rnatgan, ammo hozircha muzokaralarda sezilarli siljish kuzatilmagan. Shunga qaramay, «PSJ»ning transfer poygasida qolishi «Real» uchun raqobatni kuchaytiradi.
Nega Diomande shunchalik qimmat baholanmoqda?
19 yoshli vinger yosh bo‘lishiga qaramay, Yevropaning yirik klublari e’tiborini torta olgan. Uning transfer bahosi 100 million yevrodan yuqori belgilanayotgani «Leypsig» futbolchini osonlik bilan qo‘yib yubormoqchi emasligini anglatadi.
Shu bilan birga, bunday yirik mablag‘ Diomandega bo‘lgan ishonch va kelajakdagi salohiyatiga yuqori baho berilayotganini ko‘rsatadi.
Muzokaralarda hal qiluvchi bosqich boshlandi
Hozircha «Real»ning birinchi taklifi rad etilgan bo‘lsa-da, Madrid klubi muzokaralarni davom ettirmoqda. «PSJ»ning qiziqishi esa «Leypsig»ning narx bo‘yicha pozitsiyasini yanada mustahkamlashi mumkin.
Endi asosiy savol — «Real» taklif miqdorini oshiradimi yoki Germaniya klubi mavjud shartlarga rozi bo‘ladimi?
Sizningcha, «Real» 19 yoshli Diomande uchun 100 million yevrodan ortiq to‘lashi kerakmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…