Roy Kin Messi haqida: "U hali ham Krishtianu Ronaldu darajasiga yetgani yo‘q"

·291·Sport
Roy Kin Messi haqida: "U hali ham Krishtianu Ronaldu darajasiga yetgani yo‘q"

Lionel Messining jahon futboli tarixidagi o‘rni yana qizg‘in muhokamaga sabab bo‘ldi. Gari Nevill, Roy Kin va Ian Rayt argentinalik yulduzni Pele hamda Diyego Maradonadan yuqori qo‘yish mumkinmi, degan savol ustida fikr almashdi.

Suhbatning eng qiziq nuqtasi Roy Kinning Krishtianu Ronaldu haqidagi hazilomuz javobi bo‘ldi. Messining Jahon chempionatidagi yangi rekordlari esa bahsni yanada kuchaytirdi.

Nevill tarixiy savolni o‘rtaga tashladi

«The Overlap» ko‘rsatuvida Gari Nevill Messining so‘nggi yutuqlaridan keyin uni futbol tarixidagi eng buyuklardan ham yuqori qo‘yish vaqti kelgan-kelmaganini so‘radi.

«Endi Messini Pele va Maradonadan ham yuqori qo‘yish mumkinmi? U erishgan yutuqlardan keyin bu haqda gapirish vaqti kelmadimi?» — dedi Nevill.

Uning savoli Messining shaxsiy rekordlari, terma jamoadagi natijalari va uzoq yillar davomida yuqori saviyada o‘ynaganiga asoslangan edi.

Roy Kin Ronalduni tilga oldi

Nevillning savoliga Roy Kin kutilmagan javob qaytardi.

«Ha, ammo u hali ham Krishtianu Ronaldu darajasiga yetgani yo‘q», — dedi sobiq futbolchi.

Shundan so‘ng Kin kulib yuborgan. Bu uning so‘zlari jiddiy xulosadan ko‘ra hazilomuz replika bo‘lganini ko‘rsatdi.

Kin «Manchester Yunayted»dagi faoliyati va Krishtianu Ronaldu bilan bog‘liqligi sababli portugaliyalik futbolchini tez-tez himoya qilib kelishi bilan ham tanilgan.

Nevill hali qat’iy xulosaga tayyor emas

Gari Nevill Messini futbol tarixining mutlaq eng yuqori pog‘onasiga joylashtirish masalasida ehtiyotkor fikr bildirdi.

«Menimcha, hozircha uni ana shu eng yuksak pog‘onaga qo‘yishga tayyor emasmiz», — dedi u.

Bu fikr futboldagi «eng buyuk o‘yinchi» bahsi hali ham ochiq qolayotganini ko‘rsatadi. Chunki Pele, Maradona, Messi va Ronaldu turli davrlarda, turli sharoit hamda uslublarda o‘ynagan.

Messining turnirdagi natijalari bahsni kuchaytirdi

Yakunlangan Jahon chempionatida Lionel Messi jamoasining asosiy yetakchilaridan biri bo‘ldi.

Ko‘rsatkich

Natija

Gollar

8 ta

Golli uzatmalar

4 ta

Jami golli harakat

12 ta

Turnirdagi maqomi

Eng yaxshi assistent

Argentinalik futbolchi milliy jamoalar ishtirokidagi eng yirik turnirlar tarixida 20 ta gollik marradan oshgan birinchi o‘yinchiga aylandi.

Shuningdek, u Jahon chempionatlari tarixida eng ko‘p uchrashuv o‘tkazgan futbolchi sifatida yangi rekord qayd etdi.

Messi eng buyuk futbolchimi?

Messining texnik mahorati, gollari, uzatmalari va uzoq yillik barqarorligi uni futbol tarixidagi eng buyuk nomlar qatoriga olib kirgani shubhasiz.

Biroq uni Pele, Maradona yoki Ronaldudan ustun qo‘yish ko‘p jihatdan muxlislarning shaxsiy qarashiga bog‘liq. Turli avlod vakillarini faqat raqamlar orqali taqqoslash esa doimo ham to‘liq manzarani bermaydi.

Sizningcha, Lionel Messi futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchimi yoki Pele, Maradona va Ronaldudan biri ustunmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi