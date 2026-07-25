Roy Kin Messi haqida: "U hali ham Krishtianu Ronaldu darajasiga yetgani yo‘q"
Lionel Messining jahon futboli tarixidagi o‘rni yana qizg‘in muhokamaga sabab bo‘ldi. Gari Nevill, Roy Kin va Ian Rayt argentinalik yulduzni Pele hamda Diyego Maradonadan yuqori qo‘yish mumkinmi, degan savol ustida fikr almashdi.
Suhbatning eng qiziq nuqtasi Roy Kinning Krishtianu Ronaldu haqidagi hazilomuz javobi bo‘ldi. Messining Jahon chempionatidagi yangi rekordlari esa bahsni yanada kuchaytirdi.
Nevill tarixiy savolni o‘rtaga tashladi
«The Overlap» ko‘rsatuvida Gari Nevill Messining so‘nggi yutuqlaridan keyin uni futbol tarixidagi eng buyuklardan ham yuqori qo‘yish vaqti kelgan-kelmaganini so‘radi.
«Endi Messini Pele va Maradonadan ham yuqori qo‘yish mumkinmi? U erishgan yutuqlardan keyin bu haqda gapirish vaqti kelmadimi?» — dedi Nevill.
Uning savoli Messining shaxsiy rekordlari, terma jamoadagi natijalari va uzoq yillar davomida yuqori saviyada o‘ynaganiga asoslangan edi.
Roy Kin Ronalduni tilga oldi
Nevillning savoliga Roy Kin kutilmagan javob qaytardi.
«Ha, ammo u hali ham Krishtianu Ronaldu darajasiga yetgani yo‘q», — dedi sobiq futbolchi.
Shundan so‘ng Kin kulib yuborgan. Bu uning so‘zlari jiddiy xulosadan ko‘ra hazilomuz replika bo‘lganini ko‘rsatdi.
Kin «Manchester Yunayted»dagi faoliyati va Krishtianu Ronaldu bilan bog‘liqligi sababli portugaliyalik futbolchini tez-tez himoya qilib kelishi bilan ham tanilgan.
Nevill hali qat’iy xulosaga tayyor emas
Gari Nevill Messini futbol tarixining mutlaq eng yuqori pog‘onasiga joylashtirish masalasida ehtiyotkor fikr bildirdi.
«Menimcha, hozircha uni ana shu eng yuksak pog‘onaga qo‘yishga tayyor emasmiz», — dedi u.
Bu fikr futboldagi «eng buyuk o‘yinchi» bahsi hali ham ochiq qolayotganini ko‘rsatadi. Chunki Pele, Maradona, Messi va Ronaldu turli davrlarda, turli sharoit hamda uslublarda o‘ynagan.
Messining turnirdagi natijalari bahsni kuchaytirdi
Yakunlangan Jahon chempionatida Lionel Messi jamoasining asosiy yetakchilaridan biri bo‘ldi.
Ko‘rsatkich
Natija
Gollar
8 ta
Golli uzatmalar
4 ta
Jami golli harakat
12 ta
Turnirdagi maqomi
Eng yaxshi assistent
Argentinalik futbolchi milliy jamoalar ishtirokidagi eng yirik turnirlar tarixida 20 ta gollik marradan oshgan birinchi o‘yinchiga aylandi.
Shuningdek, u Jahon chempionatlari tarixida eng ko‘p uchrashuv o‘tkazgan futbolchi sifatida yangi rekord qayd etdi.
Messi eng buyuk futbolchimi?
Messining texnik mahorati, gollari, uzatmalari va uzoq yillik barqarorligi uni futbol tarixidagi eng buyuk nomlar qatoriga olib kirgani shubhasiz.
Biroq uni Pele, Maradona yoki Ronaldudan ustun qo‘yish ko‘p jihatdan muxlislarning shaxsiy qarashiga bog‘liq. Turli avlod vakillarini faqat raqamlar orqali taqqoslash esa doimo ham to‘liq manzarani bermaydi.
Sizningcha, Lionel Messi futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchimi yoki Pele, Maradona va Ronaldudan biri ustunmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…